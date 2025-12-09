ETV Bharat / opinion

కలవరపాటుకు గురి చేస్తున్న స్క్రబ్​ టైఫస్​ - ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

ప్రజలను కలవరపాటుకు గురిచేస్తోన్న స్క్రబ్​ టైఫస్ - ఇప్పటిదాకా 9 మంది చనిపోయినట్లు అధికారిక వర్గాల సమాచారం, తగు జాగ్రత్తలను తీసుకోవడమే శ్రీరామరక్ష అంటున్న వైద్య నిపుణులు

Scrub Typhus Cases in AP
Scrub Typhus Cases in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 3:08 PM IST

5 Min Read
Scrub Typhus Cases in AP: అకస్మాత్తుగా చర్మంపై నల్లటి మచ్చలు. ఆపై చలి, జ్వరం, తలనొప్పి. ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక మందిలో ఈ తరహా లక్షణాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. నల్లుల ఆకారంతో సూక్ష్మంగా కంటికి కనిపించని ఓ కీటకం చేస్తోన్న దాడి ప్రాణసంకటంగా మారుతుండడం కలవరపాటుకు గురి చేస్తోంది. అందుకు కారణం స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ వ్యాధి.

ఇప్పటివరకు ఈ వ్యాధి తరహా అనుమానిత లక్షణాలతో ఏపీలో 9 మంది చనిపోయినట్లు అధికారిక వర్గాల సమాచారం. పదుల సంఖ్యలో బాధితులు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. వేలాదిమందికి ఆ వ్యాధి నిర్థరణ పరీక్షలు చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఏంటీ స్క్రబ్ టైఫస్‌ వ్యాధి? ఏంటా పురుగు? దీనిని ఎలా గుర్తించాలి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ వ్యాధి నుంచి భయటపడే అవకాశం ఉంది?

కలవరపాటుకు గురి చేస్తున్న స్క్రబ్​ టైఫస్​ - ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? (ETV)

ఏపీవ్యాప్తంగా ప్రధానంగా 24 సెంటర్లలో స్క్రబ్‌ టైఫస్ టెస్టులు చేశారు. అందులో 1600 మందిలో పాజిటివ్ లక్షణాలు కనిపించాయి. అయితే ఇప్పటి వరకూ 9 మంది స్క్రబ్‌ టైఫస్ అనుమానిత లక్షణాలతో మరణించినట్లు వైద్యాధికారుల గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చర్మంపై కాలినట్లు చిన్న మచ్చ లేదా దద్దుర్లు కనిపించినా ఒకట్రెండు రోజులకు మించి తలనొప్పి, జ్వరం, ఒళ్లు నొప్పులు లాంటి లక్షణాలు ఉన్నా చికిత్స తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

గతంలో సైతం పలు కేసులు: స్క్రబ్ టైఫస్‌ వ్యాధి కారణంగా ఇప్పటివరకు విజయనగరం, పల్నాడు, బాపట్ల, నెల్లూరు జిల్లాల్లో మరణాలు సంభవించాయి. ఇద్దరు పదేళ్లలోపు చిన్నారులు ఉండటం మరింత ఆందోళకరమైన అంశం. వీరు స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ అనుమానిత లక్షణాలతో పాటు శరీరంలోని అవయవాలు దెబ్బ తిని ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వైద్యులు నిర్ధరించారు. ఐతే, రాష్ట్రంలో స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ కేసులు రావడం ఇప్పుడు కొత్తేం కాదు.

కొన్నేళ్లుగా ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన కేసులు వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి. 2023 నుంచి రాష్ట్రంలో ఈ వ్యాధి కేసుల నమోదు జరుగుతుంది. 2023లో 579, 2024లో 803 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఈ ఏడాది నవంబరు 30వ తేదీ వరకు 736 మందిలో ఈ తరహా లక్షణాల కేసులు రికార్డయ్యాయి. వర్షాకాలంలో మొదలైన ఈ కేసులు శీతాకాలంలోనూ కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి. ఐతే, ఈ ఏడాది వరస మరణాలు ప్రజలను ఒకింత కలవరపాటుకు గురి చేస్తోంది.

స్క్రబ్ టైఫస్ అంటే ఏమిటి: ఈ వ్యాధి గురించి ఒకసారి పరిశీలిస్తే స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ కారక బ్యాక్టీరియా అసలు పేరు ఓరింయెంటియా సుట్సుగముషి. ఇది నల్లిని చిగ్గర్‌ మైట్‌ అనే కీటకం కాటు వల్ల మనుషులకు సోకుతుంది. కీటకం కాటు వేసిన చోట నల్లని మచ్చలా ఏర్పడుతుంది. దానిలో ఉండే లాలాజలం రక్తంలోనికి ప్రవేశించి ఇన్ఫెక్షన్‌కి దారి తీస్తుంది. దద్దుర్లు, జీర్ణ, శ్వాసకోశ వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. సకాలంలో గుర్తించి వైద్యం అందించకపోతే ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్, మెదడు, కిడ్నీ, శరీరంలోని ఇతర భాగాల పనితీరుపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

దానివల్ల కోమాలోకి వెళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంది. సకాలంలో చికిత్స పొందితే మరణాల రేటు 2% లోపు ఉంటుంది. చికిత్సలో జాప్యం జరిగితే తీవ్రతను బట్టి 6% నుంచి 30% వరకు మరణాలు ఉండొచ్చని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐతే, ఈ స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి ఒక వ్యక్తి నుంచి మరో వ్యక్తికి సోకే అంటువ్యాధి కాదని ప్రజల భయపడాల్సిన పనిలేదని సూచిస్తున్నారు. కానీ, జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే మాత్రం పర్యావసనాలు కఠినంగా ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

నల్లిని పోలిన చిన్న కీటకం కుట్టడం ద్వారా స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి బారిన పడుతున్నారని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఈ కీటకాలు ఎక్కడ ఉంటాయి.? వీటిని మొదట ఎప్పుడు గుర్తించారు? ఈ వ్యాధి బారిన పడకుండా ఉండాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి? ఇప్పుడు చూద్దాం.

