రాజకీయాల్లో మహిళా కోటాపై చర్చ ఎప్పుడొచ్చింది? - ఆలోచనలు ఎలా మొదలయ్యాయి?
మహిళా రిజర్వేషన్లకు దశాబ్దాలుగా ఆటంకాలు -2023లో ఉభయ సభల్లో ఆమోదంతో కీలక మలుపు - అమలు, విధివిధానాలపై పార్లమెంట్ వేదికగా చర్చలు - స్వాతంత్ర్యం రాక ముందు నుంచే కోటాపై చర్చ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 1:27 PM IST
Women Reservation Bill In Parliament Complete Story : ఎన్నో అంచనాలు. మరెన్నో అనుమానాలు. విమర్శలు, ప్రశంసలు, భిన్నాభిప్రాయాలు. మహిళా రిజర్వేషన్ల అంశం చుట్టూ ఇలాంటివి చాలానే జరిగాయి. దశాబ్దాలుగా చర్చలకే పరిమితమై ఎట్టకేలకు ఆటంకాలు దాటుకుంటూ 2023లోనే ఉభయ సభల్లో ఆమోదంతో రాష్ట్రపతి ముద్ర కూడా పొందింది మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు. అమలుతో పాటు తదుపరి విధివిధానాల గురించి ఇప్పుడు పార్లమెంట్ వేదికగా చర్చలు జరుగుతుండడం ఓ కీలక మలుపు. ఈ మజిలీ చేరుకునేలోగా ఎన్నో పరిణామాలు చూశాం. అసలు మహిళలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలన్న ఆలోచన మొదలైన నాటి నుంచి బిల్లు రూపొందించి ఆమోదం పొందేలా చేసుకునేంత వరకూ ఎన్నో చిక్కుముడులు దాటాల్సి వచ్చింది. స్వాతంత్ర్యం రాక ముందు జరిగిన పరిణామాలూ కచ్చితంగా ప్రస్తావించదగినవే. ఇంతకీ రాజకీయాల్లో మహిళా కోటాపై చర్చ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఎప్పటి నుంచి ఈ ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి?
స్వాతంత్య్రం రాక ముందు నుంచే ఆలోచనలు : మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు. ఒక్క పార్లమెంట్లోనే కాదు. దేశమంతా ఇప్పుడిదే చర్చ. బిల్లులో ఏముంది? ఎలా అమలు చేస్తారు? దీని వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి? అందరిదీ ఇదే ఆసక్తి. బిల్లు ఆమోదం ఎప్పుడో పొందినా మిగతా లాంఛనాల కోసమే ఇప్పుడు చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కానీ అసలు మహిళా రిజర్వేషన్ల ఆలోచన మొదలై ఆమోదం పొంది ఇప్పుడు పార్లమెంట్ వేదికగా విధివిధానాలపై చర్చలు జరిగేంత వరకు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ ప్రస్థానం ఉంది. చెప్పాలంటే స్వాతంత్య్రం రాక ముందు నుంచే ఈ ఆలోచనలు మొదలయ్యా యి. 1930 నాటి నుంచి ఇందుకోసం రాజ్యాంగ సవరణలపై సమాలోచనలు జరిగాయి. బ్రిటీష్ పాలనలో తీసుకొచ్చిన The Government of India Acts of 1909, 1919, 1935 చట్టాలు మత ప్రాతిపదికన ప్రత్యేకంగా ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు వీలు కల్పించాయి. అయితే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ దీన్ని వ్యతిరేకించింది. రాజకీయాలపై మతాల ఆధిపత్యం పెరిగే ముప్పు ఉందని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే తెరపైకి వచ్చింది మహిళా రిజర్వేషన్ల అంశం.
