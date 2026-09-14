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కొలువుదీరిన ఖైరతాబాద్‌ మహాగణపతి - భారీగా తరలివస్తోన్న భక్తులు

ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్
గణపతి ఉత్సవాలనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చే ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడు, పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి రూపంలో భక్తులకు దర్శనం ఇస్తున్నాడు. గణనాథుడికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ పట్టువస్త్రాలు సమర్పించగా గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లా దంపతులు తొలి పూజ నిర్వహించారు. పద్మశాలి సంఘం ఆధ్వర్యంలో గణనాథుడికి భారీ కండువా జంజం సమర్పించారు. ఖైరతాబాద్‌ మహా గణపతి పరిసరాల్లో పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. తొలిరోజు భారీగా భక్తులు వినాయకుడిని దర్శించుకున్నారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 8:24 PM IST

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Updated : September 14, 2026 at 8:35 PM IST

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Last Updated : September 14, 2026 at 8:35 PM IST

TAGGED:

KHAIRATABAD GANESH
BADA GANESH IN HYDERABAD
ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్
KHAIRATABAD BADA GANESH

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