SSCలో మంచి మార్కులు - దిల్లీ టూర్కు గుంటూరు విద్యార్థులు
SSC Passed Students to Delhi: పదో తరగతి ఫలితాల్లో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన గుంటూరు ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులను ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి విమానంలో విజ్ఞాన విహారయాత్రకు దిల్లీ తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వారు ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, కేంద్రమంత్రి, గుంటూరు ఎంపీ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా పెమ్మసాని విద్యార్థులను అభినందించారు. (…Guntur Govt School Students to Delhi Educational Tour)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 8:03 PM IST