మహిళలకు స్వేచ్ఛ కల్పించడం అనేది మొదటి ప్రాధాన్యం : ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే అప్పట్లో ఆల్ ఇండియా విమెన్స్ కాంగ్రెస్, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ విమెన్ ఆఫ్ ఇండియా, విమెన్స్ ఇండియా అసోసియేషన్ సంస్థలు మహిళా రిజర్వేషన్లను అంగీకరించలేదు. ఇలా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల పురుషుల్లో మహిళల పట్ల వ్యతిరేకత పెరిగే ప్రమాదం ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాయి ఆయా సంస్థలు. మహిళలు తమ మెరిట్ ద్వారానే ఎన్నికల్లో గెలవాలి తప్ప ఇలాంటి స్పెషల్ కోటాలు అక్కర్లేదని స్పష్టం చేశాయి. అంతే కాదు. మహిళలకు స్వేచ్ఛ కల్పించడం అనేది మొదటి ప్రాధాన్యం అని, ఆ తరవాతే మిగతావన్నీ అని తేల్చి చెప్పాయి. అంటే స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ కాలం నుంచే ఈ ఆలోచన మొదలైనా రకరకాల అభిప్రాయాలు వినిపించాయి. ఎలాంటి ప్రాధాన్యాలు లేకుండా మహిళలు చట్ట సభలకు ప్రాతినిధ్యం వహించేలా ఎన్నికల్లో నిలబడే స్వేచ్ఛ కల్పించాలన్నది అప్పటి భిన్న వాదనల సారాంశం.
పురుషులతో సమానంగా మహిళలు స్వశక్తితో రాజకీయాల్లో రాణించాలి : ఇక్కడే ఓ కీలక విషయం ప్రస్తావించాలి. 1931లో మహిళా రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి ఓ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది. ఆ సమయంలోనే సరోజినీ నాయుడు ఈ చర్చలో పాల్గొన్నారు. మహిళలు రిజర్వ్డ్ సీట్లు కల్పించాలన్న ఆలోచనతో ఆమె ఏకీభవించలేదు. మహిళలకు సమాన హక్కులు కల్పించాలే తప్ప ఇలా "స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్స్" అవసరం లేదని గట్టిగానే చెప్పారు. సరోజినీ నాయుడుతో పాటు బేగమ్ షా నవాజ్ కూడా ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయడంతో పాటు అప్పటి బ్రిటీష్ ప్రధానమంత్రికి లేఖ కూడా రాశారు. అప్పుడే లింగ సమానత్వంపై చర్చలు జరిగాయి. పురుషులతో సమానంగా మహిళలు స్వశక్తితో రాజకీయాల్లో రాణించాలని, అంతే కానీ ఇలా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యాలు ఇస్తే అది సమానత్వం సాధించాలన్న ఆలోచనకు వ్యతిరేకం అన్నది ఆమె అభిప్రాయం. అయితే ఈ ఆలోచనపై ఓ వర్గం మహిళలు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. కోటాను పూర్తిగా వ్యతిరేకించడాన్ని తప్పుబట్టారు. ఫలితంగా ఆ వర్గానికి రిజర్వ్డ్ సీట్లు గ్రాంట్ అయ్యాయి. ఎన్నో మహిళా సంఘాలు ఈ రిజర్వేషన్లను వ్యతిరేకించినా అప్పటి బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. మతాన్ని ముడిపెట్టి రిజర్వేషన్లు కల్పించడంపై అప్పట్లో తీవ్ర అసహనం వ్యక్తమైంది.
