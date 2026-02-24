ETV Bharat / photos

పొద్దు తిరుగుడు పూలతో ముస్తాబైన బల్కంపేట్ ఎల్లమ్మ తల్లి - పలు రకాల పుష్పాలతో దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారు

lord Yellamma in flower decoration
Lord Ellamma Sunflower Decoration : మంగళవారం సందర్భంగా ప్రసిద్ధ బల్కంపేట శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ ఆలయం భక్తిశ్రద్ధలతో కళకళలాడింది. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు అమ్మవారిని పొద్దు తిరుగుడుతో పాటు పలు రకాల పువ్వులతో అపురూపంగా అలంకరించారు. ఈ ప్రత్యేక పుష్పాల అలంకరణ భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. వేకువజాము నుంచే ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. (lord Yellamma in flower decoration)
Published : February 24, 2026 at 7:21 PM IST

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

