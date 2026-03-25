ధూళిపాళ్ల కుమార్తె వివాహం - హాజరైన తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు, మంత్రులు
CM Chandrababu and Ministers Attend Dhulipalla Daughter's Wedding: గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర చిన్న కుమార్తె వివాహానికి తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు, రేవంత్రెడ్డి హాజరయ్యారు. గుంటూరులోని శ్రీకన్వెన్షన్లో నాగసాయి వైదీప్తి- కెవిన్ రామ్ వివాహం బుధవారం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్, మంత్రులు, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు హాజరై నూతన వధూవరులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 3:51 PM IST