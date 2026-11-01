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పోలింగ్​ డే - ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్న వృద్ధులు, దివ్యాంగులు

కాకినాడ జిల్లాలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న వృద్దురాలు
AP Municipal Elections 2026: ఏపీలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్‌ జరుగుతోంది. 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్‌ జరగనుంది. ఉదయం నుంచే ఓటు వేసేందుకు ప్రజలు బారులు తీరారు. పలు చోట్ల వృద్ధులు, దివ్యాంగులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుని యువ ఓటర్లకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. ఓటు విలువ గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పుతున్నారు. (Ap municipal elections)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2026 at 3:35 PM IST

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TAGGED:

AP MUNICIPAL ELECTIONS 2026
ELDERLY DISABLED VOTERS
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