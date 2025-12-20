స్టెరాయిడ్స్ వాడితే ఎముకలు బలహీనం - గుండె సమస్యలు తప్పవంటున్న డాక్టర్లు
ప్రస్తుతం ట్రెండ్గా మారుతున్న ఫిట్నెస్ ట్రైనింగ్ - శ్రమ లేకుండా కండలు పెంచుతున్న యువత - బాడీ బిల్డ్ చేసే ప్రయత్నంలో స్టెరాయిడ్స్ వినియోగం - దీర్ఘకాలం వాడితే ఎముకలు బలహీనం
Health Problems With Steroid : ఏదైనా ఇన్స్టంట్గా వచ్చేయాలి. ఎక్కువగా కష్టపడకూడదు. ఇలా ఉంటోంది ఇప్పటి తరం ఆలోచనా విధానం. ఫిట్నెస్ విషయంలోనూ ఇంతే. చెమటలు చిందించి, జిమ్లో భారీ వర్కౌట్స్ చేసే తీరిక ఓపిక ఉండడం లేదు. అందుకే చాలా సులువుగా కండలు పెంచుకునే మార్గాలు చూసుకుంటున్నారు. అలాంటి మార్గాల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన స్టెరాయిడ్స్ వాడకాన్ని అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. తాత్కాలికంగా వచ్చే కండలను చూస్తూ మురిసిపోతున్నారు. కానీ వీటి వల్ల వచ్చే దుష్ప్రభావాలను అంచనా వేయలేకపోతున్నారు.
ఫిట్గా ఉండాలన్న కోరిక : ఫిట్నెస్ చాలా మంది కల ఇది. జిమ్కు వెళ్లాలి. ట్రైనర్ని పెట్టుకోవాలి. ఫిట్గా మారిపోవాలి. ఇప్పుడంతా ఇదే ట్రెండ్ నడుస్తోంది. అందుకే జిమ్ సెంటర్స్కు డిమాండ్ పెరిగిపోతోంది. నిజానికి ఇది చాలా పెద్ద వ్యాపారమైపోయింది. కండలు తిరిగే దేహం ఉండడాన్ని ఓ గొప్పదనంగా భావి స్తోంది ఇప్పటి తరం. అందుకే ఈ విషయంలో తగ్గేదే లేదని ఎంత ఖర్చైనా చేస్తున్నారు. కాకపోతే ఫిట్గా ఉండాలన్న కోరిక కాస్తా పరిధి దాటిపోతోంది. దృఢంగా కనిపించడానికి ఏం చేయడానికైనా వెనకాడకపోవడం సమస్యలు తెచ్చిపెడుతోంది. స్టెరాయిడ్స్ వాడకమే ఇందుకు ఉదాహరణ.
స్టెరాయిడ్స్తో ఫిట్నెస్ సొంతం! : మజిల్ బంప్. అంటే కండలు పెంచుకోవడం. ఫిట్నెస్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి కీ ఇదో కోరిక. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం భారత్లో చాలా మంది వారానికి కనీసం 4 గంటల పాటు జిమ్లో గడుపుతున్నారు. ఒక్కో విజిట్లో కనీసం 40 నిముషాల నుంచి గంట పాటు ఉంటున్నారు. గతంలో కొన్ని సర్వేల్లోనూ ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. నగరాల్లో ఫిట్నెస్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారిలో దాదాపు 60% మంది వారానికి కనీసం 4 గంటల పాటు ఫిట్నెస్ కోసమే సమయం కేటాయిస్తున్నారు. వర్కౌట్స్ చేసి కండలు పెంచడం వరకూ ఓకే. కానీ కొందరు స్టెరాయిడ్స్తో ఫిట్నెస్ సొంతం చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచే ఇబ్బందులు మొదలవుతున్నాయి.
