మెట్రో నగరాల్లో కుంగుతున్న భూమి - భూగర్భ జలాలే కారణమా?
భారత్లో పలు మెట్రో నగరాల్లో భూమి కుంగిపోతున్నట్లు ఇటీవల పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో మహానగరాల్లో భూమి కుంగుబాటు సమస్యలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది.
Published : October 5, 2026 at 3:09 PM IST
Land Subsidence in Metro Cities : వాతావరణ మార్పులతో ఇప్పటికే యావత్ ప్రపంచం ఎప్పుడూ చూడని పరిణామాలను చూస్తోంది. కరవులు, తుపాన్లు, వరదలు, క్లౌడ్ బరస్ట్లు, వర్షాకాలంలో వానలు కురవకపోవడం ఇలా ఇవన్నీ సరిపోవు అన్నట్లు మరో పెద్ద సమస్య వచ్చి చేరింది. అదే నగరాల్లో భూమి కుంగిపోవడం. ప్రధానంగా భూగర్భ జలాలలను విపరీతంగా తోడేయడం వల్ల భూమి కుంగిపోతోంది. ప్రపంచంలోని అనేక నగరాల్లో ఈ సమస్య ఉండగా భారత్లోనూ ఇలాంటి సంఘటనలు వెలుగు చూడడం ఆందోళన కల్గిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వీటిపై అధ్యయనానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నలుగురు సభ్యులతో ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. మరి ఎందుకీ సమస్య. దీనికి పరిష్కారం లేదా. వీటిని నివారించే విషయంలో ఏయే దేశాలు సత్ఫలితాలు సాధించాయి.
భూగర్భ జలాలు హరించుకుపోవడం
ప్రకృతిని మనం రక్షిస్తే అది మనల్ని రక్షిస్తుంది. ఇది శతాబ్దాలుగా నిరూపితం అవుతూ వస్తున్న సత్యం. కానీ మనిషి తన అవసరాల కోసం ఆ ప్రకృతిని ధ్వంసం చేస్తూ వస్తున్నాడు. దానికి ఫలితం అనుభవిస్తూ వస్తున్నాడు. కరవులు, తుపాన్లు, వరదలు, క్లౌడ్ బరస్ట్లు, వర్షాకాలంలో వానలు కురవకపోవడం, శీతాకాలంలో ఎండలు ఇలాంటి విపత్తులన్నీ ప్రకృతిని ధ్వంసం చేసిన ఫలితమే. చెట్లను ఎడాపెడా నరికివేయడం, కాలుష్యాన్ని గాల్లోకి వదలడం వంటి ప్రకృతి విధ్వంసక చర్యలతో మనుషులు కోలుకోలేని నష్టం చేస్తున్నారు. ఆ కోవలోనే భూగర్భ జలాలను విపరీతంగా తోడేస్తూ భూమి కుంగుబాటుకూ కారణం అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా సముద్ర తీర నగరాల్లో భూగర్భ జలాలు హరించుకుపోవడంతో సముద్ర జలమట్టాలు పెరిగి ఆ నగరాలకు ముంపు ప్రమాదం పెరిగిపోతోంది. భారత్తో పాటు ప్రపంచంలోని అనేక నగరాలు ఇప్పుడు ఇదే సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాయి.
నలుగురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీ
భారత్లో పలు మెట్రో నగరాలు కుంగిపోతున్నట్లు ఇటీవల పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో మహానగరాల్లో భూమి కుంగుబాటు సమస్యలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. దేశ రాజధాని దిల్లీ సహా కోల్కతా, ఆర్థిక రాజధాని ముంబయి, చెన్నై నగరాల్లో భూమి కుంగిపోవడానికి కారణాలను పరిశీలించడానికి కేంద్రం ఈ మేరకు నలుగురు సభ్యులతో కూడిన ఒక సంయుక్త కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీ భూమి కుంగిపోతున్న తీరును పరిశీలించి దీనిపై మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేయనుంది. ఇదే సమయంలో భూమి కుంగుబాటు నివారణ చర్యలను, పరిష్కార మార్గాలను కూడా ప్రతిపాదించనుంది.