వ్యాధి లక్షణాలు: నిర్వహణ సరిగ్గా లేని కూరగాయల తోటలు, పొలాలు, మైదానాలు, నదీ తీరాలు, ఇసుక మేటలు వంటివి స్క్రబ్ టైఫస్‌ వ్యాధి కారక కీటకాలకు అవాసం. వీటితో పాటు పశువుల పాకలు, ఎలుకలు, పశువులు ఇతర జంతువుల శరీరంపై కనిపిస్తుంటాయి. పొలాల్లో, తోటల్లో పనిచేసే రైతులు, నిర్వహణలో లేని గడ్డి మైదానాలు, తోటల్లో ఆడుకునే పిల్లలు ఎక్కువగా ఈ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం ఉంది.

ఈ వ్యాధి సోకిన వారిలో నీరసం, తీవ్ర జ్వరం, వణుకు, తలనొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ర్యాడిప్, వైల్‌- ఫెలిక్స్, ఐసీఎం ఎలీసా, ఇతర పరీక్షల ద్వారా దీనిని గుర్తించే వీలుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ప్రధాన ఆసుపత్రుల్లోని 7వీఆర్డీఏ ల్యాబ్‌లతోపాటు తిరుపతి స్విమ్స్, మంగళగిరి ఎయిమ్స్‌లో పరీక్షలు జరుగుతున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

నల్లి వంటి ఈ చిన్న కీటకం కరవడం వల్ల ప్రాణంపోయే ప్రమాదం ఉండటంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఐతే, ప్రాథమిక దశలో ఈ వ్యాధిని గుర్తించి వైద్యులు సూచించిన యాంటీబయాటిక్స్‌ వాడితే నయం అవుతుంది. ప్రధాన ఆసుపత్రులతోపాటు బోధనాసుపత్రులు, జీజీహెచ్‌లలో స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ అనుమానిత కేసులకు పరీక్షలు చేయించుకునే వీలుంది.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: స్క్రబ్-టైఫస్ బారినపడిన జ్వరపీడితులకు ప్రధానంగా ఇచ్చే డాక్సిసైక్లిన్, అజిత్రోమైసిన్ మాత్రలు ఉప ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఐతే, స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ కీటకాల తాకిడికి ఆగస్టు నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు అనుకూల వాతావరణం కావడంతోనే వ్యాధి బారిన పడిన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా నమోదవుతోంది. ఈ సమయంలో తగు జాగ్రత్తలు పాటిస్తే భయపడాల్సిన అవవరం లేదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న వారిలో స్క్రబ్ టైఫస్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.

స్క్రబ్ టైఫస్‌ వ్యాధి బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఇంటి పరిసరాలు, పశువుల పాకలు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. తోటలు, గడ్డి, పొదలు ఉన్న ప్రాంతాలను తరచూ చక్కదిద్దుతుండాలి. రాత్రి వేళల్లో ఈ కీటకాల సంచారం ఎక్కువ. ఇంట్లో ఎలుకలు, కీటకాలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పిల్లలు, పెద్దలు శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పి ఉంచే దుస్తులు వేసుకోవాలి. ఆరుబయట నిద్రించడం, నేలపై నిద్రించడం శ్రేయస్కరం కాదు.

కేవలం జాగ్రత్తలే దీనికి మందు: ఇంట్లో పాత మంచాలు, ఫర్నిచర్‌ సందుల్లో ఈ కీటకాలు చొరబడే అవకాశం ఉంది. వాటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలి. పరుపులు, దుప్పట్లు పూర్తిగా దులిపి, శుభ్రం చేశాకే వినియోగించాలి. ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధి పిల్లలపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే, పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. స్క్రబ్ టైఫస్‌కు ఇప్పటివరకు ఎటువంటి వ్యాక్సిన్ లేదనే విషయాన్ని గ్రహించాలి. కేవలం జాగ్రత్తలే దీనికి మందు. ప్రజలు అభద్రతా భావంతో ఉంటే ప్రమాదం తప్పదన వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధిని 1899లో తొలిసారిగా జపాన్‌లో గుర్తించారు. 1930 నుంచి భారత్లో ఈ జ్వరాల కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. కానీ, గత మూడేళ్లుగా ఏపీలో ఈ తరహా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తగు జాగ్రత్తలను తీసుకోవడమే శ్రీరామరక్ష అని వైద్య నిపుణులు సూచన.

"ఈ వ్యాధి సోకిన వారిలో నీరసం, తీవ్ర జ్వరం, వణుకు, తలనొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ర్యాడిప్, వైల్‌- ఫెలిక్స్, ఐసీఎం ఎలీసా, ఇతర పరీక్షల ద్వారా దీనిని గుర్తించే వీలుంది. ముఖ్యంగా వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న వారిలో స్క్రబ్ టైఫస్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తగు జాగ్రత్తలు పాటిస్తే భయపడాల్సిన అవవరం లేదు". -వైద్యులు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

