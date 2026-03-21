'మేమున్నాం' - అండగా నిలుస్తున్న మహిళా ప్రగతి కేంద్రం
నిరుద్యోగుల మహిళలకు స్వయం ఉపాధి కల్పన - కోళ్లు, చేపలు, మొక్కల పెంపకం మొదలైన వాటిపై శిక్షణ - చేపల యూనిట్ ఏర్పాటుకు ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పనతో 35% రాయితీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 5:04 PM IST
Women Progress Center Training For Women In Vizianagaram : ప్రస్తుతం మహిళలు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. మంచి వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో చేరుతూ కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తున్నారు. కంప్యూటర్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీస్, ఏఐ టూల్స్ వంటి ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు నేర్చుకుని రాణిస్తున్నారు. మరి, చదువు మధ్యలో ఆపేసిన వారి పరిస్థితి ఏంటి? పదో తరగతి లేదా ఇంటర్, డిగ్రీ పూర్తి చేసి నిరుద్యోగులుగా ఉంటున్నవారు ఏం చేయాలి? ఈ ప్రశ్నలకు మేమున్నాం అంటూ అండగా నిలుస్తోంది విజయనగరం జిల్లాలోని మహిళా ప్రగతి కేంద్రం. కంప్యూటర్ కోర్సులు, మొక్కల పెంపకం, చేపల సాగు, కుట్టుమిషన్ ఇలా అనేక రంగాల్లో శిక్షణ ఇస్తూ మహిళలు స్వయం సమృద్ధి సాధించే దిశగా నడిపిస్తోంది. వారికి ఆసక్తి గల రంగాల్లో ప్రోత్సహిస్తూ స్వయం ఉపాధి పొందేలా సహకరిస్తోంది.
చేయూత అందిస్తే మహిళలు సత్తా చాటని రంగం ఏదీ లేదు. అలాంటి చేయూత అందించాల్సిన బాధ్యత కుటుంబాలతో పాటు ప్రభుత్వాలపై కూడా ఉంది. ఇందులో మహిళా ప్రగతి కేంద్రాలది ముఖ్య పాత్ర. ఐతే, గత వైసీపీ పాలనలో మహిళలు జీవితంలో స్థిరపడేలా ఉచిత శిక్షణ అందించే ఈ కేంద్రాలు నిరుపయోగంగా మారాయి. కుట్టు, ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ శిక్షణ తరగతులు కనుమరుగయ్యాయి. కోట్లు విలువైన యంత్ర పరికరాలు అధ్వాన్నంగా మారాయి. అంతేకాదు భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరాయి. విజయనగరంలోని మహిళా ప్రగతి కేంద్రం పరిస్థితి కూడా ఇదే. కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో పరిస్థితులన్నీ మారాయి. మహిళా ప్రగతి కేంద్రాలను చక్కదిద్దే పని చేపట్టింది ప్రభుత్వం. దీంతో విజయనగరంలోని మహిళా ప్రగతి కేంద్రం రూపురేఖలు కూడా మారాయి. మహిళలకు ఇక్కడ పలు అంశాల్లో శిక్షణ అందిస్తున్నారు.
అర్హత కలిగిన వారికి శిక్షణ : విజయనగరంలోని మహిళా ప్రగతి కేంద్రంలో ట్రైనింగ్ కమ్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ (TTDC)లో భాగంగా పెరటి కోళ్లు పెంచి అర్హులైన వారికి అందిస్తున్నారు. నర్సరీల ద్వారా మొక్కలు అందిస్తున్నారు. ఇటీవల మహిళలకు కంప్యూటర్, కుట్టు శిక్షణ కూడా ప్రారంభించారు. ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. చేపల పెంపకంపై మెళకువలు, ఆధునిక పద్ధతుల్లో కూరగాయల పంటలు, అలంకరణ పూలమొక్కల సాగులో శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
చేపల యూనిట్ ఏర్పాటుకు రాయితీ : స్వయం సహయక సంఘాల సభ్యులకు అదనపు ఆదాయ మార్గాలను కల్పించే లక్ష్యంతో TTDC ప్రాంగణంలో పలు రకాల ప్రదర్శన క్షేత్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. వాటిలో కొరమీను చేపల పెంపకం యూనిట్ ఒకటి. ఉదయ్ ఆక్వా కల్చర్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 10 సెంట్ల స్థలంలో కొరమీను చేపల పెంపకం చేపట్టారు. 4 నెలలు పాటు చేప పిల్లలను ఓ ట్యాంకులో ఉంచి ఆ తరువాతి 4 నెలలు చెరువులో పెంచుతున్నారు. మహిళలకు చేపల పెంపకంలో అనుసరించాల్సిన విధానాలు, వ్యాధుల నివారణ తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. చేపల యూనిట్ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చే వారికి ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం (PMEGP) ద్వారా 35% రాయితీతో 4.50 లక్షల రూపాయల రుణం ఇస్తున్నారు. జిల్లాలో ఇప్పటికే 15 మంది వరకు ఈ పథకం కింద ఎంపికయ్యారు.
