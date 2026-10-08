దిల్లీ పర్యటనలో సీఎం చంద్రబాబు బిజీబిజీ - పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో వరుస భేటీలు
CM Chandrababu Delhi Tour : రాష్ట్రానికి కీలక ప్రాజెక్టులు, ఆర్థిక సాయం సాధించడమే లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిల్లీ పర్యటన కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో వరుసగా భేటీ అయ్యారు. అలాగే రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాజెక్టుల అమలు, ఎల్నినో ప్రభావంతో నెలకొన్న కరవు పరిస్థితుల నుంచి ఉపశమనం కల్పించేందుకు ప్రత్యేక ఆర్థిక సాయం చేయాలని కోరారు. అదేవిధంగా సీఐఐ సదస్సులో పాల్గొన్నారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 6:28 PM IST