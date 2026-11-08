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దీపావళి ఎఫెక్ట్ - చార్మినార్​ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు పోటెత్తిన భక్తులు

చార్మినార్​ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు
దీపావళి పండుగను పురస్కరించుకుని చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. ఆదివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, హారతి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్​ నగరం నలుమూలల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివస్తుండటంతో నిర్వాహకులు నాలుగు క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేసి దర్శనం కల్పించారు. గవర్నర్​ శివప్రతాప్​ శుక్లా సహా పలువురు ప్రముఖులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. (Devotees flock to Charminar for darshan of Goddess Bhagyalakshmi)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2026 at 10:51 PM IST

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TAGGED:

CHARMINAR BHAGYALAKSMI TEMPLE
DEVOTEES RUSH AT CHARMINAR
GOVERNER AT CHARMINAR TEMPLE
చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారు

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