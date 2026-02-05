పరుగులు పెడుతున్న బంగారం ధరలు - పనులు లేక స్వర్ణకారుల అవస్థలు
రోజు రోజుకూ వేల రూపాయల మేర పెరుగుతూ పోతున్న ధరలు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ ప్రభావం గట్టిగానే కనబడుతోంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 5:40 PM IST
Rise In Gold And Silver Prices Goldsmiths Are Losing: బంగారం, వెండి పరుగు పందెం పెట్టుకున్నాయి. గెలిచేది నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా పరుగులు పెడుతున్నాయి. రోజు రోజుకూ ధరలు వేల రూపాయల మేర పెరుగుతూ పోతున్నాయి. రేపో మాపో తగ్గుతుంది. తగ్గినప్పుడు కొందాంలే అని ఎదురు చూస్తున్న వారికి నిరాశ తప్పడం లేదు. ఈ క్రమంలో బంగారు, వెండి ఆభరణాలు తయారు చేసే స్వర్ణకారులు కూడా డీలా పడిపోతున్నారు. పెరిగిన ధరల కారణంగా విక్రయాలు తగ్గుతున్నాయి. కొన్న వారు కూడా చిన్న చిన్న ఆభరణాలతోనే సరిపెట్టుకుంటున్నారు. ఫలితంగా స్వర్ణకారులకు చేతి నిండా పని దొరికి చాలా రోజులైంది. ఆర్డర్లు లేక దుకాణాలు వెలవెలబోతున్నాయి. ఇన్నాళ్లూ ఎలాగోలా నెట్టుకొచ్చినా రానురాను పరిస్థితి మరీ దయనీయంగా మారుతోంది. దాదాపు 3 నెలలుగా ఇంతే, మరి ఈ కార్మికులకు ఎందుకింత కష్టం వచ్చింది? వీరి ఉపాధిపై అంత ప్రభావం ఎందుకు పడింది, తెలుసుకుందాం.
సరైన పనుల్లేక అవస్థలు: ఓ రోజు 6 వేలు. మరో రోజు 9 వేలు. ఇంకోరోజు మరోలా. ఇలా ఉన్నాయి బంగారం ధరల పెరుగుదల. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర లక్షా 66 వేలు దాటింది. వెండి ధరలు కూడా కొండలా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ స్థాయిలో పెరుగుతోంది అంటే మదుపరులకు పండగే. విక్రయాలు పెరిగితే జ్యువెలరీ షాప్లూ కళకళలాడిపోతాయి. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పసిడి పరుగులు ఆగేలా లేవు. అందుకే చాలా మంది కొనుగోలు చేసేందుకు వెనకాడుతున్నారు. మార్కెట్లో ఈ హెచ్చుతగ్గులు సాధారణమే అయినా ఎప్పుడూ చూడని మార్పులు చూడాల్సి వస్తోంది. ఈ కారణంగా ఎక్కువగా ఇబ్బందులు పడుతున్నది స్వర్ణకారులే. విక్రయాలు సరిగ్గా లేనప్పుడు వీరికి వచ్చే పనులూ తగ్గుతాయి. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఇదే జరుగుతోంది. స్వర్ణ కారులంతా సరైన పనుల్లేక అవస్థలు పడుతున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా స్వర్ణకారుల పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగానే: ఇక్కడా అక్కడా అని కాదు. దేశవ్యాప్తంగా స్వర్ణకారుల పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగానే ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 80 లక్షల మంది వర్కర్స్ ఉన్నట్టు అంచనా. వీరందరూ ఎంతో కొంత సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ ప్రభావం గట్టిగానే కనబడుతోంది. సాధారణంగా 22 క్యారెట్ల బంగారు ఆభరణాలు తయారు చేయాలంటే చేతి పని ఎక్కువ ఉంటుంది. బంగారాన్ని కరిగించడం, సరైన విధంగా మలచడం, డిజైన్ చేయడం లాంటి వాటి కోసం ఎక్కువగా శ్రమ పడాల్సి వస్తుంది. ఒక్క బంగారు వస్తువు తయారీకి 10 రకాల పనులు ఉంటాయి. నైపుణ్యం కలిగిన స్వర్ణకారులు ఈ పనులు చేస్తారు. డయింగ్ మిషన్ , చెక్కుడు, మెరుగుపెట్టే మిషన్లు అవసరం అవుతాయి. నైపుణ్యంగా రాళ్లు తాపడం చేసే వారు అనేక మంది ఉంటారు. ఇదంతా మార్కెట్ బాగున్నప్పటి సంగతి. ఎప్పుడైతే ఒడుదొడుకులు వస్తాయో వెంటనే ఈ చేతి పనులు కాస్తా ఆగిపోతున్నాయి. అలాంటప్పుడే మెషీన్ తయారీ, తక్కువ క్యారట్ల ఆభరణాలకే వినియోగదారులు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పరిస్థితి: పసిడి ధరలు పెరిగినప్పుడు ఎంతో కొంత బంగారం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్న వారు 14 క్యారెట్లు లేదా 9 క్యారెట్ల ఆభరణాలకే పరిమితమవుతున్నారు. వీటినే మైక్రో వెయిట్ డిజైన్స్ అంటారు. 1 నుంచి 3 గ్రాముల బంగారంతో తయారు చేసే ఆభరణాలు ఇవి. వీటి తయారీకి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని ఉండదు. మెషీన్లతో వీటిని తయారు చేస్తారు. చైన్లు, స్టడ్స్ లాంటివి ఇందుకు ఉదాహరణ. వీటిని తయారు చేయడం సులువు. ఒక్కసారిగా మార్కెట్లో బంగారు కొనుగోళ్లలో ఇలాంటి మార్పు రావడం వల్ల ఎప్పటి నుంచో అదే పనిని నమ్ముకుని ఉన్న స్వర్ణకారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పరిస్థితి ఇందుకు ఉదాహరణ. ఏపీ అంతటా సమస్యలున్నాయి. బంగారు ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువ వాటా పంచుకునే నెల్లూరులో ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా కనబడుతోంది.
