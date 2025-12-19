సీఎం చంద్రబాబు దిల్లీ పర్యటన - పలువురు కేంద్రమంత్రులతో భేటీ
CM Chandrababu Meet Several Central Ministers in Delhi Tour : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిల్లీ పర్యటనలో పలువురు కేంద్రమంత్రులతో భేటీ అయ్యారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా సీఎం తొలుత కేంద్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్తో సమావేశమై ఆపై కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, సహా పలువురితో సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రానికి చెందిన కూటమి ఎంపీలతో సమావేశమయ్యారు. సీఎం దిల్లీ పర్యటనలోని కొన్ని ఫొటోలు మీకోసం. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 4:46 PM IST