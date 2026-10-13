ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ భేటీ
Chandrababu Vijay meeting : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ల మధ్య సుమారు గంటన్నర పాటు జరిగిన కీలక సమావేశం ముగిసింది. అనంతరం ఇరువురు ముఖ్యమంత్రులు కలిసి 'విజయవాడ ఉత్సవ్'లో పాల్గొనేందుకు వెళ్లారు. ఈ భేటీలో ప్రధానంగా రెండు కీలక అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి. అంతకుముందు విజయవాడ పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకున్న ఆయనకు అర్చకులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:37 PM IST