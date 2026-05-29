ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడానికి కారణమేంటి? - ప్రపంచ దేశాలు తీసుకోవాల్సిన చర్యలేంటి?
అధిక ఉష్టోగ్రతలతో అల్లడిపోతున్న జనాలు - మున్ముందు ఎండలు మరింత పెరిగే అవకాశముందన్న ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ - 2026 నుంచి 2030 వరకు సగటున 1.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు పెరగొచ్చని అధ్యయనంలో వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 5:09 PM IST
Idi Sangathi story About WMO report on Golbal Temperatures: సాధారణంగా వేసవి అంటేనే ఎండలు మండిపోతాయి. అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు. అందుకు తగ్గట్టుగానే భానుడి భగభగలు మిన్నంటుతున్నాయి. మామూలుగానే 40 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్టోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. పలుచోట్ల 45 డిగ్రీలకు పైగానే నమోదు అవుతోంది. అయితే, ఈ ఎండలు మరింతగా మండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
దీనికితోడు వచ్చే ఐదేళ్లలో సూర్యుడి ప్రతాపం మరింతగా ఉంటుందని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ నివేదిక వెల్లడించింది. 2030 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1.5 డిగ్రీల మేర ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. ఫలితంగా రాబోవు రోజుల్లో భానుడి భగభగలు మరింత భయం కలిగిస్తాయనేది సుస్పష్టం. మరి, ఈ ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడానికి గల కారణాలు ఏంటి? ప్రపంచ దేశాలు తీసుకోవాల్సిన చర్యలేంటి? పారిస్ ఒప్పందం ఏం చెబుతోందనే తదితర విషయాలను ఇదీ సంగతి కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
నివేదిక రూపంలో వెల్లడి: ఇప్పటికే పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో జనాలు ఠారెత్తిపోతున్నారు. ఊపిరి తీసుకోవడానికి కూడా ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ ఓ ఆందోళనకర విషయం చెప్పింది. ఇప్పుడేం చూస్తున్నారు? ముందుంది అసలు కథ అని పక్కాగా లెక్కలతో సహా ఓ నివేదిక విడుదల చేసింది. గ్లోబల్ యాన్యువల్ టు డికెడల్ అప్డేట్ అనేది ఈ రిపోర్ట్ పేరు. ఈ నివేదిక ఆధారంగా చూస్తే రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పటి కన్నా అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు చూడబోతున్నాం. ఇక్కడ అక్కడ అని కాదు. ఐదేళ్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సగటు ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటి కన్నా కనీసం 1.5 డిగ్రీల మేర పెరిగే అవకాశముందన్నది ఈ నివేదిక సారాంశం. కొన్నేళ్లుగా అంతర్జాతీయంగా నమోదవుతున్న సగటు ఉష్ణోగ్రతలను లెక్కగట్టిన ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ ఐక్యరాజ్య సమితి, బ్రిటన్లోని మెట్ ఆఫీస్తో పాటు మరికొన్ని వాతావరణ సంస్థలతో కలిసి సంయుక్తంగా అధ్యయనం చేసింది. ఆ వివరాలనే ఇప్పుడు నివేదిక రూపంలో వెల్లడించింది.
రానున్న ఐదేళ్లలో మరింత ఎండలు! ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ విడుదల చేసిన నివేదికలోని అంశాలను చూస్తే గడిచిన 5 సంవత్సరాల ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదలపై పరిశోధనలు చేశారు. దాని ఆధారంగా వచ్చే ఐదేళ్లలో ఉష్ణోగ్రతలు ఎలా ఉంటాయనే విషయాన్ని అంచనా వేశారు. ఈ నివేదిక ప్రకారం పారిశ్రామికీకరణకు ముందున్న ఉష్ణోగ్రతలతో పోల్చుకుంటే. 2026 నుంచి 2030 మధ్య కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు 1.3 నుంచి 1.9 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. అందులో భాగంగానే వచ్చే ఐదేళ్లలో ఏదో ఒక సంవత్సరంలో 1.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం 86% ఉందని స్పష్టం చేసింది. అయితే ఐదేళ్ల పాటు కూడా ఈ ఉష్ణోగ్ర తలు కొనసాగే అవకాశాలు కూడాఉన్నాయన్నది ఈ నివేదిక చెప్పిన మరో కీలక విషయం.
పలు నగరాల్లో 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత: వచ్చే ఐదేళ్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సగటు ఉష్ణోగ్రతలు 1.5 డిగ్రీల మేర పెరుగుతాయని అంచనా వేస్తున్నప్పటికీ ఇప్పటికే ఆ పరిస్థితి ఓ సారి కనిపించింది. 2024లో రికార్డు స్థాయిలో 1.55 నుంచి 1.60 మేర అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. పారిశ్రామికీకరణ తర్వాత ఈ స్థాయిలో పెరగడం ఇదే తొలిసారి. 2024లోనే భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం వేసవిలో పలు నగరాల్లో ఉష్ణోగ్రత 45 డిగ్రీల వరకూ నమోదైంది. రాజస్థాన్లోని చురులో 50 డిగ్రీల మార్క్ దాటిందంటేనే తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే, 2026 చివర్లో ఎల్నినో ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా వాతావరణంలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుని 2027లోనే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం లేకపోలేదని అంచనా వేస్తున్నారు. దీన్ని బట్టి భారత్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరుగుతాయనేది సుస్పష్టం.
