రాజధానిలో బిల్ గేట్స్ పర్యటన - సీఎం చంద్రబాబుతో భేటీ
Bill Gates: గేట్స్ ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ ఛైర్మన్ బిల్గేట్స్ రాష్ట్రంలో పర్యటించారు. బిల్ గేట్స్కు విజయవాడ గన్నవరం విమానాశ్రయం వద్ద మంత్రి నారా లోకేశ్తో పాటు మంత్రులు, జిల్లా అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. మంగళగిరి చేనేత శాలువాలు కప్పి ఆహ్వానించారు. కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ బాలాజీ పెడన కళంకారీ వస్తువులను బహుమతిగా ఇచ్చారు. అనంతరం బిల్ గేట్స్కు సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ స్వాగతం పలికారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 11:22 AM IST