అలా చేస్తే సహజంగానే కండలు వస్తాయి : సరిగ్గా ఇంతమంది స్టెరాయిడ్స్ వాడుతున్నారు అని చెప్పడం కాస్త కష్టమే. కానీ అంచనా గా చూస్తే తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో గతంలో ఓ సర్వే జరిగింది. అందులో 28.7% మంది ఫిట్నెస్ కోసం స్టెరాయిడ్స్ వాడినట్టు తేలింది. అంతే కాదు. వీరిలో ఎక్కువ మంది జిమ్ ట్రైనర్స్, డీలర్స్ నుంచే ఈ స్టెరాయిడ్స్ తీసుకున్నారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో యానబాలిక్-యాండ్రో జెనిక్ స్టెరాయిడ్ ఏఏఎస్ వాడుతున్న వారు ఎక్కువే ఉంటున్నారు. ఈ సంఖ్య 51% నుంచి 88% వరకూ ఉంది. నిజానికి సరైన విధంగా జిమ్లో కొద్ది నెలల పాటు వర్కౌట్ చేస్తే సహజంగానే కండలు వస్తాయి. కానీ ఇప్పటి తరానికి అంత ఓపిక, తీరిక ఉండడం లేదు. కానీ ఫిట్నెస్ మాత్రం కావాలి. అందుకే వేగంగా ఫలితాలు ఇచ్చే స్టెరాయిడ్స్ వాడుతున్నారు. ఫలితాలతో పాటు సమస్యలు కూడా అంతే వేగంగా వస్తాయని మాత్రం అర్థం చేసుకోవడం లేదు.
ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడే కండరాలు : స్టెరాయిడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు అవి కండరాల్లోని ప్రతి కణాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి. ఇవే మజిల్ సెల్స్లా మారిపోతాయి. అదే సమయంలో యాండ్రోజెన్ రెసెప్టార్స్ అనే ప్రొటీన్తో కలిసిపోతాయి. ఆ తరవాత నుంచే వీటి ప్రభావం మొదలవుతుంది. ఈ ఎఫెక్ట్ ఎంతగా ఉంటుందంటే డీఎన్ఏతో కలిసిపోయి క్రమంగా ప్రొటీన్ను పెంచుతాయి. ఈ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడే కండరాలు పెరుగుతాయి. అప్పుడే మజిల్ బంప్ వస్తుంది.
ఆరోగ్య సమస్యలు : ఇప్పటి వరకూ ఇది ఎలా పని చేస్తుందో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన అసలు విషయం ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే వీటి వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. ఎంత డోస్ తీసుకుంటు న్నారు? ఎంత కాలం వాడుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఈ ప్రభావం ఏ మేర ఉంటుంది అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎక్కువ రోజుల పాటు వాడితే శరీరంలోని ప్రతి వ్యవస్థ పైనా ఇవి ప్రభావం చూపిస్తాయి. అందులో మొదట చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఆకలి విపరీతంగా వేస్తుంది. శరీర బరువు పెరుగుతుంది. చెమట, యూరిన్ ద్వారా శరీరం నుంచి బయటకు వెళ్లిపోవాల్సిన నీరంతా బాడీలో ఉండిపోతుంది. దీన్నే ఫ్లూయిడ్ రిటెన్షన్ అంటారు. పొత్తి కడుపు ఉబ్బడం, ముఖం వాపు లాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి. చర్మంపై మచ్చలు ఏర్పడతాయి. దద్దుర్లు వస్తాయి.
శారీరక సమస్యలు : స్టెరాయిడ్స్ అతిగా వాడడం వల్ల గుండె సంబంధిత సమస్యలూ పెరుగుతాయి. కొన్ని సార్లు ఇది గుండెపోటుకు దారి తీసే ప్రమాదమూ లేకపోలేదు. రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా తరచూ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి. రోగనిరోధకశక్తి తగ్గిపోవడం వల్ల డయాబెటిస్ అటాక్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. బ్లడ్ ప్రెజర్ కూడా పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలం స్టెరాయిడ్స్ వాడితే ఎముకలు బలహీనంగా మారిపోతాయి. కంటి సమస్యలు కూడా పెరుగుతాయి. స్లీప్ సైకిల్ కూడా దెబ్బ తింటుంది. సాయంత్రం పూట స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటే సరిగ్గా నిద్ర పట్టదు. ఇవన్నీ శారీరక సమస్యలు. అయితే వీటి వాడకం వల్ల మానసిక సమస్యలు కూడా వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ప్రతి చిన్న విషయానికీ ఆందోళన పడతారు. చిరాకు, కోపంతో పాటు మూడ్ స్వింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలన్నీ తీవ్రమైనప్పుడు డిప్రెషన్లోకి వెళ్లిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.
