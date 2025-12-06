లోహ విహంగాల్లో ఎందుకీ లోపాలు - విమానయాన రంగం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లేంటి?
రెండు మూడు రోజుల్లోనే 300కు పైగా ఇండిగో విమానాలు రద్దు - ఫ్లైట్లు రద్దు చేయడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రయాణికులు - విమానాల్లో తలెత్తుతున్న సాంకేతిక సమస్యలు సంస్థలకే సవాళ్లు
Published : December 6, 2025 at 8:37 PM IST
Technical Troubles Disrupt Air Travel : సుదూర ప్రాంతాలకు సైతం సులువుగా వెళ్లే సౌకర్యం ఇప్పుడుంది. అందుకు కారణం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విమాన సర్వీసులు అందుబాటులోకి రావడమే. కానీ, సాంకేతిక సమస్యలు ఆ సేవలకు అంతరాయం కలిగిస్తున్నాయి. అదే సందర్భంలో ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నాయి. దీంతో విమాన ప్రయాణాలు చేయడానికి జనం సందేహిస్తున్నారా? అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఇండిగో విమానాల సర్వీసులు రద్దు కావడమే ఇందుకు ఉదాహరణ. రెండు మూడు రోజుల్లోనే దాదాపు 300కు పైగా విమానాలు ఇండిగో సంస్థ రద్దు చేయడం సమస్య తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. సన్స్ట్రోక్ కారణంగా ఇటీవల ఎయిర్బస్ విమాన సర్వీసు కూడా రద్దయిన విషయం తెలిసిందే. మరి, లోహ విహంగాలు ప్రధానంగా ఎదుర్కుంటున్న సాంకేతిక సమస్యలేంటి? వాటిని పరిష్కరించడానికి విమాన సంస్థలు ఏం చేస్తున్నాయి?
విమాన సర్వీసుల్లో సాంకేతిక సమస్యలు : ప్రయాణాలను సులభతరం చేస్తున్న విమానయన సర్వీసుల్లో సాంకేతిక సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. గడిచిన రెండు మూడు రోజులుగా ఇండిగో సంస్థ విమాన సర్వీసుల్లో అంతరాయం కలగడమే ఇందుకు కారణం. 1,400కు పైగా విమానాలు ఆలస్యం కాగా సుమారు 300కు పైగా విమానలు రద్దు కావడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. కొద్దిరోజుల ముందు ఎయిర్బస్ విమానాల్లో కూడా ఇదే తరహా సమస్య ఎదురైంది. సన్ స్ట్రోక్ కారణంగా 6 వేలకు పైగా విమాన సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడింది. సమస్య పరిష్కరించిన గంటల వ్యవధిలోనే ఇండిగో విమానాల్లో సాంకేతిక సమస్యలు అనేక ప్రశ్నలకు తావిస్తున్నాయి.
అసలే అహ్మదాబాద్ ప్రమాదాన్ని మరిచిపోలేక పోతున్న విమానప్రయాణీకుల్ని వరసగా కలవర పెడుతున్న ఘటనలు ఇవి. దీనికి తోడు ముగిసిన సేఫ్టీ సర్టిఫికేట్తోనే ఓ ఎయిర్ బస్ ఫ్లైట్ సేవలు కొనసాగించినట్లు డీజీసీఏ గుర్తించడం మరింత కలవరపెడుతోంది. ఇవేగాక.. విమానాల్లో తలెత్తుతున్న సాంకేతిక సమస్యలు విమానయాన సంస్థలకే సవాళ్లు విసురుతున్నాయి. విమాన ప్రయాణాలు సురక్షితమేనా అన్న సందేహాలు కలుగుతున్నాయి.
