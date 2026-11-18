కలుషిత నీటిలోనే పుణ్య స్నానాలు - యమునా నది కాలుష్యంపై రాజకీయ రగడ
Yamuna River Pollution Telugu : యమునా నది కాలుష్యం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఛట్ పూజ సందర్భంగా నురగలు తేలుతున్న నది నీటిలోనే ప్రజలు పుణ్యస్నానాలాచరించే దుస్థితి తలెత్తింది.
Published : November 18, 2026 at 1:35 PM IST
భారతదేశ సంస్కృతిలో నది అంటే కేవలం ఓ నీటి వనరు కాదు. సాక్షాత్తు దేవతా స్వరూపం. ప్రతి నదికీ ఓ చరిత్ర, ఆధ్యాత్మిక కోణం ఉంటాయి. అంత పవిత్రంగా చూసుకునే ఈ నదులే ఇప్పుడు అత్యంత దారుణమైన స్థితిలో ఉన్నాయి. మురుగు నీరు, మానవ వ్యర్థాలు, ప్లాస్టిక్ కవర్లు, వస్తువులు ఒక్కటని కాదు. అన్నీ వీటిలోకే వెళ్తున్నాయి. యమునా నది దుస్థితి అందుకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం. చేతులెత్తి మొక్కుతున్న అదే నదిని అవే చేతులతో ఎలా కలుషితం చేశారన్నదే అంతుతేలని ప్రశ్న.
నురగల మధ్యే పుణ్య స్నానాలు
యమునా నది దిల్లీకి జీవనాడి లాంటిది. నగరంలో దాదాపు 60-70% మేర నీటి అవసరాలు ఈ నదే తీర్చుతోంది. తాగు నీటితో పాటు సాగు నీటికీ ఇదే ఆధారం. సాంస్కృతికంగా, చారిత్రకంగా ఈ నదికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఏ నదిలో అయితే పుణ్యస్నానమాచరిస్తే పాపాలు తొలగిపోయి యమ గండాలనూ దాటొచ్చు అని నమ్ముతారో ఇప్పుడదే నదిలోకి దిగాలంటేనే భయపడుతున్నారు. అందుకు కారణమేంటో ఈ దృశ్యాలు చూస్తేనే స్పష్టంగా అర్థమైపోతుంది.
దిల్లీలో ఏటా 4 రోజుల పాటు ఛట్ పూజ నిర్వహిస్తారు. ఆ సమయంలో వేలాది మంది భక్తులు నదీస్నానం ఆచరించి అర్ఘ్యం ఇస్తూ సూర్యుడికి నమస్కరిస్తారు. ఇందు కోసం ప్రత్యేకంగా ఘాట్లు నిర్మిస్తారు. అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో చేసుకునే ఈ వేడుక ఇప్పుడు కళ తప్పింది. కారణం యమునా నదీ కాలుష్యం. పరిస్థితులు ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయంటే నదిలో కలుషితాలు నురగలు తేలుతూ ఉంటే వాటి మధ్యే నిలబడి పుణ్యస్నానాలు చేస్తున్నారు. తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారాన్ని కాదనలేక ఇటు పూర్తి స్థాయిలోనూ వేడుక చేసుకోలేక సతమతం అవుతున్నారు దిల్లీ వాసులు.
శుద్ధి చేయని నీరంతా నదిలోకే
దిల్లీలో 22 కిలోమీటర్ల మేర ప్రవహిస్తున్న యమునా నది సుమారు 80% మేర కలుషితమైనట్టు అంచనా. భారీ స్థాయిలో పరిశ్రమల నుంచి మురుగు నీరు, వ్యర్థాలు ఇందులోకే వచ్చి చేరుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మానవ వ్యర్థాలే ఎక్కువగా కలుస్తున్నాయి. నది కలుషితం కావడంలో వీటి వాటానే దాదాపు 85% మేర ఉంది. పట్టణాల్లోని డ్రెయిన్స్ ద్వారా లక్షలాది లీటర్ల కొద్దీ మురుగు నీరు నదిలోకే వదులుతున్నారు. సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ - ఎస్టీపీలు ఏవీ సరైన ప్రమాణాలు పాటించడం లేదన్నది ఎప్పటి నుంచో వినిపిస్తున్న వాదన.
వీటి ద్వారానే నేరుగా మురుగు నీరంతా నదిలోకి వెళ్తోంది. ఇక నదీ తీరంలో ఫ్యాక్టరీలు, కెమికల్ యూనిట్స్తో పాటు చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా విషపూరిత రసాయనాలు, శుద్ధి చేయని నీరంతా నదిలోకే వెళ్తుండడం ఆందోళన కలిగిస్తున్న విషయం. యమునా నది ఇంత దారుణమైన స్థితిలో ఉండడానికి ఇవి కొన్ని కారణాలే. ఇంతకు మించి మరికొన్ని ఉన్నాయి.
