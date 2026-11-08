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ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి వేడుకలు- వారింట్లోనే భోజనం చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

చిన్నారులతో దీపావళి వేడుకలు చేసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి కొడంగల్‌ నియోజకవర్గంలోని పర్సాపూర్‌లో పర్యటించారు. లబ్ధిదారుల సుమిత్ర, శ్రీనివాస్ దంపతులకు వస్త్రాలు ఇచ్చి, ఇందిరమ్మ ఇంటిని ప్రారంభించారు. వారి ఇంట్లోనే మంత్రులతో కలిసి భోజనం చేశారు. అనంతరం అక్కడే ఉన్న చిన్నారులతో కలిసి దీపావళి వేడుకలు చేసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, దామోదర రాజనర్సింహ, సీతక్క తదితరులు పాల్గొన్నారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2026 at 8:33 PM IST

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CM REVANTH REDDY KODANGAL TOUR
కొడంగల్​లో ఇందిరమ్మ ఇల్లు
CM REVANTH DIWALI CELEBRATION
సీఎం రేవంత్ దీపావళి వేడుకలు

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