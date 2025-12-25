రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ సందడి - క్రైస్తవుల ప్రత్యేక ప్రార్థనలు
Christmas Celebrations 2025: ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందల కోట్ల మంది సంబరం చేసుకునే రోజు రానే వచ్చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రైస్తవులు క్రిస్మస్ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. ప్రత్యేక ప్రార్థనలూ, చర్చి గంటలూ, వెలిగే కొవ్వొత్తులూ, మెరిసే నక్షత్రకాంతులూ, విద్యుద్దీపాలంకరణలూ, ప్లమ్ కేకులూ, పుడ్డింగులూ, ఫర్ చెట్లూ, కానుకల్ని పంచే శాంటాక్లాజ్ వేషధారణలతో సందడి చేశారు. (christmas celebrations in ap)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 25, 2025 at 5:12 PM IST