రాజధానిలో బిల్ గేట్స్ పర్యటన - సీఎం చంద్రబాబుతో భేటీ

Bill Gates: గేట్స్ ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ ఛైర్మన్‌ బిల్‌గేట్స్ రాష్ట్రంలో పర్యటించారు. బిల్ గేట్స్​కు విజయవాడ గన్నవరం విమానాశ్రయం వద్ద మంత్రి నారా లోకేశ్​తో పాటు మంత్రులు, జిల్లా అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. మంగళగిరి చేనేత శాలువాలు కప్పి ఆహ్వానించారు. కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ బాలాజీ పెడన కళంకారీ వస్తువులను బహుమతిగా ఇచ్చారు. అనంతరం బిల్ గేట్స్​కు సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ స్వాగతం పలికారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 11:22 AM IST

1 Min Read
