9 గ్యాలరీలు, 14 వేల కళాఖండాలు - తిరుమలలో త్రీడీ మోడల్లో ఎస్వీ మ్యూజియం
SV Museum in Tirumala: అత్యాధునిక హంగులతో సిద్ధమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర మ్యూజియాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఎస్వీ మ్యూజియంలో 9 గ్యాలరీలు, 14 వేల కళాఖండాలు ఉన్నాయి. శ్రీవారి ఆభరణాల నమూనాలు, చారిత్రక అంశాలను తెలిపేలా వస్తు ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీవారి కిరీటాలు, ఆభరణాలు త్రీడీ మోడల్లో చిత్రీకరించి ప్రదర్శించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏఐ వీడియో ద్వారా శ్రీవారి పరిణయ విశేషాల ప్రదర్శనను సీఎం తిలకించారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 5:04 PM IST