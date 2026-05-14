గల్ఫ్వార్ ఎఫెక్ట్ - ధరలు పరుగులు తీయడం ఖాయం!
కొనసాగుతున్న పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు - ఇరు వర్గాల మధ్య కొలిక్కిరాని శాంతి చర్చలు - అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరిగిన చమురు ధరలు - నిత్యావసర సరుకుల ధరల పోటు తప్పకపోవచ్చు
Published : May 14, 2026 at 6:38 AM IST
West Asian Tensions Push FMCG Prices Higher : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలకు ఇంకా బ్రేక్ పడలేదు. శాంతి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నా ఏవీ కొలిక్కి రావడం లేదు. ఆ యుద్ధం తాలూకు ప్రభావం కొనసాగుతూనే ఉంది. దాదాపు 2 నెలలుగా అంతర్జాతీయంగా చమురు గురించే ప్రస్తావన. వాహనాలకే కాదు. ఆర్థిక వ్యవస్థలకూ ఇంధనం. ఇదే మరి. అందుకే అంత కలవరం. దాదాపు ప్రతీ రంగం చమురుపై ఆధారపడడం ఇందుకు ప్రధాన కారణం. వాటన్నింటిపైనా ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ తప్పడం లేదు. ఈ జాబితాలో ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. అంటే నిత్యావసర సరుకుల ధరల పోటు తప్పదన్నమాట. ముడి చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ఇప్పటికే ఎఫ్ఎమ్సీజీ సంస్థలు ద్రవ్యోల్బణంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. అందుకే ఈ మధ్యే ధరలు పెంచాయి. ఇప్పుడిది కూడా చాలక మళ్లీ పెంచేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే పశ్చిమాసియా యుద్ధం త్వరలోనే మన ఇంటి బడ్జెట్ లెక్కల్ని మార్చనుంది.
మీ ఇంటి బడ్జెట్ ఎంత? ఎంతైతే అంత ఆ మొత్తానికి కనీసం 500 నుంచి వెయ్యి రూపాయలు ఇకపై అదనంగా పక్కన పెట్టుకోవాల్సిందే. కారణం పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు. నిత్యావసర సరుకుల ధరలపై త్వరలోనే ఈ ప్రభావం గట్టిగానే పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అందుకే నెలవారీ బడ్జెట్లో మార్పులు తప్పేలా లేవు. సాధారణంగా యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి అంతా చమురు గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. మధ్యలో కొన్ని సందర్భాల్లో వాహన దారులు ఇబ్బందులు పడినా ఇప్పటికైతే దేశంలో చమురు కొరత లేదని అంటోంది కేంద్రం. సీఎన్జీ, ఎల్పీజీకి మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. అయితే ఇంత అనిశ్చితి ఉన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచలేదు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో చమురు దిగుమతి చేసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. కాకపోతే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు పెరిగినా ఆ మేరకు ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలే ప్రస్తుతానికి భరిస్తున్నాయి. కొన్ని లెక్కల ప్రకారం 10 వారాల్లో లక్ష కోట్ల నష్టాలు చవి చూశాయి ఆయా కంపెనీలు. అయితే నిత్యావసర సరుకులను విక్రయించే ఎఫ్ఎమ్సీజీ సంస్థలు మాత్రం త్వరలోనే వినియోగదారులపై ఆర్థిక భారం మోపేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.
