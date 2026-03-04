పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ బీభత్సం - పెరగనున్న యూరియా, పప్పులు, డ్రైఫ్రూట్స్ ధరలు
ప్రపంచ దేశాల వాణిజ్యానికి 'కనెక్టివ్ టిష్యూ' ఈ పశ్చిమాసియా - పెరగనున్న చమురు, ఎల్ఎన్జీ ధరలు - భారత్లో ఎరువులు, బాస్మతి బియ్యం, నిత్యావసరాలపై భారం
Published : March 4, 2026 at 4:50 PM IST
West Asian War Effect : ఒక్క యుద్ధం మొత్తం ప్రపంచాన్నే అస్తవ్యస్తం చేస్తోంది. మార్కెట్లను కుదిపేస్తోంది. రేపోమాపో కాస్త కుదురుకుంటుందన్న ఆశలపైనా నీళ్లు చల్లుతోంది. పశ్చిమాసియాలోని ఉద్రిక్తతలు అంతకంతకూ తీవ్రమవుతున్నాయి. ఓ వైపు చర్చల కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నా, అవి ఎటు తేలడం లేదు. మరోవైపు జరగాల్సిన విధ్వంసం జరుగుతూనే ఉంది. చమురుతో పాటు సరుకు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి వద్ద వందలాది నౌకలు నిలిచిపోయాయి. ఆ మేరకు దిగుమతులపై ఆధారపడుతున్న దేశాలన్నీ ప్రభావితమవుతున్నాయి. ఇంకెంత కాలం ఈ అనిశ్చితి అని తలలు పట్టుకుంటున్నాయి ఆయా ప్రభుత్వాలు. పరిస్థితులు చక్కబడతాయేమోనని వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నాయి. యుద్ధానికి సంబంధించిన విషయాలివే.
సిస్టమాటిక్ షాక్ అంటే ఇదే : యుద్ధం జరుగుతున్నది పశ్చిమాసియాలోనే అయినా ప్రభావం మాత్రం ప్రపంచమంతా చూపుతుంది. ఈ యుద్ధాన్ని కేవలం పర్షియన్ గల్ఫ్కే పరిమితం చేయలేని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే అక్కడ జరిగే ప్రతి పరిణామం ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తోంది. ముఖ్యంగా చైనా, భారత్తో పాటు ఐరోపా దేశాలకు ఈ సెగ ఎక్కువగా తగులుతోంది. అంతర్జాతీయంగా వాణిజ్యం దెబ్బతింటోంది. అదే సమయంలో ఇంధన మార్కెట్లు కుదుపులకు లోనవుతున్నాయి. క్రమంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ రకరకాల పరిణామాల కారణంగా నత్తనడకన నడుస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ యుద్ధం పిడుగు నెత్తిన పడడం వల్ల ఇంకాస్త చతికిలబడింది. అందుకే ఈ పరిణామాన్ని కొందరు అనలిస్ట్లు“'సిస్టమాటిక్ షాక్' గా అభివర్ణిస్తున్నారు.
ఇక్కడ చీమ చిటుక్కుమన్న ప్రపంచంపై ప్రభావం : పశ్చిమాసియాలో ఎప్పుడూ ఉద్రిక్తతలు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఇవి అక్కడి వరకే పరిమితమైతే గొడవే లేదు. కానీ పరిస్థితి అలా ఉండదు. అక్కడ చీమ చిటుక్కుమన్నా సరే వెంటనే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో కుదుపు కనిపిస్తుంది. అంతర్జాతీయ వాణిజ్య విశ్లేషకుల మాటల్లో చెప్పాలంటే పశ్చిమాసియా అనేది గ్లోబల్ మార్కెట్కు ఓ "కనెక్టివ్ టిష్యూ" లాంటిది. అంటే అంతగా ప్రపంచ వాణిజ్యంపై ప్రభావం చూపించగలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ వాణిజ్యం గురించి మాట్లాడితే హోర్ముజ్ జలసంధి ప్రస్తావన లేకుండా చర్చ ముందుగు సాగదు. ప్రపంచంలో ఐదో వంతు చమురు, ఎల్ఎన్జీ(లిక్విఫైడ్ నాచురల్ గ్యాస్) సరఫరా ఈ ఇరుకైన మార్గం నుంచే అవుతుంది. టెహ్రాన్ ఇప్పటికే ఈ దారి మూసేసింది. వందలాది నౌకలు ఇక్కడ నిలిచిపోయాయి. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం దాదాపు 700 నౌకలు అక్కడే ఆగిపోయాయి. ఏ షిప్ ముందుకు కదిలినా పేల్చేస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరికలు చేసింది. ఫలితంగా సప్లై చైన్కు అంతరాయం కలుగుతోంది. నౌకలను దారి మళ్లించడం, రవాణాలో జాప్యం సహా మరెన్నో కలుపుకుని ఖర్చులు తడిసి మోపెడవుతున్నాయి.
