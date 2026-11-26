యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ - సమస్యల నుంచి గట్టెక్కేనా?
Yadadri Thermal Power plant Capacity : యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ పూర్తి స్థాయిలో నడిస్తే రాష్ట్రానికి పావు శాతం సరఫరా అవుతుంది. కానీ దీనిలో పలు లోపాల కారణంగా సామర్థ్యం తగ్గిపోయింది.
Published : November 26, 2026 at 7:30 PM IST
తెలంగాణ వెలుగుల వరప్రదాయనిగా యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ను భావిస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇది పూర్తి స్థాయిలో నడిస్తే రాష్ట్ర విద్యుత్ అవసరాల్లో 25 శాతం ఇక్కడి నుంచే సరఫరా చేయవచ్చు. కానీ ఇప్పుడది అలా నడవకపోవడమే పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఒక్కో యూనిట్లో 800ల మెగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తి సామర్థ్యంతో 5 యూనిట్లను యాదాద్రిలో ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. నల్గొండ జిల్లా దామరచర్ల వద్ద ప్లాంట్కు 2015 జూన్ 8న భూమి పూజ చేశారు. జెన్కో, బీహెచ్ఈఎల్ ఆధ్వర్యంలో సుమారు 5,558 ఎకరాల్లో దశలవారీగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాల నిర్మాణం చేపట్టారు.
4 యూనిట్ల నుంచే విద్యుత్ ఉత్పత్తి
మొత్తం 5 యూనిట్లలో ప్రస్తుతం 4 యూనిట్లలో మాత్రమే విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతోంది. ఈ నాలుగింటి సామర్థ్యం 3,200 మెగావాట్లు. ఇక్కడా కూడా పూర్తిస్థాయిలో ఉత్పత్తి జరగడం లేదు. 1800 మెగావాట్ల నుంచి 2,300 మెగావాట్లే అవుతోంది. మిగిలిన ఐదో యూనిట్లో 158.7 మెగావాట్ల విద్యుత్ మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతుంది. జెన్కో యాజమాన్యం మాత్రం నవంబర్ చివరిలోపు ఐదో యూనిట్లో పూర్తిస్థాయి విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుందని చెబుతోంది.
లోపాలకు గల కారణాలు
యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్లో పూర్తి స్థాయిలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి కాకపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల బీహెచ్ఈఎల్, జెన్కో బృందాలు సంయుక్తంగా తనిఖీ చేసి సుమారు 600ల సమస్యలను గుర్తించినట్లు తెలిసింది. అందులో ప్రధానమైనవి కన్వేయర్ బెల్ట్, హైడ్లర్స్, బెల్ట్ స్వేయింగ్ సమస్యలు ఉన్నట్లు తేలింది. వీటన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరిస్తున్నట్లు జెన్కో యాజమాన్యం తెలిపినా సమస్యలు మాత్రం చాలా క్లిష్టంగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది.
బొగ్గు రవాణా మరో సమస్య
యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్కు బొగ్గు రవాణా కోసం ప్రస్తుతం విష్ణుపురం నుంచి యాదాద్రి ప్లాంట్కు వచ్చే వరకు మొత్తం 5 రైల్వే లైన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్లాంటు వరకు వచ్చిన బొగ్గును గూడ్స్ రైళ్ల నుంచి దించి రేక్లలో ప్లాంట్ లోపలకు చేరవేసేదుకు సింగిల్ లైన్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఇదే ప్రధాన సమస్యగా ఇదే మారింది. బొగ్గును రైళ్ల నుంచి లోడింగ్ చేసి దించి వచ్చేందుకు ఈ లైన్ మాత్రమే ఆధారంగా ఉంది. కనీసం రెండు లైన్లు అందుబాటులో ఉంటే ఒక లైన్లో లోడింగ్ కోసం వెళ్లే రేక్లు మరో లైన్లో అన్లోడింగ్ చేసుకుని వెల్లే రేక్లు వెళ్లేందుకు వీలవుతుంది. తద్వారా బొగ్గు రవాణా వేగంగా జరుగుతుంది.
"ఇప్పుడు చాలా తక్కువగా కరెంట్ ఉత్పత్తి అవుతోంది. ఎందుకంటే బొగ్గు నిలువల కారణంగా అలాగే అంతర్గత సాంకేతిక పరమైన సమస్యల వల్ల తక్కువగా జెనరేట్ అవుతోంది. ఉత్పత్తి సమయానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లన్నీ జరగాలి. కానీ ప్రధానంగా బొగ్గు లేనందున అంతరాయం కలుగుతోంది" - వేణుగోపాల్, విశ్రాంత ఉద్యోగి
పవర్ ప్లాంట్లో మరిన్ని సమస్యలు
- బాయిలర్లలో డంప్ చేసిన బొగ్గును కిందకి జారవిడిచినప్పుడు ఇంక్లినేషన్ అంటే 'వి'(v) షేప్లో ఉండాలి. అలా ఉంటే వేసిన బొగ్గు వేసినట్లు కిందకు నేరుగా జారిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ హారిజాంటల్ రూపంలో డిజైన్ చేశారు. అంటే అడ్డంగా చేశారు. దీంతో బొగ్గు కిందకు వెళ్లేందుకు ఆలస్యం అవుతోంది.
- విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రాల్లో కన్వేయర్ కెపాసిటీ చాలా కీలకమైనది. యాదాద్రి ప్లాంట్ సామర్థ్యం దృష్ట్యా ఇక్కడ అది గంటకు 2,400ల మెట్రిక్ టన్నుల బొగ్గును చేరవేసేలా ఉండాలి. కానీ ఈ ప్లాంట్లో కన్వేయర్ గంటకు కేవలం 550మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 600మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే చేరవేసేలా ఉంది. దీంతో ఎక్కువ సమయంలో తక్కువ బొగ్గును చేరవేయాల్సిన పరిస్థితి ఎదురవుతుంది.
- యాదాద్రి ప్లాంట్లో బొగ్గు సరైన సమయంలో సరైన విధంగా మండటం లేదు. దీంతో హెవీ ఫర్నెష్ ఆయిల్ను వినియోగిస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఈ ఆయిల్ను 0.5 ఎంఎల్ తీసుకుని ప్రారంభంలో మంట వచ్చేందుకు మాత్రమే వినియోగిస్తారు. కానీ నాసిరకం బొగ్గు వినియోగం వల్ల అంతకు పదిరెట్లు వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. ఇది కూడా యాదాద్రి నిర్వహణకు భారంగా మారుతోంది.
- సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ నిబంధనల ప్రకారం థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో కనీసం 21 రోజులకు సరిపడా బొగ్గు నిల్వలు ఉండాలి. అలా చేస్తే భారీ వర్షాలు కురిసినా, అనుకోని విపత్తులు సంభవించినా బొగ్గుకు ఢోకా ఉండదు. కానీ యాదాద్రి థర్మల్ ప్లాంట్లో ప్రస్తుతం కేవలం 5 నుంచి 6 రోజులకు సరిపడా బొగ్గు నిల్వలు మాత్రమే ఉన్నాయి.
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