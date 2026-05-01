అమరావతిలో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి - నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ
Balakrishna Launches Construction Works Basavatarakam Hospital in Amaravati: ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి నిర్మాణ పనులను హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ ప్రారంభించారు. రూ.750 కోట్లతో తుళ్లూరు సమీపంలో ఆస్పత్రి నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. దీనికోసం ఏపీ ప్రభుత్వం 21 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. మొదటి దశలో 500 పడకల ఆస్పత్రి నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. (Balakrishna Launches Construction Works Basavatarakam Hospital in Amaravati)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 2:06 PM IST