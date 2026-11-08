దీపావళి ఎఫెక్ట్ - చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు పోటెత్తిన భక్తులు
దీపావళి పండుగను పురస్కరించుకుని చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. ఆదివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, హారతి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ నగరం నలుమూలల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివస్తుండటంతో నిర్వాహకులు నాలుగు క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేసి దర్శనం కల్పించారు. గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా సహా పలువురు ప్రముఖులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. (Devotees flock to Charminar for darshan of Goddess Bhagyalakshmi)
Published : November 8, 2026 at 10:51 PM IST