పశ్చిమాసియా యుద్ధం - దేశీయంగా ధరాఘాతం
యుద్ధంతో నిలిచిన వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా - దేశ పారిశ్రామిక రంగంపై తీవ్రంగా కొరత ప్రభావం - యుద్ధంతో ఆవిరవుతున్న జీఎస్టీ తగ్గింపు ప్రభానం - వాహన ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం
Published : March 19, 2026 at 4:44 PM IST
West Asia War Impact on Rising Prices in India : పశ్చిమాసియా యుద్ధం అనగానే చర్చ అంతా ఇంధన సంక్షోభం గురించే. పశ్చిమాసియా నుంచి హోర్ముజ్ జల సంధి మీదుగా రావాల్సిన ముడి చమురు సరఫరా నిలిచిపోవడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆ మేరకు సర్దుబాటు చర్యలు చేపట్టింది. వాణిజ్య అవసరాలకు గ్యాస్ సరఫరాను నిలిపివేసింది. అయితే గ్యాస్ కొరత దేశీయ పారిశ్రామిక రంగాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తోంది. ప్లాస్టిక్ నుంచి టెక్స్టైల్స్ వరకు అనేక రకాల పరిశ్రమలు తాజా పరిస్థితితో ఆందోళన చెందుతున్నాయి. గ్యాస్ లేనిదే నడవని వెల్డింగ్, ఫ్యాబ్రికేషన్ వంటి చిన్న దుకాణాలు అనేకం మూతపడుతున్నాయి. ఈ పరిణామాలతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 73రకాల వస్తువుల ధరలు పెరగగా ఆ ప్రభావం భారత్పైనా కనిపిస్తోంది. దీంతో ఇక్కడ కూడా పలు రకాల వస్తువుల ధరలకు రెక్కలు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా ప్రభావితం చేసే ప్రమాదం పొంచి ఉంది.
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రభావితం : పంతాలు పట్టింపులు ఒకరివి, కష్టాలు మాత్రం ఇంకొకరివి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య 3వారాలుగా సాగుతున్న యుద్ధం వల్ల ఇలాగే ఉంది పరిస్థితి. సరఫరాలు నిలిచిపోవడం, మన దేశం నుంచి ఎగుమతుల్లో అంతరాయాల వల్ల అనేక విధాల దీని ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక దేశాల్లో ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తగా ఆ ప్రభావం భారత్పైనా కనిపిస్తోంది. యుద్ధం ప్రారంభం కాగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం గృహ అవసరాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వాణిజ్య అవసరాలకు గ్యాస్ సరఫరా దాదాపు నిలిపివేసింది. దీంతో దేశంలోని అనేక హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మెనూలో కోత విధించడమో లేక మూసివేయడమో చేశాయి.
అయితే పైకి గ్యాస్ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకే అవసరం ఉంటుంది అనిపిస్తున్నా దీనితో నడిచే అనేక పరిశ్రమలు ప్రభావితం అవుతున్నాయి. ఫ్యాబ్రికేషన్, ఇంజినీరింగ్ గూడ్స్ రంగాలు, స్టీలు, టెక్స్టైల్స్, ప్లాస్టిక్, రసాయనాలు, పెట్రో కెమికల్స్ వంటి అనేక పరిశ్రమలు గ్యాస్ కొరతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. పలు పరిశ్రమలు అప్పటికే నిల్వ చేసుకున్న వాటితో నడిపిస్తూ ఉండగా, మరికొన్ని ఉత్పత్తి నిలిపివేస్తున్నాయి. దీని వల్ల దేశవ్యాప్తంగా ఆయా పరిశ్రమలపై ఆధారపడ్డ లక్షలాది మంది కార్మికుల ఉపాధి ప్రమాదంలో పడుతోంది. వీటన్నింటి వల్ల కొన్ని వస్తువుల ధరలు పెరుగుతుండగా మరి కొన్ని కూడా పెరిగే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. ఇది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థనూ ప్రభావితం చేసే సూచనలు ఉన్నాయి.
టీవీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, ఏసీల ధరలు పెరిగే అవకాశం : గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ వస్తువులపై జీఎస్టీ తగ్గించింది. ఫలితంగా టీవీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, ఏసీలు, వాహనాలు వంటి వాటి ధరలు తగ్గాయి. అయితే యుద్ధం వల్ల ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల, నౌకల రాకపోకలకు అంతరాయం, అమెరికా డాలర్, యూరోతో పోలిస్తే రూపాయి విలువ క్షీణించడంతో ముడిపదార్థాల ధరలు అమాంతం పెరిగాయి. ముడి చమురు ఆధారిత ఉత్పత్తులైన రెసిన్, ప్లాస్టిక్, పాలిమర్ ధరలు గత నెల రోజుల్లో 25 శాతం పెరిగాయి. అంతర్జాతీయంగా సరుకు రవాణా రేట్లు 7 నుంచి 10 శాతం పెరిగాయి. ఫలితంగా ఏప్రిల్ నుంచి టీవీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, ఏసీల ధరలు 5 నుంచి 6శాతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. వాహన కంపెనీలు 2నుంచి 3శాతం, కన్జూమర్ ఎలక్ట్రానిక్ తయారీ సంస్థలు 5నుంచి 6శాతం ధరలు పెంచాలని యోచిస్తున్నాయి.