ఐరోపాపై గట్టి ప్రభావం : ఇప్పటికే చమురు మార్కెట్లు భగ్గుమంటున్నాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 80 డాలర్లకు చేరువలో ఉంది. బ్యారెల్ ధర 100 డాలర్లకు చేరుకునే ముప్పు ఉందని కొందరు అంచనా వేస్తున్నారు. హోర్ముజ్ నుంచి రోజుకు 20 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులతో పాటు ఎల్ఎన్జీ ఎగుమతి అవుతుంది. ఈ దారిని మూసేసిన వెంటనే చమురు ధరల్లో 8% మేర పెరుగుదల కనిపించింది. ఐరోపాలో గ్యాస్ ధరలు మొదట 20% మేర పెరిగాయి. యుద్ధం తీవ్రమైన కారణంగా క్రమంగా ఆ పెరుగుదల 50% కి చేరుకుంది. ఈ ఏడాది మొదలయ్యే నాటికి ఐరోపా వద్ద గ్యాస్ నిల్వలు అడుగంటాయి. కొన్ని లెక్కల ప్రకారం ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నాటికి 46 బిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ మేర నిల్వలు ఉన్నట్టు అంచనా. ఇప్పుడు హోర్ముజ్ మూసివేతతో ఎల్ఎన్జీ సరఫరా నిలిచిపోయి ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.
ఎల్ఎన్జీ వాటాలు : భారత్తో పాటు థాయ్లాండ్, కొరియా, ఫిలిప్పైన్స్లో చమురు ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయని మార్కెట్ అనలిస్ట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ దేశాలన్నీ దేశీయ చమురు అవసరాల కోసం పశ్చిమాసియాపై ఆధారపడాల్సి రావడమే ఇందుకు కారణం. ఎల్ఎన్జీప్లై నిలిచిపోవడం వల్ల దక్షిణాసియా దేశాలే ఎక్కువగా ప్రభావితం అవుతున్నాయి. భారత్ దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఎల్ఎన్జీ 53% వాటా ఖతార్, యూఏఈ నుంచే వస్తున్నాయి. బంగ్లాదేశ్లో ఈ వాటా 72%, పాకిస్థాన్లో ఇది 99% మేర ఉన్నట్టు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్లో ఇప్పటికే గ్యాస్ నిల్వలు నిండుకున్నాయి. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు అటు చైనా ఇంధన భద్రతనూ సవాల్ చేయనున్నాయి. ఇరాన్ నుంచే 80% మేర చమురును దిగుమతి చేసుకుంటోంది డ్రాగన్. ఇక 30% మేర LNG ని ఖతార్, యూఏఈ నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఈ మేరకు ప్రభావం పడే అవకాశముంది.
భారత్కు యూరియా కొరత! : ఉల్లిపాయలు కూడా పశ్చిమాసియాకు భారత్ నుంచి 15% మేర ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు పోర్ట్లు మూసేయడం వల్ల సరకు రవాణా నిలిచిపోయింది. యుద్ధం ఎక్కువ రోజుల పాటు కొనసాగితే ఎగుమతులు ఆగిపోతాయి. ఫలితంగా దేశీయంగా నిల్వలు పెరిగిపోతాయి. ఈ మేరకు నష్టం తప్పకపోవచ్చు. హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేయడం వల్ల భారత్ నుంచి టెక్స్టైల్ ఎగుమతులూ నిలిచిపోయాయి. ఐరోపా సహా అమెరికాకు వెళ్తున్న షిప్లను దారి మళ్లించడం వల్ల 20-25 రోజులు అదనపు సమయం పడుతుంది. ఆ మేరకు ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులూ నిలిచిపోతాయి. ఎరువుల సరఫరా నిలిచిపోవడం వల్ల దేశీయంగా ధరలు పెరిగే అవకాశముంది. ఇరాన్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున యూరియా, అమ్మోనియా దిగుమతి చేసుకుంటోంది భారత్. జూన్లో ఖరీఫ్ సీజన్ మొదలవుతుంది. ఆ సమయానికి అనిశ్చితి తొలగిపోతేనే యూరియా కొరతను అధిగమించవచ్చు. వీటితో పాటు నిత్యావసర సరుకులైన సబ్బులు, షాంపూలు, డిటర్జెంట్లు, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ధరలపైనా ప్రభావం తప్పదని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
"చమురు ధర ఇప్పటికే 80 డాలర్లకు చేరువలో ఉంది. కొన్ని అంతర్జాతీయ నిపుణుల ప్రకారం ఈ ధర 100 డాలర్లకు దాటితే ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ పెరుగుతోంది. ఐఎమ్ఎఫ్ అంచనా ప్రకారం చమురు ధరలు 10 శాతం పెరిగితే గ్లోబల్ ఇన్ఫ్లూయెషన్ 0.4 శాతం వరకు పెరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది. రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఎరువుల ఖర్చు తయారీ పెరుగుతుంది, విద్యుత్తు ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. దీంతో ప్రతి కుటుంబం పైన ఖర్చు భారం పెరుగుతుంది. యూరియా, అమోనియా వంటి ఎరువులు దిగుమతుల ప్రభావం అయితే ఖరీఫ్ పంటపై దాని ప్రభావం ఉంటుంది" - డా. పి. సుబ్బారావు, అంతర్జాతీయ వాణిజ్య వ్యవహారాల నిపుణులు
ఏ కోణంలో చూసినా చర్చల ద్వారా ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకుంటే తప్ప అనిశ్చితి ఇప్పట్లో తొలగిపోయేలా లేదు అన్నది మార్కెట్ వర్గాల అంచనా. అప్పటి వరకు పశ్చిమాసియాపై ఆధారపడిన దేశాలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూసుకోక తప్పదు. ప్రస్తుతానికి భారత్ వద్ద చమురు నిల్వలు ఉండడం కాస్తంత ఊరట కలిగించే విషయం. మొత్తంగా చూస్తే ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం స్థానికంగానే కాకుండా ప్రపంచంవ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపిస్తోందన్నది స్పష్టం.