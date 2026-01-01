న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్స్ - ఎందుకు వర్కవుట్ కావట్లేదు?
ప్రపంచమంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూసే వేడుక - కొత్త జీవితం ప్రారంభించేందుకు మంచి తరుణం - చేదు జ్ఞాపకాలు మరచిపోయి కొత్త ఆలోచనలు - రొటీన్ లైఫ్కి చెక్ పెట్టే రీసెట్ బటన్ న్యూఇయర్
Published : January 1, 2026 at 2:25 PM IST
Why New Year Resolutions Often Fail : ప్రపంచమంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూసే కలర్ఫుల్ వేడుక న్యూ ఇయర్. ఏటా వచ్చే సెలబ్రేషనే అయినా వచ్చిన ప్రతిసారి సరికొత్త వైబ్ తీసుకొస్తుంది. బాధలు, కష్టాలు, ఇబ్బందులన్నీ పక్కన పెట్టి కొత్త ఏడాదిలో జీవితం సరికొత్తగా ప్రారంభించాలనే ఆలోచనే అందరిలో. అందుకే, ఏదో తెలియని నూతనోత్తేజం న్యూ ఇయర్ రాగానే. కొత్త ఆలోచనలు, కొంగొత్త ఆశలు చిగురిస్తాయి. జీవిత గమనాన్ని మార్చుకుని గమ్యాన్ని చేరుకునేందుకు ఇదే సరైన సమయం అని భావిస్తారు. మరి, న్యూ ఇయర్ అనగానే ఎందుకింత వైబ్? కొత్తగా ఏడాది ప్రారంభించడానికి ఇదో రీసెట్ బటన్గా ఎందుకు అనుకుంటున్నారు?
ప్రపంచ దేశాల్లో సంస్కృతి, సంప్రదాయాల ఆధారంగా ఎన్నో పండగలున్నాయి. వేటికవే ప్రత్యేకం. ఐతే, అందరు మూకుమ్మడిగా చేసుకునే పండగ న్యూ ఇయర్. విశ్వవ్యాప్త వేడుక ఇది. ఉత్సాహాన్ని పంచే ఏ పండగ అయినా ప్రజలను ఉత్తేజ పరుస్తుందన్న మాట వాస్తవమే. అందులో కొత్త సంవత్సరం ముందు వరసలో ఉంటుంది. అందుకే, కొత్త ఏడాది ఇంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
న్యూ ఇయర్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఆ వేడుకలు మొట్టమొదట ఎక్కడ ప్రారంభం అవుతాయో తెలుసుకుందాం. కిరిబాటి అనే ద్వీప దేశంలో న్యూ ఇయర్ వేడుకలు అన్ని దేశాల కంటే ముందు మొదలవుతాయి. ఎందుకంటే, ఆ దేశంలో ఉన్న కిరిటిమటి ద్వీప ప్రాంతంలో మొదటగా సూర్యోదయం అవుతుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం డిసెంబర్ 31 మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు కిరిబాటిలో న్యూ ఇయర్ వేడుకలు మొదలు అవుతాయి. తర్వాత అన్ని దేశాలకు ఆయా కాలమానాల ప్రకారం వేడుకలు ప్రారంభం అవుతాయి. కిరబాటితో పోలిస్తే భారత్ దాదాపు ఏడున్నర గంటల తర్వాత కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతుంది.
కొత్త సంవత్సరానికి వారం, పది రోజుల ముందుగానే క్రిస్మస్ నుంచే న్యూ ఇయర్ వేడుకలు ఊపందుకుంటాయి. చేదు జ్ఞాపకాలు మరచి పోయి కొత్త ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టడానికి ఇదే సరైన సమయంగా భావిస్తారు. సరిగ్గా చెప్పాలంటే సింబల్ ఆఫ్ న్యూ బిగినింగ్ అంటారు. అంటే గతాన్ని మర్చిపోయి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి మంచి తరుణం అన్నమాట. జీవితమనే పుస్తకంలో ఒక ఛాప్టర్ పూర్తయింది. అందులోని సారాంశం ఎలా ఉన్నా ఇంకో సరికొత్త ఛాప్టర్ ప్రారంభించడానికి సమయం ఆసన్నమైందని చెప్పకనే చెప్పే రీసెట్ బటన్ ఈ న్యూ ఇయర్.
ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో ఉరుకులు పరుగుల జీవితం. సమయంతో పోటీ పడాల్సిన పరిస్థితి. ఫలితంగా క్షణం కూడా తీరిక లేకుండా గడుపుతున్నారు చాలామంది. ఇక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు, 9 టూ 5 జాబర్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఉదయం ఆఫీసుకి వెళ్లడం. సాయంత్రం ఇంటికి రావడం. వారాంతాల్లో ఇంటి పనులు చక్కబెట్టుకోవడంతో ఒక సైకిల్ లాగా మారిపోయింది జీవితం. ఈ రొటీన్ లైఫ్కి బ్రేక్ వేసి కాస్తంత రిలాక్స్ అవమని చెబుతోంది ఈ న్యూ ఇయర్ వేడుక.
రిజల్యూషన్ ఆనవాయితీ : సాధారణంగా న్యూ ఇయర్ వచ్చిందంటే రిజల్యూషన్ తీసుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. 2023 న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్స్పై Forbes Health చేసిన సర్వే ప్రకారం చాలామంది హెల్త్కి సంబంధించిన అంశాలను రిజల్యూషన్గా తీసుకుంటున్నారు. వాటిలో ఫిట్నెస్ ముందు వరసలో ఉంది. గరిష్టంగా 48%మంది న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఫిట్నెస్ని రిజల్యూషన్గా పెట్టుకుని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని భావిస్తున్నారు. 38% మంది ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించి ఫైనాన్సియల్గా ఎదగాలని తీర్మానించుకుంటున్నారు. 36% మంది మెంట్ హెల్త్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడంపై ఫోకస్ చేస్తున్నారు. 34% మంది బరువు తగ్గడం, 32% సరైన డైట్ ఫాలో అవ్వడం వంటి రిజల్యూషన్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఇక 12% మంది మద్యపానం, ధూమపానం మానేయడం, 9% మంది కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం వంటి రిజల్యూషన్స్ తీసుకుంటున్నారు.
రిజల్యూషన్ ఫెయిల్ కారణాలు : రిజల్యూషన్ పెట్టుకోవడం వరకు బాగానే ఉంది. కానీ, వాటిని అమలు చేయడంలో చాలా మంది విఫలం అవుతున్నారు. ఈ జాబితాలో మీరు కూడా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఫోర్బ్స్ హెల్త్ సర్వే ప్రకారం 8% మంది తాము పెట్టుకున్న రిజల్యూషన్ నెల రోజుల పాటు పాటిస్తున్నారు. 21.9% మంది రెండు నెలలు, 22.2% మంది 3 నెలలు, 13.1% మంది గరిష్ఠంగా 4 నెలల వరకు తాము పెట్టుకున్న తీర్మానాలు పాటిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత పూర్తిగా మరచిపోయి మళ్లీ కొత్త ఏడాది వచ్చే వరకు వేచి చూస్తున్నారు. ఐతే, తీసుకున్న రిజల్యూషన్ ఫెయిల్ అవడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. కచ్చితంగా పాటించాలనే ఉద్దేశం చాలామందిలో తగ్గిపోతుంది. రోజువారి జీవనశైలి రిజల్యూషన్స్కి అడ్డంకిగా మారుతోంది.
మన జీవితాల్లో వెలుగులు : ఇక్కడో విషయం ఏంటంటే ఏటా రిజల్యూషన్స్ తీసుకోవడం కొద్ది కాలం తర్వాత వాటిని మరచిపోవడం సాధారణంగా జరుగుతోంది. అందుకే, ఈ క్యాలెండర్లో అయినా కచ్చితంగా మారాలని కృత నిశ్చయంతో ఉన్నారు చాలామంది. ఐతే, ఫలితాలు పక్కనపెడితే ప్రయత్నం మాత్రం న్యూ ఇయర్ నుంచి మొదలు అవుతుంది. న్యూ ఇయర్ అంటే కొత్త క్యాలెండర్ రావడం, తేదీలు, వారాలు మారడం కాదు. ఆలోచనల్లో మార్పులు రావాలి. వాటి అమలుపైనా దృష్టి పెట్టాలి. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. అప్పుడే ఇలాంటి కొత్త సంవత్సరాలు మన జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతాయి.