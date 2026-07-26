ఇక్కడ కరవు, అక్కడ వరదలు - ఈ విభిన్న వాతావరణానికి కారణాలు ఏంటి?
దేశంలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్ధితులు - ఉత్తర, పశ్చిమ, ఈశాన్య భారతంలో వరదలు - అక్కడ అంతగా కనిపించని ఎల్నినో ప్రభావం - మధ్య, దక్షిణ భారతంలో కరవు పరిస్థితులు
Published : July 26, 2026 at 6:30 PM IST
EL Nino Effect in Telangana : భారతదేశంపై ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండబోతోంది. ఈసారి వర్షాలు కురిసేది అంతంత మాత్రమే, రుతుపవనాలు గతి తప్పుతాయి. కరవు పరిస్థితులూ తప్పకపోవచ్చు. వర్షాకాలానికి కొన్ని నెలల ముందే వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చేసిన హెచ్చరికలు ఇవి. తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటే అవి నిజమే అనిపిస్తున్నాయి.
వర్షాకాలం వచ్చి రెండు నెలలు దాటుతున్నా, అడపాదడపా నామమాత్రంగా కురవడం తప్ప, ఒక్కటంటే ఒక్కటి గట్టి వానే రాలేదు. అదే సమయంలో ఉత్తర, పశ్చిమ, ఈనాశ్య రాష్ట్రాలను మాత్రం కుండపోత వానలు, వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. మరి ఎందుకీ తేడా. అక్కడ ఎల్నినో ప్రభావం లేదా? ఒకే దేశంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు తలెత్తడానికి కారణం ఏమిటి?
మధ్య, దక్షిణ భారతదేశంలో వర్షాలే లేవు : కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, బంగాల్ నుంచి గుజరాత్ వరకు వేలాది కిలోమీటర్లు విస్తరించిన సువిశాల దేశం భారత్. ఇంత పెద్ద దేశం అంటే భౌగోళికంగా, వాతావరణ పరంగా భిన్న పరిస్థితులు ఉండడం సహజమే. వాస్తవంగా కూడా దేశంలో అదే పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ఈ వర్షాకాలానికి కొన్ని నెలల ముందు వాతావరణ నిపుణులు భారతదేశానికి ఎల్నినో, సూపర్ ఎల్నినో ముప్పు పొంచి ఉందని హెచ్చరించారు.
2027 ఫిబ్రవరి లేదా జూన్ వరకు దీని ప్రభావం ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. దేశం అంతటా వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొంటాయని, కరవు పరిస్థితులు తప్పకపోవచ్చని తెలిపారు. అయితే దేశంలో పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటే ఆ అంచనాలు తప్పాయేమో అన్న విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఉత్తర భారతంలోని జమ్మూకశ్మీర్, పశ్చిమాన గుజరాత్, ఈశాన్యంలోని అసోంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. జమ్మూకశ్మీర్లో అయితే తరచూ క్లౌడ్ బరస్ట్లు కూడా సంభవిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో మధ్య, దక్షిణ భారతదేశంలో వర్షాలే లేవు. అన్నీ నామమాత్రపు వానలే. మరి ఒకే దేశంలో ఎందుకీ భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు, ఉత్తర, పశ్చిమ, ఈశాన్య భారతంపై ఎల్నినో ప్రభావం లేదా అంటే శాస్త్రవేత్తలు దీనిపై అనేక విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు.
వర్షాభావ పరిస్థితులు దూరం కాలేదు : భారతదేశంలో జూన్లో 40 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. మధ్యభారతంలో అయితే 50.4 తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. జులై ఆరంభంలో కొన్ని చోట్ల వర్షాలు బాగా కురిశాయి. పశ్చిమ కనుమల్లో కేవలం 48 గంటల్లో వెయ్యి మిల్లీ మీటర్ల వర్షం కురిసింది. దీంతో జాతీయ సగటు 14 శాతానికి పడిపోయింది. అయినా వర్షాభావ పరిస్థితులు దూరం కాలేదు. లోటు పెరిగి జులై మధ్యనాటికి 25 శాతానికి చేరింది. జాతీయ సగటు ప్రాంతీయంగా ఉన్న భిన్న పరిస్థితులను కప్పిపుచ్చేలా చేస్తోంది. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాలు జులై 20 నాటికి సాధారణ వర్షపాతం కంటే 31 శాతం లోటుతో ఉన్నాయి. తెలంగాణాలో 31 జిల్లాల్లో లోటు ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 19 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. అకస్మాత్తుగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో వచ్చే వర్షాల వల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లోటు తక్కువగా కనిపిస్తున్నా జిల్లాలో మాత్రం చాలా తేడాలు ఉన్నాయి. భారతదేశం అంతటా కూడా ఇదే పరిస్థితి.
