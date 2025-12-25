ETV Bharat / photos

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్‌ సందడి - క్రైస్తవుల ప్రత్యేక ప్రార్థనలు

christmas celebrations in ap
Christmas Celebrations 2025: ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందల కోట్ల మంది సంబరం చేసుకునే రోజు రానే వచ్చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రైస్తవులు క్రిస్మస్​ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. ప్రత్యేక ప్రార్థనలూ, చర్చి గంటలూ, వెలిగే కొవ్వొత్తులూ, మెరిసే నక్షత్రకాంతులూ, విద్యుద్దీపాలంకరణలూ, ప్లమ్‌ కేకులూ, పుడ్డింగులూ, ఫర్‌ చెట్లూ, కానుకల్ని పంచే శాంటాక్లాజ్ వేషధారణలతో సందడి చేశారు. (christmas celebrations in ap)
Published : December 25, 2025 at 5:12 PM IST

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

