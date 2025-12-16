యాదాద్రి ఆలయంలో 'సామూహిక గిరి ప్రదక్షిణ' - అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్న భక్తులు
Mass circumambulation at Yadadri temple : లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి జన్మనక్షత్రమైన స్వాతి నక్షత్రం సందర్భంగా యాదాద్రి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో 'సామూహిక గిరి ప్రదక్షిణ' కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. తెల్లవారుజామున 5:45 గంటలకు వైకుంఠ ద్వారం వద్ద దేవస్థానం అధికారులు, అర్చకులు భక్తులతో కలిసి శ్రీ నారసింహుడి పాదాల వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేసి గిరి ప్రదక్షిణ ప్రారంభించారు. అష్టోత్తర శత ఘటాభిషేక కైంకర్యాన్ని ఆలయ అర్చకులు అట్టహాసంగా నిర్వహించారు. (ETV)
Published : December 16, 2025 at 2:59 PM IST