ప్రతి మూడింటిలో రెండు ఫ్లైట్లు ఆలస్యంగా : ఉదాహరణకు ఇండిగో తీసుకుంటే ఇది దేశంలోని కీలక విమానయాన సంస్థల్లో ఒకటి. పెద్దది. ప్రయాణీకులకు అందుబాటు ధరల్లో ఉన్నది. పౌర విమానయాన గణాంకాల ప్రకారం రోజుకు 2,200 విమానాలు దేశ విదేశాలకు నడిపిస్తోంది. అలాంటిది సాంకేతిక సమస్యలతో సుమారు 1,400కు పైగా విమానాలను ఆలస్యంగా నడిపాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అంటే ప్రతి మూడింట్లో 2 ఫ్లైట్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. డిసెంబరు 2న కేవలం 35% మాత్రమే సరైన సమయానికి నడిచాయి.
అంతేకాదు, 2, 3రోజుల్లోనే దాదాపు 300కు పైగా ఇండిగో విమానాలు రద్దు కావడం గమనార్హం. వీటిలో దిల్లీ- ముంబయి, దిల్లీ- బెంగళూరు, ముంబయి- బెంగళూరు వంటి కీలక మార్గాల్లో ప్రయాణించేవే ఎక్కువ ఉన్నట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. బుధవారం దిల్లీ ఎయిర్పోర్టులోనే దేశీయ, అంతర్జాతీయంగా నడిచే 38 ఇండిగో విమానాలు రద్దయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు. ముంబయి విమానాశ్రయంలో దాదాపు 33 విమానాలది ఇదే పరిస్థితి.
ఇండిగో విమానలు రద్దు కావడం ఆలస్యంగా బయలు దేరడంతో ప్రయాణికులకు అవస్థలు తప్పలేదు. సమాచారం లేకుండా ఫ్లైట్లు రద్దు చేయడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అత్యవసర పరిస్థిత్లుల్లో చాలామంది రైళ్ల కోసం పరుగులు తీశారు. విమానాల ఆలస్యం నేపథ్యంలో పౌర విమానయాన మంత్రిత్వశాఖ ఎయిర్ సేవా పోర్టర్లో ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. ఒక్క రోజులోనే ఇండిగోపై 100కు పైగా ఫిర్యాదులు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. సేవల్లో అంతరాయంపై ఆ సంస్థ కూడా స్పందించింది. ప్రయాణికులకు క్షమాపణలు చెబుతూ ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రయాణికులు వారి గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేందుకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు, రీఫండ్ వంటివి చేస్తున్నట్లు తెలిపింది.
సేవల్లో అంతరాయానికి కారణాలివే : విమానాల సేవల్లో అంతరాయానికి గల కారణాలేంటని చూస్తే చిన్నపాటి సాంకేతిక లోపాలు, శీతాకాలానికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ మార్పుల వల్ల సర్వీసుల్లో అంతరాయం అంటోం ది ఇండిగో. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, పెరిగిన రద్దీ, ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్స్ అంటే ఉద్యోగుల విధుల్లో సర్దుబాట్లు వంటివి సర్వీసుల రద్దుకు కారణాలుగా పేర్కొంది. డీజీసీఏ మాత్రం పైలట్ల కొరతే దీనికి ప్రధాన కారణమని తెలిపింది. పైలట్ల విధుల నియంత్రణ, విమానాల రద్దుపై విచారణ జరుపుతున్నామని, దీనిపై ఇండిగోకు నోటీసులిచ్చామని వెల్లడించింది. కొనసాగుతున్న రద్దీలను పరిశీలించి సమస్య పరిష్కరించేందుకు సంస్థతో కలిసి పనిచేస్తున్నామని పేర్కొంది. ఎయిర్లైన్స్ పైలట్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఇదే చెప్పింది. డీజీసీఏ తీసుకొచ్చిన విమాన విధుల సమయ పరిమితి ఎఫ్డీటీఎల్ వల్ల పైలట్ల కొరతే సమస్యకు కారణమంది.
