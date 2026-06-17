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జన్యుపరమైన వ్యాధితో నిరంజన్​ - అభిమాని కోరిక నెరవేర్చిన పవన్​ కల్యాణ్​

Pawan kalyan Visit hanamkonda
Pawan kalyan Visit hanamkonda: ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్‌ కల్యాణ్‌ హనుమకొండలో పర్యటించారు. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న నిరంజన్‌(17) అనే బాలుడిని పరామర్శించారు. జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్‌ తన అభిమాన హీరో పవన్‌కల్యాణ్‌ను కలవాలన్నది కోరిక. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పవన్‌ బుధవారం హనుమకొండ హనుమాన్‌ నగర్‌లోని బాలుడి నివాసానికి వెళ్లి ఆప్యాయంగా పలకరించారు. ఈ సందర్భంగా పవన్‌ను చూసేందకు అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 1:34 PM IST

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AP DEPUTY CM TO HANAMKONDA
PAWAN KALYAN VISIT TO WARANGAL
AP DEPUTY CM PAWAN KALYAN
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