జమ్మూకశ్మీర్లో క్లౌడ్ బరస్ట్లు : పైన చెప్పుకున్న అంశాల ఆధారంగా చూస్తే భారతదేశంలో ఎల్నినో ప్రభావంపై వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చెప్పింది నిజమే అనిపిస్తుంది. మరి ఉత్తర, పశ్చిమ, ఈశాన్య భారతదేశంలో నెలకొన్న వాతావరణ పరిస్థితులు చూస్తే మాత్రం వారి అంచనాలు తప్పాయా అన్న అనుమానాలు కూడా కలుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే జమ్మూకశ్మీర్, గుజరాత్, అసోంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. వీధులు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. అనేక మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. జమ్మూకశ్మీర్లో అయితే క్లౌడ్ బరస్ట్లు సంభవిస్తున్నాయి. దీని ప్రభావంతో కొండ చరియలు విరిగిపడుతున్నాయి. అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని చంబాలో శుక్రవారం ఓ కారుపై కొండచరియలు విరిగిపడడంతో 12 మంది చనిపోయారు. ఇదీ దేశంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు.
భౌగోళికంగా అనేక మార్పులు : దక్షిణ భారతదేశంలో వర్షాభావం, ఉత్తర, పశ్చిమ, ఈశాన్య భారతంలో వరదలు. దక్షిణాది వరకు ఎల్నినోపై శాస్త్రవేత్తల అంచనాలు నిజమే. మరి మిగతా ప్రాంతాల్లో వరదల పరిస్థితి ఏమిటి. అంటే దీనికి శాస్త్రవేత్తలు పలు కారణాలు చెబుతున్నారు. వారు చెబుతున్న దాని ప్రకారం ఎల్నినో ప్రభావం ఉన్నా కొన్ని ప్రాంతాల్లో అది అత్యంత భారీ వర్షాలను నిలువరించలేదు. బలహీనమైన రుతుపవనాలు ఉన్నా ద్వీపకల్పం చుట్టూ సముద్రం వేడిగా మారడంతో తక్కువ వ్యవధిలో అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇక సువిశాల భారతదేశంలో వాతావరణం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు భౌగోళికంగా చూసినా చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా వర్షాలను నిర్ణయిస్తాయి.
జమ్మూకశ్మీర్ విషయానికి వస్తే అది పూర్తిగా ఎత్తైన కొండలు, గుట్టలు, లోయలు, మంచుతో కూడి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇక్కడి కొండలు రుతుపవన మేఘాలను అడ్డుకోవడం వల్ల అక్కడ వర్షాలు తక్కువగా కురుస్తాయి. అయితే జమ్మూకశ్మీర్లో తేమ పరిస్థితులు మధ్యధరా సముద్రంలో ఏర్పడే తుపాన్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అక్కడ జరిగే మార్పులు జమ్మూకశ్మీర్లో వాతావరణాన్ని నిర్దేశిస్తుంటాయి. ఇక జమ్మూకశ్మీర్లో ఇటీవల కాలంలో భౌగోళికంగా అనేక మార్పులు వచ్చాయి. అభివృద్ధి పేరుతో కొండలను తొలచి నిర్మాణాలను చేపట్టారు. చెట్లను విపరీతంగా నరికివేశారు. నదుల గమనం మారేట్లు చేశారు. దీని వల్ల వాతావరణంలో సహజంగా జరిగే ప్రక్రియల్లో మార్పు వస్తోంది. అందుకే అక్కడ ఆకస్మిక వర్షాలు, క్లౌడ్ బరస్ట్లు, కొండ చరియలు విరిగిపడడం వంటివి సంభవిస్తున్నాయి.
