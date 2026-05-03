బంగ్ల గణేశ్ కూతురు ఎంగేజ్మెంట్- హాజరైన చంద్రబాబు, చిరంజీవి
Bandla Ganesh Daughter Engagement: సినీ నటుడు, నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ ఇంట శుభకార్యం జరిగింది. ఆయన కుమార్తె జనని త్వరలోనే వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. పశ్చిమ గోదావరికి చెందిన సూర్యతో జననికి పెళ్లి నిశ్చయించారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో ఆదివారం ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దంపతులు, మెగాస్టార్ చిరంజీవితో సినీ సెలబ్రిటీలు, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై కాబోయే దంపతులను ఆశీర్వదించారు. (Source : ETV Bharat)
Published : May 3, 2026 at 3:28 PM IST