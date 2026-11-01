పోలింగ్ డే - ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్న వృద్ధులు, దివ్యాంగులు
AP Municipal Elections 2026: ఏపీలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ జరుగుతోంది. 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. ఉదయం నుంచే ఓటు వేసేందుకు ప్రజలు బారులు తీరారు. పలు చోట్ల వృద్ధులు, దివ్యాంగులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుని యువ ఓటర్లకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. ఓటు విలువ గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పుతున్నారు. (Ap municipal elections)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 3:35 PM IST