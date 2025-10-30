చెరువులను తలపించిన రోడ్లు - ఇబ్బందులు పడిన ప్రజలు
cyclone Montha Effect in AP: ఏపీ వ్యాప్తంగా మొంథా తుపాను ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో రహదారులు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అనకాపల్లి, గుంటూరు, బాపట్ల, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, ప్రకాశం జిల్లాల్లో వాగులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. దాంతో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. పలు ప్రాంతాల్లో గ్రామాల్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. పొలాల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బ తిన్నాయి. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 5:06 PM IST