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యాదాద్రి శ్రీలక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ

ఆదివారం యాదాద్రిలో భక్తుల రద్దీ
యాదాద్రి పుణ్యక్షేత్రంలో ఆదివారం భక్తజనుల ఆరాధనలు శాస్త్రోక్తంగా కొనసాగాయి. ఆదివారం సెలవురోజు కావడంతో ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. కుటుంబ సమేతంగా ఉదయం నుంచి భక్తులు బారులు తీరారు. అధికంగా ఉండడంతో ఆలయ మాడవీధులు, కళ్యాణకట్ట, పుష్కరిణి, వ్రత మండపం, వాహనాల పార్కింగ్, ఘాట్ రోడ్డు పరిసరాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ధర్మ దర్శనం రెండున్నర గంటల సమయం, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం గంటన్నర సమయం పట్టింది. (Crowd of devotees at Yadadri on Sunday)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 2:59 PM IST

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DEVOTEES INCREASED IN YADADRI
DEVOTEES IN YADAGIRI TEMPLE
LAXMINARASIMHA SWAMY TEMPLE
యాదాద్రిలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ
YADADRI LAXMINARASIMHA SWAMY

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