కమిటీ రిపోర్టులో వివరాలు వెల్లడి
నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ ఆదేశాల మేరకు నగరాల్లో కుంగుబాటు సమస్యపై కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంది. కేంద్ర జల శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. మే 29న నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ ఛైర్ పర్సన్ జస్టిస్ ప్రకాశ్ శ్రీవాత్సవ నేతృత్వంలోని ప్రధాన బెంచ్ విచారణ సందర్భంగా ఈ అంశంపై ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ ఇటీవల ఎన్జీటీకి సమర్పించిన రిపోర్టులో కమిటీ వివరాల్ని వెల్లడించింది. ఈ కమిటీలో సీజీడబ్య్లూఏతో పాటుగా జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్, భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో నుంచి కూడా ఒక్కొక్క ప్రతినిధి ఉన్నట్లు స్పష్టం చేసింది. అంటే నాలుగు వేర్వేరు సంస్థల నుంచి కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించింది. ఇక కమిటీ కో ఆర్డినేటర్గా సీజీడబ్ల్యూఏ సైంటిస్ట్ అలోక్ కుమార్ సిన్హా వ్యవహరించనున్నారు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ తరఫున మోనిస్ ఖాన్ ఈ కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉండగా, ఇస్రో నుంచి రిత్విక్ మజుందార్, జీఎస్ఐ నుంచి పీకే గజ్బియే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.
భూగర్భ జలాలు తగ్గుతుండటం
మెట్రో సిటీల్లో భూమి కుంగిపోవడంపై గతేడాది నవంబరులోనే జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్ దృష్టి సారించింది. అప్పట్లోనే ఒక అంతర్జాతీయ అధ్యయనాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని వచ్చిన మీడియా రిపోర్టును పరిశీలించిన ట్రైబ్యునల్ ఈ అంశంపై సుమోటో కింద నమోదు చేసింది. 2015 నుంచి 2023 వరకు శాటిలైట్ అబ్జర్వేషన్స్ను బట్టి నిర్వహించిన అధ్యయనంలో దిల్లీ, కోల్కతా, చెన్నై, ముంబైలో సుమారు 878 చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతం భూమి కుంగుబాటుకు గురవుతున్నట్లు గుర్తించారని నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. భూమి కుంగిపోవడానికి ప్రధాన కారణాల్లో భూగర్భ జలాలు తగ్గుతుండటం ఒకటిగా అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇదే సమయంలో నగరాల్లో పెరుగుతున్న జనాభా, వేగంగా జరుగుతున్న నిర్మాణాలు, విపరీతంగా పెరుగుతున్న భూగర్భ జలాల వినియోగం వంటి అంశాలు కూడా భూమి కుంగుబాటుకు కారణంగా ఉన్నాయా లేదా అనే అంశాల్ని కూడా కమిటీ పరిశీలించనుంది.
పరిష్కార మార్గాలకు సూచనలు సిద్ధం
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ భూమి కుంగుబాటుకు అసలైన సమస్యను తెలుసుకోవడానికి కమిటీ వివిధ రకాల సమాచారాన్ని సేకరించి పరిశీలించనుంది. ఇందులో హైడ్రోజియోలాజికల్, జియోటెక్నికల్, భూగర్భ జలాలు, రిమోట్ సెన్సింగ్, పట్టణీకరణ, భూమి వినియోగానికి సంబంధించిన సమాచారం ఉంది. అందుబాటులో ఉన్న శాస్త్రీయ, సాంకేతిక సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని భూమి కుంగుబాటుకు దారితీస్తున్న అంశాలపై కమిటీ చర్చించనుంది. ఇక దీనికి సంబంధించి అధ్యయనం పూర్తయ్యాక సీజీడబ్ల్యూఏ భూమి కుంగుబాటు సమస్యను వీలైనంత తగ్గించేందుకు తగిన పరిష్కార మార్గాలకు సూచనలు సిద్ధం చేసి ఎన్జీటీకి సమర్పించనున్నట్లు తెలిపింది. అయితే నివేదిక సమర్పించాల్సిన కచ్చితమైన గడువును మాత్రం వెల్లడించలేదు. మెట్రో నగరాల్లో జనాభా విపరీతంగా పెరుగుతుండటం దానికి అనుగుణంగా భూగర్భ జలాల వినియోగం పెరగడం, మౌలిక వసతుల విస్తరణ నేపథ్యంలో భూమి కుంగుబాటు సమస్య పరిష్కారానికి సంబంధించి ఈ కమిటీ చేసే సూచనలు భవిష్యత్తులో నష్టాన్ని తగ్గించడానికి కీలకం కానున్నాయి.
నీటి బుగ్గలపై నగరాల నిర్మాణం!
