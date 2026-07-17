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పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన బీజేపీ నేతలు

BJP leaders rally
BJP Leaders Inspect Polavaram project Construction Work: గురువారం ఉదయం రాజమహేంద్రవరంలోని ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి నివాసం నుంచి బీజేపీ ప్రతినిధులు బస్సులో పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శనకు వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా నగరంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. పోలవరం లెఫ్ట్ కెనాల్, టన్నెల్‌ పనులు జరుగుతున్న తీరును కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ, మంత్రి సత్యకుమార్, ఎంపీ పురందేశ్వరి, ఇతర నేతలతో కలిసి పరిశీలించారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 12:26 PM IST

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POLAVARAM PROJECT CONSTRUCTION WORK
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POLAVARAM PROJECT
BJP LEADERS AT POLAVARAM PROJECT

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