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ఏపీలో కొనసాగుతున్న మున్సిపల్​ ఓట్ల లెక్కింపు

ఓట్ల లెక్కింపు
Andhra Pradesh Municipal Elections Ballot Counting: ఏపీలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. తొలుత పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ఓట్లు లెక్కించారు. ఇప్పటి వరకు వెల్లడైన ఫలితాల ప్రకారం అన్ని చోట్లా కూటమి ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. అన్ని జిల్లాలో ప్రశాంతంగా కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. ఫలితాల వేళ కౌంటింగ్​ కేంద్రాల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఎన్నికల ఆధికారులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2026 at 12:14 PM IST

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TAGGED:

ANDHRA PRADESH POLLS RESULT
మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు
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AP MUNICIPAL ELECTION RESULT
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