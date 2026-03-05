వైభవంగా ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి కుమారుడి వివాహం - తరలివచ్చిన సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు
ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కుమారుడు విక్రమాదిత్య-సాక్షిల వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు సమీపంలోని జీఎంఆర్ అరీనాలో జరిగిన ఈ వేడుకకు ప్రముఖులు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. తెలుగురాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి పార్టీలకు అతీతంగా రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు, వ్యాపారవర్గాలకు చెందిన వారు భారీ సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దంపతులు కొత్త జంటను దీవించారు. (ETV Bharat)
Published : March 5, 2026 at 7:49 PM IST