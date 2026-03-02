కాంగ్రెస్ డీసీసీ ముగింపు సమావేశంలో పాల్గొన్న రాహుల్ గాంధీ
వికారాబాద్ జిల్లా అనంతగిరి హిల్స్లో కాంగ్రెస్ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశం జరిగింది. పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ, సీఎం రేవంత్రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి , కేసీ వేణుగోపాల్, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్, ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ షర్మిల ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతానికి ప్రణాళికబద్ధంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, పార్టీ కార్యక్రమాల నిర్వహణ అంశాలపై నేతలతో రాహుల్ చర్చించారు. (ETV Bharat)
Published : March 2, 2026 at 4:30 PM IST