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నిరంజన్ కోరిక నెరవేర్చడానికి కదలివచ్చిన జనసేనాని

Pawan Kalyan Visits His Fan At Hanamkonda
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ హనుమకొండలో జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్‌ (17) అనే బాలుడిని పరామర్శించారు. తన అభిమాన నటుడు పవన్‌కల్యాణ్‌ను కలవాలన్నది నిరంజన్ కోరిక. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పవర్ స్టార్ హనుమకొండ హనుమాన్‌ నగర్‌లోని బాలుడి ఇంటికి వెళ్లి ఆప్యాయంగా పలకరించారు. అనంతరం వరంగల్‌ భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 17, 2026 at 2:43 PM IST

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Updated : June 17, 2026 at 2:48 PM IST

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Last Updated : June 17, 2026 at 2:48 PM IST

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AWAN KALYAN MEETS FAN NIRANJAN
అభిమాని నిరంజన్ ఇంటికి పవన్ కళ్యాణ్
PAWAN KALYAN FAN NIRANJAN
PAWAN KALYAN HANAMKONDA TOUR

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