గ్యాస్ కొరతతో ఇబ్బందులు : ఫ్యాబ్రికేషన్, ఇంజినీరింగ్ గూడ్స్ రంగాల్లో వెల్డింగ్, మెటల్ కటింగ్, హీట్ ప్రాసెసింగ్ వంటి ప్రక్రియలు ఉంటాయి. వీటికి గ్యాస్ అత్యవసరం కావడంతో ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. కెమికల్స్, పెట్రో కెమికల్స్ రంగం గ్యాస్ సరఫరా సమస్యలతో ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. ఈ పరిశ్రమల్లో గ్యాస్ను ప్రధాన ఫీడ్స్టాక్గా ఉపయోగిస్తారు. సరఫరా లోపం ఇలాగే కొనసాగితే ఉత్పత్తి తగ్గడంతో పాటు తయారీ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలు కూడా గ్యాస్ కొరతతో ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీలు, ఆహార ఆధారిత ఇతర కంపెనీలపై గ్యాస్ కొరత ప్రభావం పడుతోంది.
ఈ రంగాలపై ధరల ప్రభావం : ఎల్పీజీ కొరత దేశ స్టీల్ రంగాన్ని కూడా తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తోంది. స్టీల్ ప్లాంట్లలో మెల్ట్ షాప్ల వద్ద బ్లూమ్స్ కట్ చేయడానికి ఎల్పీజీని వాడతారు. అలాగే డీ గ్యాసింగ్ ప్రక్రియలో, ఇంజినీరింగ్ షాప్లో వివిధ పనులకు ఈ గ్యాస్ అవసరం. ఒక్కో స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రతి రోజు వేలాది బ్లూమ్స్ చొప్పున కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాటిని కట్ చేస్తేనే బెడ్ ఖాళీ అయ్యి నిరంతర కాస్టింగ్కు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. ఫలితంగా ఫినిష్డ్ స్టీల్ ప్రతి రోజు 10వేల టన్నులు తీస్తారు. ఎల్పీజీ సరఫరా లేకపోతే ఫినిష్డ్ స్టీల్ ఉత్పత్తి పూర్తిగా నిలిచిపోతుంది. ఉదాహరణకు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో రోజు 13టన్నుల ఎల్పీజీని వినియోగిస్తారు. ప్లాంట్లో నిల్వ సామర్థ్యం 325టన్నులు కూడా త్వరలోనే ఖాళీ అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని స్టీల్ పాంట్ల పరిస్థితి దాదాపు ఇలాగే అన్నట్లు ఉంది. మరి ఎల్పీజీ లేకపోతే ఉత్పత్తి నిలిచి కొరత ఏర్పడుతుంది. దాని ప్రభావం వల్ల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. స్టీల్తో ముడిపడిన ఆటోమొబైల్, నిర్మాణం వంటి రంగాలపైనా ఈ ధరల పెరుగుదల ప్రభావం ఉండనుంది.
"సిలిండర్లు దొరకడం కష్టంగా ఉంది. రెండు రోజుల నుంచి సిలిండర్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. మేం గ్యాస్ వెల్డింగ్ పని చేస్తాం. సిలిండర్ల బ్లాక్ మార్కెటింగ్ జరుగుతోంది. మేం 3రోజులుగా ఖాళీగా ఉన్నాం. పేదవాళ్లం. ఏం చేయగలం. సిలిండర్ల కొరత వల్ల ఏ పని చేయలేకపోతున్నాం. ఖర్చులు చూస్తే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఎవరికీ సిలిండర్ దొరకడం లేదు. డబ్బులు సంపాదించాలని భావించే వారికి అవి రాకుంటే కష్టం"- గ్యాస్ వెల్డింగ్ కార్మికుడు
చమురు దెబ్బకు అన్నీ భారమే : గ్యాస్ కొరత మాత్రమే కాదు ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల కూడా భారత్లోని పారిశ్రామిక రంగాన్ని ప్రభావితం చేస్తోంది. యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు బ్యారెల్ చమురు ధర 65డాలర్ల నుంచి 70డాలర్ల మధ్య ఉండగా ఇప్పుడు అది 100 డాలర్లు దాటింది. ముడిచమురుతో పలు రకాల రసాయనాలు తయారు చేస్తారు. పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మిశ్రమాన్ని పెట్రో కెమికల్స్ అంటారు. వీటి ద్వారా కృత్రిమ దారాలు, పలు రకాల ప్లాస్టిక్స్, డిటర్జంట్లు తయారు చేస్తారు. ప్లాస్టిక్ మళ్లీ పాలిమర్ అనే ముడి పదార్థంతో తయారవుతుంది. పాలిమర్ ముడి చమురుతో రూపొందిస్తారు. చమురు ధరల పెరుగుదలతో ప్లాస్టిక్ బాటిళ్ల తయారీ ఖర్చు 50శాతం పెరిగి కిలోకు రూ.170 లకు చేరుకుంది. బాటిల్ క్యాప్ల ధరలు కూడా రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా పెరిగాయి. పెట్టెలు, అంటించే టేప్లు, లేబుళ్ల ధరలు కూడా ఖరీదుగా మారాయి.