ఇటీవల ఎయిర్బస్ విమాన సర్వీసుల్లోనూ అంతరాయం ఏర్పడింది. ఎ320 మోడల్ విమానాల్లో సోలార్ రేడియేషన్ కారణంగా సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే ఆవేశిత రేణువులు, విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను సౌర రేడియోధార్మికతగా పేర్కొంటారు. వాటి వల్ల ఆ విమానాల నియంత్రణకు సంబంధించిన కీలక డేటా దెబ్బతింది. దీంతో సాఫ్ట్వేర్లో మార్పులు చేయాల్సి వచ్చిందిది. భారత్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 6వేల ఎయిర్బస్ విమానాలకు అప్గ్రెడేషన్ అవసరమైంది. దీనివల్ల ఎ320 విమానాల రాకపోకలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ఈ సాంకేతిక సమస్య కారణంగా ఇబ్బంది పడ్డ ప్రయాణికులకు, విమానయాన సంస్థలకు ఈ సందర్భంగా ఎయిర్బస్ క్షమాపణలు చెప్పింది. దీంతో ఎయిర్బస్ సంస్థ పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తమ సంస్థ విమాన సర్వీసుల్లో సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ను పూర్తి చేసింది.
ముందుగానే గుర్తిస్తే మేలు : ఈ మధ్య కాలంలో చాలా వరకు విమాన సంస్థలు ఈ తరహా సమస్యలు ఎదుర్కుంటున్నా యి. అందుకే విమాన ప్రయాణాల్లో సాంకేతిక సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉందనేది నిపుణులు అభిప్రాయం. వాటిని ముందుగానే గుర్తించి ప్రమాదాలు జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత డీజీసీఏ పైన ఉంది. ఎందుకంటే, సేఫ్టీ సర్టిఫికేట్ లేకుండానే నెల రోజులపాటు దేశీయ విమానయాన సంస్థ ఎయిరిండియాకు చెందిన విమానం ఒకటి రాక పోకలు కొనసాగించడం అందరిని విస్మయానికి గురి చేసింది. ఎయిర్వర్తీనెస్ రివ్యూ సర్టిఫికేట్ లేకుండానే నవంబర్లో ఎయిరిండియాలోని ఎయిర్బస్ విమానం సర్వీసులు కొనసాగించింది. వాణిజ్య విమానాల కార్యకలాపాలకు ఈ ఎయిర్వర్తీనెస్ రివ్యూ సర్టిఫికేట్ తప్పనిసరి. విమానం రాకపోకలు సాగించేవిధంగా అన్ని భద్రతా ప్రమాణాలను పాటిస్తుందని ఇది ధ్రువీకరిస్తుంది. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కండీషన్, రికార్డులను విస్తృతంగా సమీక్షించిన తర్వాత ఈ సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంది. దీనిని ఏడాదికి ఒకసారి రెన్యువల్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతర్గత తనిఖీల్లో ఈ భద్రతా వైఫల్యం బయటపడినట్లు సమాచారం. ఇలాంటివి జరగకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఏవియేషన్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు అవసరం :
- ఇలాంటి పరిస్థితులు మళ్లీ రాకుండా విమాన సంస్థలు తగు చర్యలు తీసుకోవాలి.
- అందుకు డీజీసీఏతో కలిసి పనిచేయాలి.
- సాఫ్ట్వేర్ను ఎప్పటికప్పుడు ఆప్డేట్ చేసుకోవాలి.
- వాతావరణ పరిస్థులకు అనుగుణంగా ప్రయాణాల ప్రణాళిక చేసుకోవాలి.
- ముఖ్యంగా సెక్యూరిటీ ప్రమాణాలు తప్పకుండా పాటించాలి.
- అప్పుడే విమాన ప్రయాణాలు సాంకేతిక లోపం లేకుండా ఉంటుంది.
'ఇండిగో' అంటేనే భగ్గుమంటున్న ప్యాసింజర్లు - స్పెషల్ ట్రైన్స్ నడుపుతున్న రైల్వే