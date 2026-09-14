కొలువుదీరిన ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి - భారీగా తరలివస్తోన్న భక్తులు
గణపతి ఉత్సవాలనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చే ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడు, పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి రూపంలో భక్తులకు దర్శనం ఇస్తున్నాడు. గణనాథుడికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పట్టువస్త్రాలు సమర్పించగా గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా దంపతులు తొలి పూజ నిర్వహించారు. పద్మశాలి సంఘం ఆధ్వర్యంలో గణనాథుడికి భారీ కండువా జంజం సమర్పించారు. ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి పరిసరాల్లో పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. తొలిరోజు భారీగా భక్తులు వినాయకుడిని దర్శించుకున్నారు. (ETV Bharat)
Published : September 14, 2026 at 8:24 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 8:35 PM IST
Last Updated : September 14, 2026 at 8:35 PM IST