నగరాల కుంగుబాటుకు సంబంధించి ప్రపంచంలో అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఇండోనేసియా రాజధాని జకార్తా ఏడాదికి 10మీటర్ల కంటే ఎక్కువ కుంగిపోతోంది. దీంతో సముద్రపు నీరు లోపలికి చొచ్చుకువస్తూ ఉండడంతో అక్కడి ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రాంతాల ప్రజలను ఖాళీ చేయించింది. చైనాలో కోటిన్నర జనాభా కల్గిన టియాన్జిన్ నగరం కూడా కుంగిపోతోంది. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే 2120 నాటికి ఆ నగరంలో 15 శాతం జనాభా ముంపునకు గురవుతుంది. న్యూజిలాండ్లోని ఎవోటీరోవా పట్టణ సముద్ర తీరం 80 శాతం కుంగిపోయింది. ఈ దేశంలోని వెల్లింగ్టన్, క్రైస్ట్చర్చ్ నగరాలదీ ఇదే పరిస్థితి. ప్రపంచంలో అనేక నగరాలు నీటి బుగ్గలపై నిర్మితమయ్యాయి. ఈ బుగ్గలు బెలూన్లా ఉంటాయి. భూగర్భ జలాలను అదే పనిగా తోడేస్తే ఈ బూర కుంచించుకపోయి నగరం కుంగిపోతుంది. తీర ప్రాంత నగరాలు ముంపునకు గురవుతాయి.
జపాన్ కఠిన ఆంక్షలు
నగరాల కుంగుబాటుకు ప్రధాన కారణాల్లో భూగర్భ జలాలను తోడేయడం అన్నది ముందు వరుసలో నిలుస్తోంది. జనాభా అవసరాల పేరిట నగరాల్లో భూగర్భ జలాలను ఎడాపెడా తోడేస్తున్నారు. వర్షాలు కురవక ఓ వైపు కొత్త నీరు భూమిలోకి చేరడమే లేదు. ఉన్న నీటిని బోర్ల ద్వారా తోడేస్తూ ఉండడంతో పూడ్చుకోలేని నష్టం ఏర్పడుతోంది. నగరాల కుంగుబాటు సమస్యపై ప్రపంచంలో పలు దేశాలు చర్యలు తీసుకుని సత్ఫలితాలు సాధించాయి. జపాన్లో కోటిన్నర జనాభా కల్గిన ఒసాకా నగరం భూగర్భ జలాల తోడివేతపై కఠిన నియంత్రణ సాధించి ఫలితం సాధించింది. 1920-60 మధ్య భారీగా భూగర్భ జలాలను తోడేయడం వల్ల నగరం కింద నీటి మట్టాలు 30 మీటర్ల మేర పడిపోయాయి. కొన్ని ప్రదేశాల్లో భూమి రెండు మీటర్లకు పైగా కుంగిపోయింది. దీంతో భూగర్భ జల వినియోగంపై జపాన్ కఠిన ఆంక్షలు విధించింది. ఫలితంగా ఒసాకాలో భూగర్భ జలాలు పెరుగుతున్నాయి. నగరం అంతటా భూమి పైకి లేస్తోంది. కొన్ని చోట్ల ఏడాదికి సగటున నాలుగు మిల్లీమీటర్ల చొప్పున, మరికొన్ని చోట్ల 12మిల్లీమీటర్ల చొప్పున పైకి వస్తోంది.
పచ్చదనాన్ని కాపాడాలి
పెరిగిన కాలుష్యం దాని వెంటే భూతాపం. ఫలితంగా వాతావరణ మార్పులు. ఈ మార్పులతో యావత్ ప్రపంచం ఎప్పుడూ చూడని దుష్పరిణామాలను చూస్తోంది. కరవులు, తుపాన్లు, ఆకస్మిక వరదలు, క్లౌడ్బరస్ట్లు, వేసవిలో అతిగా ఎండలు, రుతువులు ఆలస్యం కావడం, వర్షాకాలంలో వానలు కురవకపోవడం వంటి విపత్తులు తలెత్తుతున్నాయి. ఇప్పుడు భూమి కుంగుబాటు అనే సమస్య వచ్చి చేరింది. అందువల్ల సమస్యకు పరిష్కారం ఎక్కడో లేదు. అది మనుషుల చేతుల్లోనే ఉంది. అందువల్ల భూగర్భ జలాలను విచ్చలవిడిగా తవ్వడం ఆపేయాలి. పచ్చదనాన్ని కాపాడాలి. ప్రకృతిని పరిరక్షించాలి. లేకుంటే కూర్చున్న కొమ్మనే నరుక్కునే వారం అవుతాం.
మెట్రో నగరాల్లో వేగంగా కుంగిపోతున్న భూమి- కారణాలేంటి? సమస్య పరిష్కారానికి ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రం