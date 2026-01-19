ETV Bharat / photos

దావోస్​ పర్యటనలో చంద్రబాబు, లోకేశ్​ - ఘన స్వాగతం పలికిన ప్రవాసాంధ్రులు

NRIs Grand Welcome to Lokesh in zurich
CM Chandrababu and Lokesh Davos Tour Photos: దావోస్‌ వేదికగా జరిగే ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, లోకేశ్​ సహా పలువురు జ్యూరిక్​ చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో విమానాశ్రయంలో వారికి పలువురు ప్రముఖులు, తెలుగు ప్రజలు ఘన స్వాగతం పలికారు. యూరప్​లోని 20కి పైగా దేశాల నుంచి తెలుగు ప్రజలు, ఎన్​ఆర్​ఐలు, టీడీపీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున అక్కడకు తరలి వచ్చారు. ఆ చిత్రాలు చూడండి. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 3:56 PM IST

1 Min Read