ఇండియన్ ప్రావిన్షియల్ ఎన్నికలు : ఈ పరిణామాల మధ్యే 1935లో అప్పటి బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935ని తీసుకొచ్చింది. మహిళలకు పరిమిత రిజర్వేషన్లు కల్పించింది ఈ చట్టం. ఆల్ ఇండియా విమెన్ కాంగ్రెస్ అప్పట్లో ఈ రిజర్వేషన్లను వ్యతిరేకించినా 1937లో జరిగిన ఇండియన్ ప్రావిన్షియల్ ఎన్నికల్లో ఈ ప్రాధాన్యాన్ని వాడుకున్నట్టు వాదనలున్నాయి. అప్పట్లో 56 మంది మహిళలు చట్టసభకు ఎన్నిక కాగా అందులో 41 మంది రిజర్వ్డ్ సీట్ల ద్వారా వచ్చిన వారే. 10 మంది అన్రిజర్వ్డ్ నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేసి గెలిచారు. మిగతా ఐదుగురు నామినేట్ అయ్యారు. ఈ ఎన్నికపై రకరకాల వాదనలు ఉన్నప్పటికీ రాజకీయాల్లో మహిళల ప్రాధాన్యత పెంచాలన్న ఆలోచనకు ఇదో మొదటి అడుగుగా నిలిచింది. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరవాత కూడా ఇందుకు సంబంధించి మొదట్లోనే ఎన్నో చర్చలు జరిగాయి. రాజ్యాంగ సభలోనూ ఈ చర్చ రాగా భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. మహిళా సభ్యుల్లో కొందరు ఓ వాదన వినిపించారు. మహిళలను మెరిట్ ఆధారంగానే ఎన్నుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ఆ తరవాత ఎన్నో దశాబ్దాల పాటు సందిగ్ధత కొనసాగుతూ వచ్చింది. 1989లో జరిగిన పరిణామంపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది.
33% శాతం రిజర్వేషన్లకు లైన్ క్లియర్ : మహిళలకు స్థానిక సంస్థల్లో మూడింట ఓ వంతు రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు వీలుగా 1989లో అప్పటి ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు. అప్పుడే ఈ అంశం చర్చకు దారి తీసింది. అయితే ఈ బిల్లు లోక్సభలో ఆమోదం పొందినా రాజ్యసభలో మాత్రం ఆమోదం లభించలేదు. ఆ తరవాత 1992, 1993లో అప్పటి ప్రధాని పీవీ నరసింహా రావు మహిళా రిజర్వేషన్లు కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో 73వ, 74వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులు ప్రవేశ పెట్టారు. వీటి ప్రకారం గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు 33% శాతం రిజర్వేషన్లకు లైన్ క్లియర్ అయింది. ఆ సమయంలో రెండు సభల్లోనూ ఈ బిల్లులు ఆమోదం పొందాయి. ఆ తరవాత నుంచి చట్టసభల్లోనూ మహిళలకు ఈ రిజర్వేషన్లు దక్కాలన్న చర్చ మొదలైంది. 1996లో దేవెగౌడ నేతృత్వంలోని అప్పటి యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వం లోక్సభలో 81వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. స్థానిక సంస్థల్లోనే కాకుండా చట్ట సభల్లోనూ 33% మహిళా కోటా అమలు అవ్వాలన్నదే ఈ బిల్లు లక్ష్యం.
1996 తరవాత కూడా ఈ బిల్లుపై ఎన్నో సార్లు చర్చలు : 1996లో లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన ఈ బిల్లు తిరస్కరణకు గురైంది. గీతా ముఖర్జీ నేతృత్వంలోని జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీకి సిఫార్సు చేశారు. ఈ కమిటీ 1996లో ఇందుకు సంబంధించిన నివేదికను సమర్పించింది. తరవాత దేవెగౌడ రాజీనామా చేయడం, లోక్సభ రద్దు కావడం లాంటి పరిణామాలతో అప్పుడు మళ్లీ బిల్లు చర్చ రానే లేదు. క్లుప్తంగా దశాబ్దాల క్రితం పరిణామాలివి. అయితే 1996 తరవాత కూడా ఈ బిల్లుపై ఎన్నో సార్లు చర్చలు జరిగాయి. పార్లమెంట్ దాకా వచ్చి వీగిపోయిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి. అడుగడుగునా ఎన్నో ఆటంకాలు దాటుకుంటూ సాగింది ఈ సుదీర్ఘ ప్రస్థానం. మొత్తంగా ఇప్పటికి శాసనపరమైన లాంఛనాలన్నీ పూర్తి అవుతున్నా మహిళా కోటా క్షేత్రస్థాయిలో అమలు కావడానికి జనాభా గణన, నియోజక వర్గాల పునర్విభజన వంటి కీలక అంకాలు పూర్తి కావాల్సి ఉంది.
