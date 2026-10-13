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ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌ భేటీ

Chandrababu Vijay meeting
Chandrababu Vijay meeting : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌ల మధ్య సుమారు గంటన్నర పాటు జరిగిన కీలక సమావేశం ముగిసింది. అనంతరం ఇరువురు ముఖ్యమంత్రులు కలిసి 'విజయవాడ ఉత్సవ్‌'లో పాల్గొనేందుకు వెళ్లారు. ఈ భేటీలో ప్రధానంగా రెండు కీలక అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి. అంతకుముందు విజయవాడ పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకున్న ఆయనకు అర్చకులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2026 at 7:37 PM IST

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