చిన్నపరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకుని జీవనం సాగిస్తూ: ఏపీలోనే అత్యధికంగా నెల్లూరులో బంగారు హోల్సేల్ దుకాణాలు ఉన్నాయి. ఆభరణాలు ఆకర్షణీయంగా తయారు చేయడంలో ఇక్కడి స్వర్ణకారులకు మంచి పేరుంది. నగరంలోని చిన్న బజారు, గిడ్డంగి వీధి, కొరడావీధి, ఆచారివీధి, కాపు వీధి మరి కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్వర్ణ కారులు చిన్నపరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకుని జీవనం సాగిస్తున్నారు. నెల్లూరులో సుమారు 20వేల మంది స్వర్ణకారులు ఉన్నారని అంచనా. గూడూరు, కావలి, ఆత్మకూరు, ఉదయగిరి కేంద్రాల్లో మరో 2 వేల మంది స్వర్ణకార వృత్తిపై ఆధారపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం వీరందరి పరిస్థితి దీనంగానే ఉంది. బంగారం , వెండి ధరల పెరుగుదలతో వ్యాపారులు పనులు ఇవ్వడంలేదు. ఆర్డర్ తీసుకుని తయారు చేసేలోపే ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఇక చాలా మంది వినియోగదారులు ఆభరణాల కొనుగోలుపై ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపించడం లేదు. బిస్కెట్ బంగారమే కొంటున్నారు. ఇది కూడా ఓరకంగా ఇబ్బందికరంగా మారింది.
దాదాపు 3నెలలుగా ఇదే పరిస్థితి: ఈ నెల 18 నుంచి ఫాల్గుణ మాసం మొదలవుతుందని అంటున్నారు. ఇది పెళ్లిళ్లకు మంచి సీజన్. ఆ సమయంలో బంగారు దుకాణాలు కళకళలాడిపోతాయి. కానీ ఇప్పుడు ధరల పెరుగుదల వల్ల పెద్దగా హడావుడి కనిపించడం లేదు. మామూలుగా అయితే స్వర్ణకారులకు ఇది చేతి నిండా పని ఉండే సమయం. ఇప్పుడు అంతా ఖాళీగా ఉండాల్సి వస్తోంది. దాదాపు 3నెలలుగా ఇదే పరిస్థితి. వీరిలో కొంత మంది 30 ఏళ్లుగా ఇదే వృత్తిలో ఉన్నవారున్నారు. ఇన్నేళ్లలో ఎప్పుడూ ఇలా పనుల్లేక ఉండలేదని చెబుతున్నారు. కరోనా రోజుల్లో కూడా ఇబ్బంది పడలేదని, ఇప్పుడే ఉపాధి దొరకడం కష్టంగా మారిందని వాపోతున్నారు. నెల్లూరు జిల్లాలోనే కాదు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో స్వర్ణకారులు ఇలాగే డీలా పడిపోయారు. కోటి రూపాయలు ఖర్చుచేసి ఏర్పాటు చేసుకున్న మెషీన్లు నిరుపయోగంగా మారాయి. అటు మెషీన్ల కోసం బ్యాంక్ల నుంచి రుణాలు తీసుకున్నారు. వాటికి నెలనెలా వడ్డీలు కట్టాల్సి వస్తోంది. నగరంలో రెండేళ్లుగా ఆభరణాలు తయారు చేసే చిన్న తరహా మెషీన్లు ఎక్కువ మొత్తంలో వచ్చాయి. ఈ పోటీని తట్టుకునేందుకు కొంత మంది స్వర్ణకారులు ఈ పరికరాలు కొనుగోలు చేశారు. అప్పటి నుంచి బంగారు, వెండి ధరలు పెరిగిపోయి అసలు పనే లేకుండా పోయింది. దుకాణాల అద్దెలు చెల్లించడం కష్టమైపోయింది. ఈ బాధంతా భరించలేక చాలా మంది ఆటోలు నడపడం, కూరగాయలు విక్రయించడం లాంటి ఉపాధి మార్గాలు వెతుక్కుంటున్నారు.
