పేదలకు 'ఇళ్ల' పండుగ - లబ్ధిదారులకు ఇంటి తాళాలు అందించిన చంద్రబాబు
Chandrababu at TIDCO Housing Launch: తిరుపతి జిల్లా పుదూరులోని టిడ్కో ఇళ్ల గృహప్రవేశ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రెండోసారి గృహప్రవేశాలు చేస్తున్నామని సీఎం అన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2.50 లక్షల గృహప్రవేశాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 5.50 లక్షల ఇళ్లు ఇచ్చామని, డిసెంబర్లోపు మరో 4.50 లక్షల ఇళ్లు ఇస్తామని తెలిపారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 6:47 PM IST