ఛట్ పూజ సమయానికి పెరుగుతున్న తీవ్రత
యమునా నది అనగానే నదిపై నురగలు తేలుతున్న దృశ్యాలే కనిపిస్తాయి. మరి ఈ నురగ అంతా ఎక్కడ నుంచి వస్తోందో తెలుసా ? ఇళ్ల నుంచి. సబ్బులు, డిటర్జెంట్స్ నుంచి వచ్చే ఫాస్ఫేట్స్, సర్ఫక్టెంట్స్ నదిలో కలిసి నెమ్మదిగా ప్రవహిస్తుంటాయి. బ్యారేజీల వద్ద ఎప్పుడైతే నీరు చిలికి నట్టుగా అవుతుందో అక్కడ ఈ నురగలు వస్తాయి. అవి రానురాను పెద్ద మొత్తంలో ఒకే చోట పోగై చివరకు ఇలా తయారవుతాయి. ఏటా శీతాకాలంలో కాలుష్యం పెరిగిన సమయంలో ఈ నురగలు భారీగా కనిపిస్తాయి. ఛట్ పూజ సమయానికి ఇలా తీవ్రంగా మారతాయి.
ఉత్తరాఖండ్ నుంచి మొదలయ్యే ఈ యమునా నది హిమాచల్ ప్రదేశ్, హరియాణా మీదుగా దిల్లీకి చేరుకుంటుంది. అయితే హరియాణాలో హత్నికుండ్ బ్యారేజ్ ద్వారా ఎక్కువ మొత్తంలో నీటిని ఆ రాష్ట్ర అవసరాల కోసం తరలిస్తారు. యూపీ అవసరాలనూ తీరుస్తోంది ఈ నీరు. ఈ రెండు రాష్ట్రాలనూ దాటుకుని దిల్లీకి చేరుకునే సమయానికి నీటి ప్రవాహం తగ్గిపోతుంది. నెమ్మదిగా ప్రవహిస్తుండడం వల్ల వ్యర్థాలు కలిసి అంతా ఒకే చోట పేరుకుంటున్నాయి. ఇదే నదిని విషపూరితంగా మార్చుతోంది.
అత్యంత దారుణమైన స్థితిలో నది
ఇక్కడ మరో సమస్య ఏంటంటే సాగు కోసం పెద్ద ఎత్తున ఫర్టిలైజర్స్, క్రిమిసంహారక మందులు వాడుతున్నారు. వర్షాలు కురిసినప్పుడు ఆ నీటిలో ఈ రసాయనాలు కలుస్తున్నాయి. ఇవన్నీ చివరకు నదిలోకే వెళ్తున్నాయి. ఇలా కూడా పెద్ద ఎత్తున కలుషితమవుతోంది యమునా నది. గతంలో ఎన్నో నివేదికలు యమునా నదీ ఏ స్థాయిలో కలుషితమైందో లెక్కలతో సహా వివరించాయి. దిల్లీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ కమిటీ - డీపీసీసీ, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ - సీపీసీబీ చాలా సందర్భాల్లో యమునా నది కాలుష్యంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి.
ఈ నది అత్యంత దారుణమైన స్థితిలో ఉందని, స్నానం చేయడానికి కూడా పనికి రానంతగా కలుషిత మైందని తేల్చి చెప్పాయి. ఈ ఏడాది మార్చిలో డీపీసీసీ ఓ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. దీని ప్రకారం నీటిలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ సున్నా స్థాయికి చేరుకున్నాయి. దిల్లీలోని 8 ప్రాంతాల వద్ద నీటిని పరీక్షించగా 6 చోట్ల రిపోర్ట్ ఇలాగే వచ్చింది. ఆక్సిజన్ లేకపోతే అందులోని జీవరాశులు బతకలేవు. అంతే కాదు నది ఉనికికీ ప్రమాదమే.
