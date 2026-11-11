ETV Bharat / photos

సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ముస్తాబైన విశాఖ - అతిథులకు ఘన స్వాగతం

CII Partnership Summit-2026
CII Partnership Summit 2026 in Visakha : విశాఖలో 12,13 తేదీల్లో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు-2026 జరగనుంది. ఈ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు పలువురు కేంద్రమంత్రులు, దేశవిదేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు. దీంతో రాష్ట్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, పర్యాటక ప్రత్యేకతలను చాటిచెప్పేలా నగరాన్ని తీర్చిదిద్దడంతో పాటు, పెట్టుబడులు, పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యాల చర్చలకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2026 at 6:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TAGGED:

CII SUMMIT IN VISAKHA
CII PARTNERSHIP SUMMIT 2026
సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు
CII SUMMIT 2026 IN AP
31ST CII PARTNERSHIP SUMMIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.