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బాలాపూర్‌ గణేశ్‌ శోభయాత్రకు తరలి వచ్చిన భక్తులు

బాలాపూర్​ లడ్డూ వేలం పాటకు తరలి వచ్చిన భక్తజనం
Balapur Ganesh Immersion : హైదరాబాద్‌ బాలాపూర్‌ గణేశ్‌ విగ్రహం నిమజ్జనం పూర్తి అయింది. ట్యాంక్‌బండ్‌పై క్రేన్‌ నం.12 వద్ద నిమజ్జనం చేశారు. బాలాపూర్ గణేశ్​ శోభాయాత్ర చాంద్రాయణగుట్ట-ఫలక్‌నుమా, చార్మినార్, అఫ్జల్‌గంజ్-ఎంజే మార్కెట్, అబిడ్స్-లిబర్టీ చౌరస్తా మీదుగా ట్యాంక్‌బండ్‌ వరకు బాలాపూర్‌ గణేశుడి శోభాయాత్ర కొనసాగింది. మొత్తంగా 16 కిలోమీటర్ల మేర శోభాయాత్ర సాగింది. ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. (Balapur Ganesh Immersion)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 7:30 PM IST

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