ఎగుమతులకు బ్రేక్ : ముడి చమురు ధరల ప్రభావం టెక్స్టైల్స్ రంగంపైనా ఉంది. డెనిమ్ తయారీలో స్వచ్ఛమైన కాటన్తో పాటు పాలీ కాటన్ త్రెడ్స్, పాలి కాటన్, పాలిస్టర్ వంటి ముడిపదార్థాల మిశ్రమాలు ఉపయోగిస్తారు. పాలిస్టర్ క్రూడాయిల్ నుంచి తయారవుతుంది. టెక్స్టైల్స్ పరిశ్రమల్లో ఉపయోగించే పలు రకాల రసాయనాలు, డైలు పెట్రో కెమికల్ ముడి పదార్థాల నుంచి తయారవుతాయి. వీటి ధరలు ఇటీవల దాదాపు 50 పెరగడంతో ఆ ప్రభావం టెక్స్టైల్స్ పరిశ్రమపై కూడా కనిపిస్తోంది. ఈ కంపెనీల ఉత్పత్తి ఖర్చులు పెరిగాయి. ఖర్చులు తగ్గితే ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది. ఉత్పత్తి తగ్గితే జౌళి రంగం మీద ఆధారపడ్డ కార్మికుల ఉపాధి దెబ్బతింటుంది. ధరల పెంపు ప్రభావం ఇప్పుడు పైకి కనిపించకున్నా రాబోయే రోజుల్లో కచ్చితంగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దుస్తుల ధరలు పెరగడంతో పాటు ఎగుమతులపైనా ప్రభావం చూపించనుంది.
59 శాతం అదనపు భారం : దేశ ఆక్వా రంగాన్ని కూడా పశ్చిమాసియా యుద్ధం దెబ్బతీస్తోంది. నౌకా రవాణా స్తంభించిపోవడంతో పశ్చిమాసియా దేశాలకు ఎగుమతి అయ్యే రొయ్యలు పోర్టుల్లోనే ఉండి పోయాయి. దీంతో వనామీ రొయ్యల ధర కిలోకు 20 నుంచి 50రూపాయలు తగ్గింది. ట్రంప్ సుంకాల నేపథ్యంలో గత ఆగస్టులో అమెరికాకు ఎగుమతి అయ్యే రొయ్యలపై అదనంగా 50 శాతం సుంకాలు విధించారు. యాంటీ స్టాంపు డ్యూటీ కింద మరో 9శాతానికి పైగా వసూలు చేశారు. మొత్తం 59శాతం అదనపు భారం పడడంతో అమెరికాకు ఎగుమతులు తగ్గిపోయాయి. వంద కౌంట్ కిలో రొయ్యల ధర రూ.210లకు పడిపోయింది. ఆ తర్వాత ట్రంప్ సుంకాలను 15 శాతానికి తగ్గించడంతో ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. అయితే ఆ ఆనందం అప్పుడే ఆవిరయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది. గల్ఫ్ దేశాలకు ఎగుమతులు నిలిచిపోయాయి. దీంతో మళ్లీ ధరలు తగ్గిపోయాయి. యుద్ధం మరింత కాలం కొనసాగితే ధరలు కుప్పకూలి తీవ్రంగా నష్టపోతామని రొయ్యల సాగుదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ ఆందోళన : యుద్ధం ప్రభావం పౌల్ట్రీ రంగంపైనా పడింది. ఎగుమతులపై ప్రభావం పడడంతో దేశంలో గుడ్ల ధరలు పడిపోతున్నాయి. గత ఏడాది డిసెంబర్లో ఒక్కో గుడ్డు ధర రూ.7 ఉండగా, ఫిబ్రవరిలో అది రూ5.40 లకు తగ్గింది. ఇప్పుడు రూ.4.70 లకు పడిపోయింది. దీంతో వినియోగదారులకు ఉపశమనం కల్గుతున్నా పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఒక్కో గుడ్డు ధర రూ.5 ఉంటేనే లాభాలు వస్తాయని అంటున్నారు.
పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల దేశంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు రాబోయే రోజుల్లో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా ప్రభావితం చేయవచ్చు. వృద్ధి రేటును కూడా ఇది దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది. ద్రవ్యోల్బణం, రూపాయి విలువపైనా ప్రభావం ఉండే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. అంతిమంగా ఇదీ భారత్లో ట్రంప్ రాజేసిన చిచ్చు ప్రభావం.