వచ్చే ఐదేళ్లలో ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా శీతాకాలం సమయంలో అంటే నవంబర్ నుంచి మార్చి మధ్యలో సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే ఈ ప్రాంతంలో మూడున్నర రెట్లు పెరిగి 2.8 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. 1991-2020 మధ్యలో ఉన్న ఉష్ణోగ్రతల కంటే ఇది చాలా అధికం. దీనివల్ల ఆర్కిటిక్ సముద్రంలోని మంచు గతంలో కంటే ఎక్కువగా కరిగే ప్రమాదం ఉంది. అక్కడే పరిస్థితి అలా ఉంటే ఇక మిగతా ప్రాంతాల్లో ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో అంచనా వేయొచ్చు.
ఒప్పంద అంశాలకు కట్టుబడని ప్రపంచ దేశాలు: ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2030 వరకు వరసగా 1.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశాలు 75% ఉన్నాయని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ అంచనా వేసింది. అంటే వచ్చే వేసవిలో ఎండలు తీవ్రంగానే ఉంటాయన్నమాట. అయితే, వాతావరణం ఇంతగావేడెక్కడానికి కారణమేంటి అన్న ప్రస్తావన వచ్చిన ప్రతిసారీ పారిశ్రామికీకరణ గురించే చర్చ వస్తుంది. ప్రపంచంలో పారిశ్రామిక విప్లవం 18 శతాబ్దంలో మొదలైంది. ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదల మొదలైంది కూడా అప్పుడే. నాటి నుంచి ఏటా గణనీయంగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ వాతావరణంలో పెను మార్పులు వస్తున్నాయి. ఈ విషయంపై దృష్టి సారించిన ప్రపంచ దేశాలు ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలను నియంత్రించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. అందులో భాగంగానే 2015లో పారిస్ ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. పారిశ్రామిక యుగం పూర్వస్థాయి కంటే 1.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరగకుండా చేయాలని భావించాయి. 2016లో ఈ ఒప్పందం అమలులోకి వచ్చింది. కానీ, ఆ ఒప్పందంలోని అంశాలకు ప్రపంచ దేశాలు ఏ మాత్రం కట్టుబడి లేవనేది ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు.
వాతావరణ విశ్లేషకులు ఏమంటున్నారంటే? అదే విధంగా 1.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత అనేది సంఖ్యాపరంగా చూస్తే చిన్నగానే కనిపిస్తుండొచ్చు. కానీ ఆ ప్రభావం ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో ఊహించడం కష్టం అంటున్నారు వాతావరణ విశ్లేషకులు. ఇప్పుడున్న విపత్కర వాతావరణ పరిస్థితులే తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి. అకాల వర్షాలు అల్లకల్లోలం చేస్తున్నాయి. ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఇలా వానలు, ఎండలు ఏ సమయంలో ఏ స్థాయిలో ఉంటున్నాయో ఊహించడం కష్టంగా మారుతోంది. అదే అంచనాలకు తగ్గట్టుగా సగటు ఉష్ణోగ్రతలు 1.5 డిగ్రీల మేర పెరిగితే ఎన్నో మార్పులు చూడక తప్పదు. ఇప్పుడు కేవలం వేసవిలోనే వడగాలులు వీస్తున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగితే మిగతా రోజుల్లోనూ వడగాలులు కొనసాగే ప్రమాదం ఉంటుంది.
దుష్ప్రభావాలు పెరిగే అవకాశాలు: కొన్ని ప్రాంతాల్లో విపరీతమైన కరవు, మరికొన్ని చోట్ల వరదలు చూడాల్సి వస్తుంది. జీవవైవిధ్యం దెబ్బ తింటుంది. అరుదైన జీవరాశులన్నీ అంతరించిపోయే ప్రమాదమూ లేకపోలేదు. ఆర్కిటిక్ లాంటి ప్రాంతాల్లో వేడికి మంచు పర్వతాలు కరిగి సముద్ర మట్టాలు పెరుగుతాయి. ఈ కారణంగా పలు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఆ పరిస్థితి వస్తే వలసలూ పెరుగుతాయి. ఓ అంచనా ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనీసం వంద కోట్ల మందిపై ఈ వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం పడుతుంది. మలేరియా, డెంగీ లాంటి విష జ్వరాలు పెరిగే అవకాశాలూ ఉంటాయి.