ఇటు తెలంగాణలోనూ ఇంతే: ఇటు తెలంగాణలోనూ ఇంతే. బంగారం, వెండి ధరల పెరుగుదల కారణంగా ఆర్డర్లు పెద్దగా రావడం లేదు. పెళ్లిళ్ల సీజన్ దగ్గర్లో ఉన్నా ఆ సందడి కనిపించడం లేదు. బంగారానికి బదులు వేరే కానుకలు ఇచ్చేందుకు ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. పైగా చేతితో తయారు చేసే డిజైన్ల కన్నా త్రీడీ ప్రింటింగ్, కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ టెక్నాలజీతో తయారు చేసే ఆభరణాలకే ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటోంది. కొంతమంది లైట్ వెయిట్ ఆభరణాలు, మరికొన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ వైపు మారి పోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇదే వృత్తిలో ఉంటున్న వారంతా క్రమంగా వ్యాపారాన్ని మానుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా మంచిర్యాల, ఆదిలాబాద్, వరంగల్లో ఈ ప్రభావం ఎక్కువ కనబడుతోంది. ఈ 3 జిల్లాల్లోనూ చేతితో తయారీ దాదాపుగా ఆగిపోయింది. ఖమ్మం, నిజామాబాద్లోనూ ఇలాంటి దుస్థితే కనబడుతోంది. మెషీన్లతోనే పుస్తెలు, మెట్టెలు తయారు చేస్తున్నారు. ఫలితంగా స్వర్ణకారులకు పని లేకుండా పోతోంది. కనీసం వీటినైనా మెషీన్తో తయారు చేయకుండా ఆంక్షలు విధించి తమకు పని కల్పించాలని స్వర్ణకారులు అంటున్నారు.
ఉపాధి కోసం పడిగాపులు: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు. మరి కొన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ స్వర్ణకారులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ముఖ్యంగా తమిళనాడులో అతి పెద్ద మార్కెట్ అయిన కోయంబత్తూరులో వేలాది మంది కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోతున్నారు. ఇక్కడ పొట్టకూటి కోసం వచ్చిన ఉత్తరాది వాసులకూ ఈ అవస్థలు తప్పడం లేదు. స్థానిక వ్యాపారుల అంచనా ప్రకారం కోయంబత్తూరులో సేల్స్ ఏకంగా 85% మేర పడిపోయాయి. సుమారు 45 వేల మంది ఇదే వృత్తిపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నట్టు అంచనా. వీళ్లందరూ ఇప్పుడు ఉపాధి కోసం పడిగాపులు కాస్తున్నారు. బంగారు ఆభరణాల తయారీకి కేంద్రంగా ఉన్న మహారాష్ట్రలోని హుపరీ ప్రాంతంలోనూ వ్యాపారం అంతంత మాత్రంగానే సాగుతోంది. చాలా మంది ఉపాధి కోల్పోయారు.
ఫీజులు కట్టడానికీ ఎవరో ఒకరి వద్ద చేయి చాచాల్సిన పరిస్థితి: ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఇప్పట్లో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశాలైతే కనిపించడం లేదు. ఇంకా పెరిగే ఆస్కారమే ఎక్కువగా కనబడుతోంది. ఇప్పటిలాగే రోజూ వేలకు వేలు పెరుగుతూ పోతే మాత్రం మదుపరులకు లాభాలు వచ్చినా ఇలాంటి చిన్న కార్మికులకు మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పవు. కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం ఇప్పటికే భారంగా మారింది. పిల్లల ఫీజులు కట్టడానికీ ఎవరో ఒకరి వద్ద చేయి చాచాల్సి వస్తోంది. బంగారం ధరల్లో నిలకడ వచ్చేంత వరకూ ఈ అవస్థలు తప్పేలా లేవు. ఇటీవల బడ్జెట్లో కేంద్రం బంగారం, వెండిపై ఉన్న దిగుమతి సుంకాన్ని 6% నుంచి 5%కి తగ్గించింది. దీనివల్ల ధరలు తగ్గి దేశీయంగా డిమాండ్ పెరుగు తుందని భావిస్తోంది. కానీ వాస్తవంగా చూస్తే మాత్రం ఆ ప్రభావం పెద్దగా కనిపించడం లేదు. మరి ధరలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టి స్వర్ణకారులకు చేతినిండా ఎప్పుడు పని దొరుకుతుందో.
క్షమాపణ అడగకుండా ఎదురుదాడి - భగవంతుడి ముందు మోకరిల్లే వరకు వదలం: పవన్కల్యాణ్
తిరుమల పవిత్రత దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించారు - ఉపేక్షించేది లేదు: చంద్రబాబు