షెడ్ నెట్ యూనిట్: తక్కువ శ్రమ, స్వల్ప విస్తీర్ణంలో అధిక గిరాకీ ఉన్న పంటల సాగు ద్వారా మెరుగైన ఆదాయం ఆర్జించడమే ఈ యూనిట్ లక్ష్యం. కేతీ నెట్స్ సంస్థ సహకారంతో విజయనగరం TTDCలో షెడ్ నెట్ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో కీరదోస పంట సాగు చేయడంతో పాటు ఆసక్తి ఉన్న మహిళా సంఘాలకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఈ తరహా పంట సాగుకు ముందుకొచ్చే మహిళా రైతులకు రాయితీపై రుణాలు ఇప్పిస్తున్నారు.
నాటు కోళ్ల పెంపకంలో శిక్షణ : ఈ మధ్య కాలంలో నాటుకోళ్ల పెంపకం బాగా పెరుగుతోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిరుద్యోగ యువతతో పాటు మహిళలు కూడా కోళ్ల పెంపకానికి ముందుకొస్తున్నారు. అయితే కోళ్ల రకాల ఎంపిక, పెంపకం, రోగాల నివారణ, మార్కెటింగ్ తదితర అంశాలపై అవగాహన లేక నష్టాలు చవిచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నాటు కోళ్ల పెంపకంలో అనుసరించాల్సిన విధానాలు, వ్యాధుల నియంత్రణ, మేత ఖర్చులు వంటి అంశాలపై డ్వాక్రా సంఘాల మహిళలు, వారి కుటుంబాల్లోని యువతకు విజయనగరం TTDCలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
పలు మొక్కల పెంపకం : స్వయం సహాయక సంఘాలు ఆర్ధికంగా బలోపేతమయ్యేందుకు విజయనగరం జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ (DRDA) చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా TTDCలో ప్రత్యేక నర్సరీని ప్రారంభించారు. వివిధ రకాల పండ్లు, పుష్పాలకు సంబంధించిన మొక్కలు పెంచుతున్నారు. వీటి నిర్వహణ, అమ్మకాల బాధ్యతలను మహిళలకే అప్పగించారు. వచ్చే ఆదాయాన్నిజిల్లా మహిళా సమాఖ్య ద్వారా వారికే అందిస్తున్నారు. ఇన్డోర్, అవుట్డోర్ తరహా మొక్కలనూ పెంచుతున్నారు. వీటిని ఎప్పటికప్పుడు కడియం నుంచి తెప్పిస్తున్నారు. ప్రత్యేక రోజుల్లో జిల్లా, మండల కేంద్రాల్లో స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేసి 50 నుంచి 2,500 రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు. వీటిలో స్నేక్ ప్లాంట్, రెడ్ వైన్, అంతూరియం, లక్కీబ్యాంబూ, ఆరేకాపామ్, చైనీస్ బనియన్ వంటి అనేక రకాలు ఉన్నాయి.
నిరుద్యోగులకు నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ : కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్య యోజన (DDU-GKY) పథకం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సొసైటీ ఫర్ ఎంప్లాయిమెంట్ జెనరేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రైస్ డెవలప్మెంట్ (SEEDAP) కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. గ్రామాల్లో చదువులు ఆపేసిన లేదా ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ నైపుణ్యాభివృద్ధిపై ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తోంది. DRDA ఆధ్వర్యంలో విజయనగరం మహిళా ప్రగతి కేంద్ర ప్రాంగణంలో నిర్వహించే శిబిరంలో DDU-GKY, సీడాప్ ద్వారా కంప్యూటర్, కుట్టు మిషన్, ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్న వారికి వసతి, భోజనంతో పాటు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కల్పిస్తున్నారు.
మహిళలు సంపాదించేలా ప్రోత్సాహం : ఉపాధి శిక్షణతో పాటు స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు ఆదాయం సమకూర్చేలా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వ్యవసాయం, చేతివృత్తులతో పాటు వారికి అభిరుచి ఉన్న రంగాల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇందుకోసం TTDC లో పలు ప్రదర్శన క్షేత్రాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని కార్యక్రమాల రూపకల్పనకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు అధికారులు వివరించారు. మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధికి ఇలాంటి కేంద్రాలు దోహదం చేస్తాయని అంటున్నారు. ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో మహిళలను ప్రోత్సహించేలా విజయనగరంలోని మహిళా ప్రగతి కేంద్రం పనిచేస్తోంది. వారి ఆర్థికాభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేలా ఉపాధి నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తోంది.