ఉష్టోగ్రతల పెరుగుదలకు కారణాలెన్నో: పారిశ్రామికీకరణ తరవాత యంత్రాల వినియోగం పెరిగింది. పరిశ్రమల్లో రసాయనాలు అధికంగా వినియోగిస్తున్నారు. దాంతోపాటు బొగ్గును ఎక్కువగా మండించడం వల్ల వేడి పెరుగుతోంది. అలాగే, పెట్రోల్, డీజిల్ వంటి ఇంధనాలను వాహనాలు, పరిశ్రమల్లో వినియోగించడం వల్ల గాలిలోకి కార్బన్ డయాక్సైడ్ చేరి అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు కారణం అవుతోంది. సహజ వాయువుల వినియోగమూ పెరిగింది. పట్టణీకరణ పేరుతో అడవులను నరికివేయడం ఉష్టోగ్రతల పెరుగుదలకు మరో ప్రధాన కారణం. వీటితో పాటు సోలార్ రేడియేషన్, అగ్ని పర్వతాల పేలుళ్లు వంటివి జరగడం, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక కారణాలు ఉష్టోగ్రతల పెరుగుదలకు దారి తీస్తున్నాయి.
భారత్పై అధికంగా ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం: ప్రపంచ దేశాల పరిస్థితి ఏమో కానీ పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం భారత్పై అధికంగానే ఉంది. ప్రపచంలోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైన నగరాలు ఎక్కువగా భారత్లోనే ఉండటమే ఇందుకు ఉదాహరణ. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవు తున్నాయి. ఈ పరిస్థితులపై ఐరాస వాతావరణ విభాగం చీఫ్ సైమన్ స్టీయెల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్లోని వేడికి బొగ్గు, చమురు, గ్యాస్ను భారీగా మండించడమే ప్రధాన కారణం అని తెలిపారు. ఫలితంగా వడగాలుల వల్ల పౌరుల జీవనంతోపాటు ఆర్థిక రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందన్నారు. కూలింగ్ సౌకర్యాలు లేని ఇళ్లలో నివసించే, ఆరుబయట ఎక్కువ గంటలు పనిచేసే వారు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలిపారు.
విపత్కర పరిణామాల నివారణకు: అధిక ఉష్ణోతలు పెరగడంలో కర్బన ఉద్గారాల వాటాయే దాదాపు 80 శాతానికి పైగా ఉంది. అందుకే శిలాజ ఇంధనాల కట్టడికి ప్రపంచ దేశాలు చర్యలు తీసుకోవాలి. ఉష్ణోగ్రతల నియంత్రణ కోసం చేసుకున్న పారిస్ ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉండాలి. గ్రీన్హౌజ్ వాయువులు వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు కార్యాచరణ రూపొందించి అమలు చేయాలి. పారిస్ ఒప్పందంలో భాగంగా 2050 నాటికి ఉద్గారాల శాతం సున్నాకు చేరుకునేలా ప్రత్యేక విధానాలను రూపొందించాలి. అప్పుడే ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుదలకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది. లేదంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సగటు ఉష్ణోగ్రత 1.5 కూడా దాటుకుని మరికొన్ని ఏళ్లలోనే 2.0 డిగ్రీలకు చేరుకుని భూగోళాన్ని వేడెక్కిస్తుంది. అది ఎంతటి విపత్కర పరిణామాలకు దారి తీస్తుందో అంచనా వేయడం కష్టం.
"వాహనాల్లో పెట్రోల్ వాడకాన్ని తగ్గించి జీవ ఇంధనాలను వినియోగించాలి. అదే విధంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను పెంచాలి. అలాగే రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ (సాంప్రదాయేతర ఇంధన వనరులు) సోలార్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వంటి వాటిని దాదాపు 40 శాతానికి తీసుకురావాలని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ సూచించింది". -శ్రీ కుమార్,పర్యావరణవేత్త
"బొగ్గుతో కరెంట్ను ఉత్పత్తి చేయకూడదు. బొగ్గును కాల్చడం వలన బొగ్గుపులుసు వాయువు గాల్లో కలిసి దుష్రభావాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. వాతావరణంలో కార్బన్డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా వస్తే సూర్యకిరణాలను వెనక్కి పంపించకుండా అడ్డేస్తూ ఉంటాయి. దీనివలన ఉష్ణోగ్రత స్థాయిలు పెరుగుతాయి. అలాగే, పెట్రోల్, డీజిల్ వంటి ఇంధనాలను వాహనాలు, పరిశ్రమల్లో వినియోగించడం వల్ల గాలిలోకి కార్బన్ డయాక్సైడ్ చేరి అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు కారణం అవుతోంది. పట్టణీకరణ పేరుతో అడవులను నరికివేయడం ఉష్టోగ్రతల పెరుగుదలకు మరో ప్రధాన కారణం. వీటితో పాటు సోలార్ రేడియేషన్, అగ్ని పర్వతాల పేలుళ్లు వంటివి జరగడం, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక కారణాలు ఉష్టోగ్రతల పెరుగుదలకు కారణమవుతున్నాయి". -ప్రొఫెసర్ కె. విశ్వనాథ్, పర్యావరణవేత్త
