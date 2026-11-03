ఏపీలో కొనసాగుతున్న మున్సిపల్ ఓట్ల లెక్కింపు
Andhra Pradesh Municipal Elections Ballot Counting: ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు లెక్కించారు. ఇప్పటి వరకు వెల్లడైన ఫలితాల ప్రకారం అన్ని చోట్లా కూటమి ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. అన్ని జిల్లాలో ప్రశాంతంగా కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. ఫలితాల వేళ కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఎన్నికల ఆధికారులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 12:14 PM IST