కుప్పంలో చంద్రబాబు పర్యటన - పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం
CM Chandrababu Kuppam Tour Photo Gallery : కుప్పం నియోజకవర్గంలో సీఎం చంద్రబాబు రెండో రోజు పర్యటించారు. ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు అందజేశారు. సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా లబ్ధిదారుల ఇంటికి వెళ్లి పింఛన్లు అందజేశారు. కొంతసేపు వారితో ముచ్చటించారు. అనంతరం డ్వాక్రా మహిళలకు ఈ-సైకిళ్లు పంపిణీ చేశారు. పర్యటనలో భాగంగా నూతన చరిత్రకు కుప్పం నుంచి పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సీఎం శ్రీకారం చుట్టారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 3:50 PM IST