సరిగా పనిచేయని సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్స్ ప్లాంట్లు
మరో ఆందోళనకరమైన విషయం ఏంటంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో మానవ, జంతు వ్యర్థాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున బ్యాక్టీరియా ఏర్పడింది. మురుగు నీటిని శుద్ధి చేసే ప్లాంట్స్ను పెద్దగా పట్టించు కోవడం లేదన్నది ప్రధానంగా వస్తున్న విమర్శ. 12 ప్రాంతాల్లో భారీ ఎత్తున డ్రెయిన్స్ ద్వారా నీరు నదిలోకి చేరుతోంది. అన్ని చోట్లా ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ సరిగ్గా పని చేయడం లేదని పలు నివేదికలు వెల్లడించాయి. పైగా మొత్తం 37 సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్లో 23 వరకూ అసలు ఏ మాత్రం పర్యావరణ నిబంధనల మేరకు నడవడం లేదని తేలింది.
శుద్ధి చేసిన నీటిలో 10శాతమే పునర్వినియోగం
ఆర్సెనిక్, క్రోమియం, మెర్క్యురీ లాంటి లోహాలు భారీగానే నదిలో పేరుకుపోతున్నాయి. వీటి కారణంగా క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగానే ఉంటాయి. సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ - సీఎస్ఈ ప్రకారం సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్లో మురుగు నీటిని శుద్ధి చేస్తున్నా అదీ పూర్తి స్థాయిలో జరగడం లేదు. అంతే కాదు ఒకవేళ శుద్ధి చేసినా వాటిలో 10-14% మేర నీటిని మాత్రమే పునర్వినియోగిస్తున్నారు. మిగతా అంతా మళ్లీ నదిలోకే వదులుతున్నారు.
ఇంత జరుగుతుంటే ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి అనే ప్రశ్నకు ఒకే ఒక్క సమాధానం యమునా నదీ ప్రక్షాళన. చెప్పుకోడానికి ఇది బాగున్నా కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఇదో చేరుకోలేని లక్ష్యంగానే మిగిలిపోయింది. కాస్త అటు ఇటుగా చెప్పాలంటే 1993 నుంచే ఈ నది ప్రక్షాళన ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి. కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ పరిశ్రమలు పెరిగాయి. జనాభా పెరిగిపోయింది. దీనికి తగ్గట్టుగానే కాలుష్యమూ అధికమైంది. యమునా యాక్షన్ ప్లాన్ పేరిట ప్రయత్నాలు అప్పుడే మొదలుపెట్టినా ఏవీ పెద్దగా ఫలితాలనివ్వలేదు.
"యమునా నదిని ప్రక్షాళన చేపట్టాలనే భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాం. సంవత్సర కాలంలో 129 సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ప్రారంభించాం. మరో 29 ప్లాంట్లను ప్రారంభిస్తాం. భవిష్యత్తులో యమునా నదిలో మురుగు నీరు కాదు, శుద్ధి చేసిన నీరే ప్రవహిస్తుంది" - అమిత్ షా, కేంద్రహోం మంత్రి
అండర్ గ్రౌండ్ పైప్లైన్స్ ఏర్పాటు చేసినా కానరాని ఫలితం
ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం నమామి గంగే ప్రోగ్రామ్ కింద యమునా నదీ తీరంలో దాదాపు 9 సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ నిర్మించినట్టుగా వెల్లడించింది. ఇందుకోసం రూ.1,951 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. మురుగు నీరంతా నదిలో కలిసే ముందు పూర్తి స్థాయిలో వాటిని శుద్ధి చేయాలన్నదే ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అండర్ గ్రౌండ్ సీవర్ పైప్లైన్స్నీ ఏర్పాటు చేశారు. ఇంత చేసినా నది కలుషితం అవ్వడం ఆగలేదు. అందుకు ప్రధాన కారణం కొన్ని చోట్ల అండర్ గ్రౌండ్ పైప్లైన్స్ సరిగ్గా లేకపోవడం. ఈ కారణంగా రోజుకు 641 మిలియన్ లీటర్ల మురుగు నీరు మళ్లీ నదిలోకే నేరుగా వెళ్తోంది. ఇక పలు ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్లో వాటర్ క్వాలిటీ రూల్స్ పాటించడం లేదు.
భారీగా చేపలు చనిపోవడంతో
ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్షా, దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా 43 వాటర్, సీవరేజ్ ప్రాజెక్ట్లను ప్రారంభించారు. వీటి కోసం రూ.8,941 కోట్లు కేటాయించింది ప్రభుత్వం. 2029 మే నాటికి యమునా నదీ ప్రక్షాళన చేసి తీరతామని తేల్చి చెబుతోంది. అంతకు ముందు ఆప్ ప్రభుత్వం అసలు ఈ సమస్యను పట్టించుకోలేదని, అందుకే ఇక్కడి దాకా వచ్చిందని ఆరోపిస్తోంది ప్రస్తుత బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఓ రకంగా ఇది రాజకీయ విమర్శలకు ఓ అస్త్రంగా మారిపోయింది. సీవర్ నెట్వర్క్స్ను విస్తరించడంతో పాటు కాలనీల నుంచి వ్యర్థాలు నేరుగా నదిలో కలవకుండా చూస్తామని అంటోంది ప్రభుత్వం. ఇక యమునా నది ప్రవాహం పెంచేందుకూ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అయితే ఈమధ్యే భారీగా చేపలు చనిపోవడమూ రాజకీయ రగడను పెంచింది. బీజేపీ, ఆప్ మధ్య మాటల యుద్ధానికి తెర తీసింది.
"ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి మేము దాదాపు 60 శాతం వరకు యమునా నదిని శుద్ధి చేశాం. ఆ నీళ్లు స్వచ్ఛంగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి మేం అందులో స్నానాలు ఆచరించాం. ఆ నీరు తాగాము. ఇదంతా చూసి ఆప్ పార్టీ తట్టుకోలేకపోయింది. చనిపోయని చేపలు తీసుకొచ్చి నదిలో పారేసి వీడియోలు తీశారు. అరవింద్ కేజ్రీవాల్ చేయించిన ఈ పనికి ఆ పార్టీ కచ్చితంగా ఫలితం అనుభవిస్తుంది" - మనోజ్ తివారి, ఎంపీ
యాంటీ ఫోమింగ్ కెమికల్స్ను స్ప్రే
ఈ విమర్శలు, ప్రతి విమర్శల సంగతి పక్కన పెడితే సమస్య అలాగే ఉందని మాత్రం అర్థమవుతోంది. ప్రక్షాళన చేస్తున్నామని దిల్లీ సర్కార్ చెబుతున్నా ఆ పరిస్థితైతే కనిపించడం లేదు. ప్రస్తుతానికైతే నదిలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు కొన్ని తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటోంది ప్రభుత్వం. నురగలు తగ్గించేందుకు యాంటీ ఫోమింగ్ కెమికల్స్ను స్ప్రే చేయిస్తోంది. దీని వల్ల కొంత వరకూ నురగలు తగ్గి పుణ్య స్నానాలు చేసేందుకు వీలుంటుందని భావిస్తోంది. నిజానికి ఇలా చాలా సందర్భాల్లో యాంటీ ఫోమింగ్ చర్యలు చేపట్టినా మళ్లీ మళ్లీ నురగలు వస్తూనే ఉన్నాయి.
ఓ వైపు ఈ చర్యలు తీసుకుంటూనే మరో వైపు శుద్ధి చేయని నీరంతా నదిలోకి వెళ్తుంటే ఇక లాభమేముంటుంది అన్నదే అసలు ప్రశ్న. గతేడాది పార్లమెంట్లో కేంద్రం ఇచ్చిన సమాధానం ప్రకారం యమునా నదీ ప్రక్షాళనకు మూడేళ్లలో దిల్లీ జల్ బోర్డ్ రూ.5,536 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. ఇక దిల్లీ ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది జులైలో రూ.4,500 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను ప్రకటించింది. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు దిల్లీ, హరియాణా, యూపీ ప్రభుత్వాలు కలిసికట్టుగా పని చేసేందుకు వీలుగా ఓ ఇంటిగ్రేటెడ్ యాక్షన్ ప్లాన్ అవసరమని కేంద్రం భావిస్తోంది.
ప్రతిసారీ ఇదే సమస్య
ఇప్పటి వరకూ జరిగిన ప్రయత్నాలు ఏవైనా అవేవీ పెద్దగా ఫలితాలు ఇవ్వలేదన్న సంగతి స్పష్టంగానే తెలుస్తోంది. ఏటా శీతాకాలం వచ్చిన ప్రతిసారీ ఇదే సమస్య ఎదురవుతోంది. అప్పుడు మాత్రమే ఈ నదీ ప్రక్షాళన ప్రస్తావనకు వస్తోంది. ఆ తరవాత యమునా తీరే అన్నట్టుగా ఉంటోంది ప్రభుత్వాల వైఖరి. ప్రస్తుత సర్కార్ మాత్రం కచ్చితంగా అనుకున్న గడువులోగా నదిని ప్రక్షాళణ చేసి తీరతామని అంటోంది. ఆ లక్ష్యం ఎప్పటికి సాధ్యమవుతుందో ? యమునా నది ఎలాంటి మురికి లేకుండా స్వచ్ఛంగా ఏ రోజు కనబడుతుందోనని వేచి చూడడం తప్ప ప్రస్తుతానికి వేరే మార్గ మేదీ కనిపించడం లేదు మరి.
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