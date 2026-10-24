పీహెచ్పీలో బయటపడిన భద్రతాలోపం - సైబర్ ప్రపంచంలో ఒక్కసారిగా కలకలం
Security Issue Occurred In PHP - పీహెచ్పీలో సెక్యూరిటీ సమస్య బయటపడింది. ఇది 70 శాతం ఇంటర్నెట్ను 3 కోట్ల వెబ్సైట్లను ప్రమాదంలో పడేసింది. దీంతో సిస్టమ్స్ అన్నింటినీ ఆఫ్లైన్ చేశారు.
Published : October 24, 2026 at 10:45 AM IST
Security Issue Occurred In PHP : కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ పీహెచ్పీలో బయటపడిన ఒక భద్రతాలోపం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 70 శాతం ఇంటర్నెట్ను 3 కోట్ల వెబ్సైట్లను ప్రమాదంలో పడేసింది. ఏఐ సాయంతో కనిపెట్టిన ఈ లోపం వివరాలు పొరపాటున లీక్ కావడంతో సైబర్ ప్రపంచంలో ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది. వివిధ దేశాల ప్రభుత్వాలు, టెక్ దిగ్గజాలు అప్రమత్తమై తమ సర్వర్లను, వెబ్సైట్లను కాపాడుకునే పనిలో పడ్డాయి. పీహెచ్పీ లోపాన్ని సరిదిద్దే వరకూ ఆఫ్లైన్లోకి వెళ్లిపోవాలని అమెరికా ఎన్ఎస్ఏ, ఎఫ్బీఐ వంటి సంస్థలు హెచ్చరించాయంటే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో తెలుస్తోంది.
కథ అడ్డం తిరిగింది అప్పుడే
ప్రపంచంలో అత్యధిక వెబ్సైట్లు, బ్లాగులు, ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు పీహెచ్పీ సాఫ్ట్వేర్ ఆధారంగానే పనిచేస్తాయి. 2024లో పీహెచ్పీ ఫౌండేషన్కు చెందిన పరిశోధకులు ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఒక సైబర్ లోపాన్ని గుర్తించారు. కానీ మనుషులు దీని ద్వారా దాడులు చేయడం చాలా కష్టమని, దాదాపు అసాధ్యమని అప్పట్లో భావించారు. సరిగ్గా రెండేళ్ల తర్వాత జూలై 2026లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి సాఫ్ట్వేర్ లోపాలను సరిదిద్దే ఉద్దేశ్యంతో ఓపెన్ఏఐ సంస్థ ప్రారంభించిన 'ప్యాచ్ ది ప్లానెట్' ఇనిషియేటివ్లో పీహెచ్పీ ఫౌండేషన్ చేరింది. ఆగస్టు నెలలో కాలిఫ్, విజ్ అనే సైబర్ సెక్యూరిటీ సంస్థలు అత్యుత్తమ చాట్జిపిటి వెర్షన్ను ఉపయోగించి ఈ పీహెచ్పీ లోపం ద్వారా హ్యాకింగ్ చేయడం సాధ్యమేనని కనిపెట్టాయి. అక్టోబర్ నెలాఖరు నాటికి యూజర్లందరికీ ఒక సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ విడుదల చేసి ఈ సమస్యను గుట్టుచప్పుడు కాకుండా పరిష్కరించాలని ఈ సంస్థలు భావించాయి. సరిగ్గా ఇక్కడే కథ అడ్డం తిరిగింది. కాలిఫ్ సంస్థ పొరపాటున ఈ హ్యాకింగ్ ఎలా చేయవచ్చో చూపే కొన్ని కనీస వివరాలతో కూడిన ఒక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. వెంటనే ఆ వీడియోను తొలగించినప్పటికీ అప్పటికే అది హ్యాకర్ల ఫోరమ్లలో వైరల్గా మారింది. దీనితో సైబర్ నేరగాళ్లు ఏఐ సాయంతో దాడులు చేసేందుకు సిద్ధమైపోయారు.
