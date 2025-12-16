Telangana Panchayat Elections Results2025

యాదాద్రి ఆలయంలో 'సామూహిక గిరి ప్రదక్షిణ' - అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్న భక్తులు

సాముహిక గిరిప్రదక్షిణలో భాగంగా కాలినడకన భక్తులు ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారు.
Mass circumambulation at Yadadri temple : లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి జన్మనక్షత్రమైన స్వాతి నక్షత్రం సందర్భంగా యాదాద్రి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో 'సామూహిక గిరి ప్రదక్షిణ' కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. తెల్లవారుజామున 5:45 గంటలకు వైకుంఠ ద్వారం వద్ద దేవస్థానం అధికారులు, అర్చకులు భక్తులతో కలిసి శ్రీ నారసింహుడి పాదాల వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేసి గిరి ప్రదక్షిణ ప్రారంభించారు. అష్టోత్తర శత ఘటాభిషేక కైంకర్యాన్ని ఆలయ అర్చకులు అట్టహాసంగా నిర్వహించారు. (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 2:59 PM IST