ఎల్నినో ప్రభావం ఉన్నా వర్షాలు : ఇక గుజరాత్ విషయానికి వస్తే అది సాధారణంగానే భారీ వర్షాలు కురిసే భౌగోళిక ప్రాంతంలో ఉంది. దేశ పశ్చిమం వైపు ఉన్న ఈ ప్రాంతం అరేబియా సముద్రంలో వీచే బలమైన గాలులు, తేమ వాతావరణం ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ వాతావరణంలో ఒత్తిడి ఏర్పడినపుడు ఈ గాలులు బలహీనంగా మారుతాయి. అందువల్ల అక్కడ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈశాన్యంలో ఉన్న అసోంలో సాధారణంగానే అధిక వర్షాలు కురుస్తాయి. బంగాళాఖాతం, హిమాలయాల్లో జరిగే మార్పులే దీనికి కారణం. ఇప్పుడు కూడా ఆ పరిస్థితుల వల్లే అక్కడ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇక ఎల్నినో అంటే ప్రతి చోటా మొత్తం కరవు అని అర్థం కాదు. ఇవి తరచూ ఆకస్మిక వర్షాలకు కూడా కారణం అవుతాయి. స్థానికంగా ఉన్న భౌగోళిక పరిస్థితులు కూడా అక్కడ వర్షాలు లేదా కరవులను నిర్దేశిస్తాయి. సముద్రంలో ఎలాంటి హెచ్చరికలు లేకుండా మార్పులు జరుగుతాయి. దానికి ఎలాంటి రూల్బుక్ ఉండదు. దాని ప్రభావం దగ్గర్లో ఉండే ప్రాంతాల మీద ఉంటుంది. వీటన్నింటి వల్ల ఎల్నినో ప్రభావం ఉన్నా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
శాస్త్రవేత్తల హెచ్చరికలు : వాతావరణంలో పెరుగుతున్న వేడి వల్ల భిన్నమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఒక డిగ్రీ మేర వేడి పెరిగితే ఏడు శాతం నీటిని ఆవిరి కాకుండా పట్టేస్తుంది. సరైన వాతావరణ వ్యవస్థలు ఏర్పడితే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ తేమ విడుదల అవుతుంది. ఫలితంగానే గుజరాత్, అసోం, కశ్మీర్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అదే సమయంలో ఎల్నినో మరింత బలపడడం ఆందోళన కల్గిస్తోంది. ఫసిఫిక్ మహా సముద్ర ఉపరితలం వేడిగా మారినపుడు ఎల్నినో వృద్ధి చెందడంతో ఉష్ణ మండల ప్రాంతాల్లో గాలులు, వర్షాలపై ప్రభావం పడుతోంది. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా దక్షిణ, మధ్య భారతంలో నెలకొన్న వాతావరణం దాని ప్రభావమే. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి శాస్త్రవేత్తలు చేస్తున్న హెచ్చరికలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. వారి అంచనాల ప్రకారం గతంలో ఎప్పుడూ చూడనంత ఉష్ణోగ్రతలతో కూడిన కాలాన్ని చూడాల్సి రావచ్చు. తీవ్రమైన వడగాల్పులు, అధిక రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు, పంటల దిగుబడులు తగ్గడం వంటివి తలెత్తవచ్చు.
వాతావరణాన్ని అంచనా వేయడానికి భారతదేశంలో అత్యంత పటిష్ఠమైన వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. కొన్ని నెలల ముందుగానే అంచనాలు, హెచ్చరికలు వస్తున్నాయి. అయితే ఎన్ని ఉన్నా ఒక్కోసారి ప్రకృతిలో జరిగే మార్పులను కచ్చితంగా అంచనా వేయలేం కూడా. అవి భారీ వర్షాలైనా, కరవులైనా. ఒక రకంగా కశ్మీర్, అసోం, గుజరాత్లో వరదలు, మిగతా ప్రాంతాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులను ఆ కోణంలో చూడవచ్చు.
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