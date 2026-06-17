నిరంజన్ కోరిక నెరవేర్చడానికి కదలివచ్చిన జనసేనాని
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ హనుమకొండలో జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ (17) అనే బాలుడిని పరామర్శించారు. తన అభిమాన నటుడు పవన్కల్యాణ్ను కలవాలన్నది నిరంజన్ కోరిక. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పవర్ స్టార్ హనుమకొండ హనుమాన్ నగర్లోని బాలుడి ఇంటికి వెళ్లి ఆప్యాయంగా పలకరించారు. అనంతరం వరంగల్ భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. (ETV Bharat)
Published : June 17, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 2:48 PM IST
Last Updated : June 17, 2026 at 2:48 PM IST