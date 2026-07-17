పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన బీజేపీ నేతలు
BJP Leaders Inspect Polavaram project Construction Work: గురువారం ఉదయం రాజమహేంద్రవరంలోని ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి నివాసం నుంచి బీజేపీ ప్రతినిధులు బస్సులో పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శనకు వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా నగరంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. పోలవరం లెఫ్ట్ కెనాల్, టన్నెల్ పనులు జరుగుతున్న తీరును కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ, మంత్రి సత్యకుమార్, ఎంపీ పురందేశ్వరి, ఇతర నేతలతో కలిసి పరిశీలించారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 12:26 PM IST