"మన బాడీలో రక్త నాళాలు సంకోచింప చేసి హార్ట్ రేట్, బీపీని పెంచే డ్రగ్. ఇటువంటి డ్రగ్ను బయట వైద్య పర్యవేక్షణ లేకుండా కొంతమంది జిమ్ ట్రైనర్లు యువకులకు ఇస్తున్నారు. దీంతో ఎక్కువ సేపు వ్యాయామం చేయగలమనే ఉత్తేజం వస్తుంది. ఒక్కోసారి గుండె ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది." - డా. ఓరుగంటి సాయి సతీష్, సీనియర్ హృద్రోగ నిపుణులు, నిమ్స్
కొవ్వు కరిగించిన తరవాతే : స్టెరాయిడ్స్ వాడకంలో అవగాహన లేకపోవడం ఇప్పుడు చెప్పిన సమస్యలన్నింటికీ దారి తీస్తోంది. సిక్స్ ప్యాక్ తెచ్చుకోవాలని, వేగంగా కండలు పెంచాలని ఎలా పడితే అలా వాటిని వినియోగిస్తున్నారు. ఏ స్టెరాయిడ్ ఉపయోగించినా సరే ఆ కారణంగా వచ్చే మజిల్ బంప్ తాత్కాలికమే అంటున్నారు కొందరు జిమ్ ట్రైనర్స్. బాడీ టైప్ ఎలా ఉంది. అంటే శరీరతత్వం ఎలా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి స్టెరాయిడ్స్ ఎంత వరకూ వాడాలి అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేకాదు. బాడీ ఫ్యాట్ లెవెల్ కూడా పరిశీలించాలి. ముందు శరీరంలో ఉన్న కొవ్వు కరిగించిన తరవాతే కండల కోసం ప్రయత్నించాలి. అంతే తప్ప ఫ్యాట్ అతిగా ఉన్నప్పుడే స్టెరాయిడ్స్ వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తప్పవు. ఎవరైనా సరే సరైన పద్ధతిలోనే కండలు పెంచాలి తప్ప అసహజమైన విధానాలను అనుసరించ కూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వైద్యుల హెచ్చరిక : అనబాలిక్ స్టెరాయిడ్స్ ఉపయోగించడం చాలా ప్రమాదమని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. శరీరాన్ని ఇవి పూర్తిగా నిస్సత్తువగా మార్చేస్తాయి. ఇక వైద్యులు శస్త్ర చికిత్స చేసే సమయంలో రక్తపోటు తగ్గించేందుకు వాడే మెఫెంటెర్మైన్ సల్ఫేట్ ఇంజెక్షన్ల వాడకం కూడా పెరిగి పోయింది. ఇవి శరీరంలోని నాడీ వ్యవస్థపై పనిచేసి ఎడ్రినలిన్ను ఎక్కువగా విడుదల చేసి తీవ్ర కసరత్తులు చేసేలా ప్రేరేపిస్తాయి. ఆ క్రమంలో ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ తరహా ఇంక్షన్స్ ఇవ్వడం హైదరాబాద్లో ఎక్కువ వుతోంది. అందుకు ఇటీవల నమోదైన కేసులే సాక్ష్యం. ఓ జిమ్ కోచ్ 400 మెఫెంటెర్మైన్ ఇంజక్షన్లు విక్రయిస్తుండగా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మెహదీపట్నంలో ఓ ట్రైనర్ వద్ద 217 స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్లు గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు. ఇలాంటివి ఎవరు చేసినా కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
