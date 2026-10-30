యువతలో పెరుగుతున్న బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ముప్పు - మారిన జీవనశైలే కారణమంటున్న నిపుణులు
Majorly Youth Effecting To Brain Stroke - మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ యువతపై అధికంగా ప్రభావం చూపుతుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
Published : October 30, 2026 at 6:37 PM IST
వైద్య రంగంలో కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు, పరిశోధనలు చేస్తూ మొండివ్యాధులపై సైతం విజయం సాధిస్తున్నా అనారోగ్య సమస్యలు ఏదో ఒక రూపంలో సవాల్ విసురుతూనే ఉన్నాయి. గతంలో ఎప్పుడూ చూడని తరహాలో మనుషులపై దాడి చేస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు పెద్ద వయసు వారికే వచ్చే గుండెపోటు ఇప్పుడు యువతలో కూడా వస్తుండగా, అదే తరహాలో ఇప్పుడు బ్రెయిన్స్ట్రోక్ కూడా నడివయసు వారిపై విరుచుకుపడడం ఎక్కువైంది. ఇటీవల కాలంలో వెలువడుతున్న పలు నివేదికలే ఇందుకు ఉదాహరణ. దీనికి సంబంధించి ఐసీఎంఆర్-నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అధ్యయన ఫలితాలు కలవరపెట్టేలా ఉన్నాయి. మెదడుపోటు కారణంగా పక్షవాతానికి గురవుతున్న బాధితుల్లో ప్రతి ఏడుగురిలో ఒకరు 45ఏళ్ల లోపు వారే ఇన్నారు. 30ఆసుపత్రుల్లో నమోదైన 34వేల 792 కేసులను ఈ అధ్యయనం విశ్లేషించింది. ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ స్ట్రోక్లో ప్రచురితమైన ఈ నివేదిక మెదడుపోటు నమూనాలు, ముప్పు కారణాలు, ఫలితాలపై విశ్లేషణ జరిపి యువత ఎంత ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ఉందో తేల్చింది.
జీవనశైలిలో మార్పుల వల్లే
మెదడుపోటును అత్యవసర వైద్య పరిస్థితిగా వ్యవహరిస్తారు. సాధారణంగా గుండె రక్తనాళాల్లో పూడికలు ఏర్పడి రక్తప్రసరణ తక్కువైతే దాన్ని గుండెపోటు అంటారు. అదే సమస్య మెదడు రక్తనాళాల్లో ఏర్పడితే దాన్ని బ్రెయిన్స్ట్రోక్ లేదా పక్షవాతం అంటారు. మరి ఇది గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు యువతలోనే ఎందుకు ఎక్కువ వస్తోంది అంటే దానికి మొదటి కారణం జీవనశైలిలో మార్పులే. ప్రస్తుతం ఎక్కువ మంది యువత గడియారంతో పోటీపడుతూ ఉరుకులు, పరుగుల జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. ఫలితంగా రోజువారీ ఆహార, నిద్ర అలవాట్లు కూడా మారిపోయాయి. మారుతున్న జీవనశైలి ప్రభావం పలు రూపాల్లో కనిపిస్తోంది.
కరవైన శారీరక వ్యాయామం
బిజీ జీవితం వల్ల మానసకి ఒత్తిడి పెరిగిపోయింది. సరైన నిద్ర కరవైంది. ఆహారం వేళలు మారిపోయాయి. తినే ఆహారంలోనూ ఆరోగ్యకరమైనవి, పోషకాలు కాకుండా పిజ్జాలు, బర్గర్లు వంటి జంక్ఫుడ్లు పెరిగిపోయాయి. శారీరక వ్యాయామం తగ్గిపోయింది. ఫలితంగా పాతికేళ్లు నిండకుండానే అధిక రక్తపోటు, డయాబెటిస్, చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉండడం, ఒబెసిటీ వంటి జీవనశైలి వ్యాధులు దాడి చేస్తున్నాయి. పొగాకు వినియోగం, మోతాదుకు మించి మద్యపానం కూడా దెబ్బతీస్తున్నాయి. వీటిని కట్టడి చేయని సందర్భాల్లో నడి వయసు రాకముందే గుండెపోటు, మెదడుపోటు వంటివి ప్రమాదకర జబ్బుల బారిన పడుతున్నారు.
"బ్రెయిన్స్ట్రోక్పై అవగాహన ఉండంటం కూడా చాలా ముఖ్యం. కానీ దీనిపై అంతగా అవగాహన లేకపోవటంతో ప్రాణాలు కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. అధిక ఒత్తిడి, ఉబకాయం, డయాబెటీస్ అలాగే జీవనశైలి వంటివి ఈ సమస్యకు దారితీస్తాయి. వయసు పైబడటం వల్ల కూడా ఇది వస్తుంది" - డాక్టర్ సూర్యప్రభ, నిమ్స్ న్యూరాలజీ విభాగం అధిపతి
మొదటి 4, 5గంటలు గోల్డన్ అవర్
మెదడుపోటును రకరకాల లక్షణాల ద్వారా గుర్తించవచ్చు. గతంలో ఎప్పుడూ లేనంత తలనొప్పి రావడం, మాట తడబడడం, పదాలను సరిగా పలకలేకపోవడం, అయోమయంగా ఉండడం, కాళ్లు, చేతులు, ముఖం మొద్దుబారడం, శరీరంలో ఒకవైపు లేదా రెండు వైపులా బలహీనంగా ఉండడం, చూపులో అస్పష్టత, అడుగులు తడబడడం, కళ్లు తిరిగినట్లుగా ఉండడం వంటి లక్షణాల ద్వారా పసిగట్టవచ్చు. మెదడుపోటు లక్షణాలు ప్రారంభమైన తర్వాత ఎంత వేగంగా చికిత్స పొందితే ఫలితం కూడా అంతే చక్కగా ఉంటుంది.
బ్రెయిన్స్ట్రోక్ విషయంలో మొదటి 4నుంచి 5గంటలను గోల్డన్ అవర్గా వ్యవహరిస్తారు. ఈ లోపు ఆసుపత్రికి వస్తే మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి. కానీ అధ్యయనాల ప్రకారం 37.8 శాతం మంది 24 గంటల తర్వాతే వస్తున్నారు. బ్రెయిన్స్ట్రోక్ వస్తే థ్రాంబోలైసిస్ అనే చికిత్స అవసరం. అయితే ఇది తక్కువ మందికి మాత్రమే అందుతూ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. వైకల్యం బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. బ్రెయిన్స్ట్రోక్ చికిత్స పొందుతున్న వారిలో మళ్లీ పక్షవాతం వచ్చే అవకాశం 1.1 శాతం ఉంది.
భారత్లో కలవర పెడుతున్న కేసులు
భారత్లో బ్రెయిన్స్ట్రోక్ కేసులు, మరణాలు కాస్త కలవరపెట్టేవిగానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రతి ఏటా 18లక్షల కొత్త కేసులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అంటే ప్రతి 20సెకన్లకు ఒకటి అన్న మాట. భారత్లో అత్యధిక మరణాలు, వైకల్యానికి కారణం అవుతున్న వాటిలో బ్రెయిన్స్ట్రోక్ కూడా ఒకటి. నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ కూడా యువతలో ఈ కేసులకు సంబంధించి ఆందోళనకర వాస్తవాలు వెల్లడించింది. దీని ప్రకారం భారత్లో 50ఏళ్ల లోపు ఉన్న వారు 20 నుంచి 30శాతం మంది బ్రెయిన్స్ట్రోక్ బారిన పడుతున్నారు. బ్రెయిన్స్ట్రోక్కు కారణమయ్యే అధిక రక్తపోటు ప్రతి నలుగురు భారతీయ యువతలో ఒకరిపై దాడి చేస్తోంది.
యువతలోనూ 'మెదడు పోటు' ముప్పు - 45 ఏళ్లలోపు ఉన్న ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరికి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్!