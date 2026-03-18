మాదాపూర్లో ఘనంగా మిస్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ఇండియా 2026 పోటీలు
మాదాపూర్ సైబర్ గార్డెన్స్ వేదికగా సోమవారం రాత్రి మిస్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ఇండియా 2026 అందాల నిర్వహించారు. తమ రాష్ట్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే వస్త్రధారణతో పాటు సరికొత్త వెస్ట్రన్ స్టైల్లో మోడల్స్ ఆకట్టుకున్నారు. దీప్తి శ్రీరంగం మిస్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ఇండియా కిరీటాన్ని సొంతం చేసుకోగా, స్వీటీ గయారీ మొదటి రన్నరప్గా, మేఘన పిల్లై రెండో రన్నరప్గా నిలిచారు. ఈ పోటీల్లో దేశవ్యాప్తంగా 600 మంది పాల్గొన్నారు. (Eenadu)
Published : March 18, 2026 at 7:06 PM IST