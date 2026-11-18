యాదాద్రిలో భక్తి శ్రద్ధలతో కార్తిక దీపారాధన - పర్వతవర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు
కార్తిక మాసం పురస్కరించుకొని యాదగిరి గుట్ట దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయమైన పర్వతవర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కార్తిక దీపారాధన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అధికారులు, భక్తులు పాల్గొని కార్తిక దీపాలు వెలిగించారు. వేద మంత్రోచ్ఛారణల నడుమ దీపారాధన కార్యక్రమాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. కార్తిక మాసంలో దీపారాధనకు ఎంతో విశిష్టత ఉందని, దీపజ్యోతి దైవానుగ్రహానికి, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుందని అర్చకులు తెలియజేశారు. (ETV Bharat)
Published : November 18, 2026 at 1:31 PM IST