జన్యుపరమైన వ్యాధితో నిరంజన్ - అభిమాని కోరిక నెరవేర్చిన పవన్ కల్యాణ్
Pawan kalyan Visit hanamkonda: ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ హనుమకొండలో పర్యటించారు. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న నిరంజన్(17) అనే బాలుడిని పరామర్శించారు. జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ తన అభిమాన హీరో పవన్కల్యాణ్ను కలవాలన్నది కోరిక. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పవన్ బుధవారం హనుమకొండ హనుమాన్ నగర్లోని బాలుడి నివాసానికి వెళ్లి ఆప్యాయంగా పలకరించారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ను చూసేందకు అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 1:34 PM IST