వెబ్సైట్ హాకర్ల నియంత్రణలోకి
కాలిఫ్ సంస్థ చేసిన లీక్ కారణంగా ఆకస్మికంగా సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ను విడుదల చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ లోపం ద్వారా హ్యాకర్లు నేరుగా వెబ్ సర్వర్లోకి ప్రవేశించి, వారి స్వంత కోడ్ను రన్ చేయగలరని, తద్వారా సున్నితమైన డేటాను దొంగిలించడం, వెబ్సైట్ను తమ నియంత్రణలోకి తీసుకోవడం చేయవచ్చని సైబర్ నిపుణులు అలన్ వుడ్వార్డ్ హెచ్చరించారు. దీని దెబ్బకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక సంస్థలు అప్రమత్తమయ్యాయి. తమ సర్వర్లను సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి పలు దేశాల ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలు ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాయి. అమెజాన్ సంస్థ సైతం తమ వెబ్సైట్, సర్వర్లపై హ్యాకర్లు దాడికి ప్రయత్నించారని గుర్తించింది. అయితే తమ సేవలు సాధారణంగానే ఉన్నాయని తెలిపింది. నెదర్లాండ్స్లో పబ్లిక్ హెల్త్, సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రభుత్వ ఏజెన్సీల వెబ్సైట్లు ముందుజాగ్రత్తగా ఆఫ్లైన్కు వెళ్లాయి. డెన్మార్క్లో కోంబిట్ అనే ఐటీ సంస్థ జాతీయ పాఠశాల కమ్యూనికేషన్ ప్లాట్ఫారమ్తో సహా అనేక సేవలను నిలిపివేసింది. ఫిన్లాండ్లో ప్రభుత్వ పబ్లిక్ వెబ్ సేవలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసి మళ్లీ పునరుద్ధరించారు.
కఠిన హెచ్చరికలు జారీ
వికీపీడియా సైతం తమ వెబ్సైట్లోని కొన్ని భాగాలను డౌన్ చేసింది. అమెరికా నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ-ఎన్ఎస్ఏ, ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్- ఎఫ్బీఐ, యూకేకు చెందిన నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సెంటర్-ఎన్సీఎస్సీ, యూరోపియన్ యూనియన్, ఆస్ట్రేలియా అధికారులు కఠిన హెచ్చరికలు జారీచేశారు. పీహెచ్పీ వాడే సంస్థలన్నీ వెంటనే తమ సిస్టమ్స్ను అప్డేట్ చేసుకోవాలని, ఒకవేళ అది తక్షణమే సాధ్యం కాకపోతే సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ వేసేంతవరకు సిస్టమ్స్ను ఆఫ్లైన్లో ఉంచాలని సూచించారు. పీహెచ్పీ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించలేని పక్షంలో వెబ్సైట్లను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని జపాన్ ప్రధాని సూచించారు. దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని జపాన్ నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రెడీనెస్ అండ్ స్ట్రాటజీ ఫర్ సైబర్సెక్యూరిటీ -ఎన్ఐఎస్ఈ 'ఎక్స్' ఖాతాలో ఉంచామని వివరించారు.
చిక్కుల్లో ఈ-ముద్ర!
భారత్కు చెందిన ప్రముఖ సర్టిఫికెట్ అథారిటీ సంస్థ 'ఈ-ముద్ర' ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికెట్లను జారీ చేయడానికి అత్యంత బలహీనమైన ప్రైవేట్ కీలను ఉపయోగిస్తున్నట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. సాధారణంగా డిజిటల్ సర్టిఫికెట్లు ఒక వెబ్సైట్కు గుర్తింపు కార్డులా పనిచేస్తాయి. బ్రౌజర్ వాడుతున్నప్పుడు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సురక్షితంగా ఉందని సూచించడానికి పైభాగంలో కనిపించే ప్యాడ్లాక్ ఈ సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగానే పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ ప్రైవేట్ కీలు హ్యాకర్ల చేతికి చిక్కితే వారు మోసపూరితమైన నకిలీ సర్టిఫికెట్లను జారీ చేయవచ్చు. దీని ద్వారా అసలైన, అధికారిక వెబ్సైట్లను పోలిన నకిలీ వెబ్సైట్లను సృష్టించి మోసగించే ప్రమాదం ఉంది. వేన్ అనే సైబర్ సెక్యూరిటీ పరిశోధకుడు అక్టోబర్ 17న ఈ తీవ్రమైన లోపాన్ని బహిర్గతం చేశాడు. అయితే ప్రభావితమైన 8 సర్టిఫికెట్లలో ఒకటి మాత్రమే వాడుకలో ఉందని ఈ-ముద్ర తెలిపింది. వ్యక్తిగత వెబ్సైట్లకు సర్టిఫికెట్లను జారీచేయడానికి వీటిలో దేనినీ ఉపయోగించలేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ ఘటనపై ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ కూడా ఒక అడ్వైజరీని జారీ చేసింది. భద్రత దృష్ట్యా వినియోగదారులు తమ బ్రౌజర్లు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లను తాజా వెర్షన్కు అప్డేట్ చేసుకోవాలని సూచించింది.
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