కనీసం 3-7 శాతం మేర ధరలు పెంపు : ఎఫ్ఎమ్సీజీ రంగ వర్గాలు ప్రస్తుతం చెబుతున్న వివరాల ఆధారంగా చూస్తే త్వరలోనే ప్యాకేజ్డ్ గూడ్స్ ధరలు పెరిగే అవకాశముంది. సబ్బులు, డిటర్జెంట్స్, బిస్కెట్స్, ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్, డ్రింక్స్ ప్రియం కానున్నాయి. అంతర్జాతీయ చమురు ధరల పెరుగుదల కారణంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతోంది. ప్యాకేజింగ్ ధరలూ అధికమయ్యాయి. నిజానికి ఈ యుద్ధం మొదలయ్యాక ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి తట్టుకునేందుకు ఈ మధ్యే 3-5% మేర ధరలు పెంచాయి సంస్థలు. అయితే ఖర్చులతో పోల్చి చూసినప్పుడు ఆదాయం అంతంత మాత్రంగానే ఉంటోందని ఆ కంపెనీలు గమనించాయి. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే ద్రవ్యోల్బణం ఇంకాస్త పెరిగి ఇబ్బందులు తప్పేలా లేవు. అందుకే మరోసారి ధరలు పెంచే యోచనలో ఉన్నాయి. త్వరలోనే దీనిపై ఓ ప్రకటన చేసే అవకాశముంది. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఈ సారి కనీసం 3-7% మేర ధరలు పెంచాలని చూస్తున్నాయి. అంటే ఆ మేరకు వినియోగదారులపై భారం పడనుంది.
''పండ్లు, కూరగాయల నుంచి అనేక నిత్య అవసరాల వస్తువుల ధరల్లో దాదాపు 3-5 శాతం పెంపు కనిపిస్తుంది. రా మెటీరియల్స్ ధర పెరిగిపోవడం. ముఖ్యంగా హార్మోజ్ జలసంధి ద్వారానే గ్యాస్ కూడా జరుగుతుంది. ఈ యుద్ధం ఇలానే మరో 2-3 నెలలు కొనసాగినట్లైతే ఎల్పీజీ ధరలు కూడా అమాంతం పెరిగే అవకాశం ఉంది'' - చిట్టెడి కృష్ణారెడ్డి, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, హెచ్సీయూ ఆర్థిక శాస్త్ర విభాగం
ధరలు పెంచడానికి కారణం ఇదేనా? : ఇప్పటికే కొన్ని సంస్థలు ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. చమురు ధరల పెరుగుదల, సప్లై చైన్లో ఆటంకాల కారణంగా ఇప్పటికే 10% మేర ద్రవ్యోల్బణం ఎదుర్కొంటున్నామని అంటోంది డాబర్ ఇండియా సంస్థ. ఈ ప్రభావం తగ్గించుకునేందుకు ఇప్పటికే 4% మేర ధరలు పెంచింది. ఇక బిస్కెట్స్, బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసే బ్రిటానియా సంస్థ కూడా ధరలు పెంచేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు చెబుతోంది. నిత్యావసర సరుకుల తయారీలో అగ్రగామిగా ఉన్న హిందుస్థాన్ యునిలీవర్ లిమిటెడ్ సంస్థ కూడా 8-10% మేర ద్రవ్యోల్బణం ఎదుర్కొంటోంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని 2-5% మేర ఉత్పత్తులపై ధరలు పెంచింది. సర్ఫ్ ఎక్సెల్, లైఫ్బాయ్, డోవ్, క్లినిక్ ప్లస్, సన్సిల్క్, లాక్మే లాంటి ఉత్పత్తుల ధరలు పెరిగాయి. ఇప్పుడు మరోసారి ధరలు పెరిగితే ఆ మేరకు వినియోగదారులపై భారం తప్పదు. అయితే కొన్ని సంస్థలు ప్యాక్ల సైజ్లు తగ్గించాలని భావిస్తు న్నాయి. అంటే ధర అంతే ఉన్నా క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా రూ.5, 10, 15, 20 ప్యాక్ల సైజ్ తగ్గించాలని చూస్తున్నాయి.
క్వాంటిటీ తగ్గడమా? లేదా ధరలు పెంచడమా? : ఇక మరికొన్ని సంస్థలు డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వడం కొద్ది రోజుల పాటు మానేయాలని చూస్తున్నాయి. అంతే కాదు. ప్రమోషన్స్ విషయంలోనూ మరీ ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టాలని అనుకోవడం లేదు. ముందు సప్లై చైన్ సజావుగా ఉండేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. తద్వారా ప్రభావాన్ని కొంత వరకూ తగ్గించుకోవచ్చని చూస్తున్నాయి. అయితే అటు క్వాంటిటీ తగ్గడమో లేదా ధరలు పెంచడమో ఏదో విధంగా వినియోగదారులపై ప్రభావం పడనుంది. ఫెవికాల్, డాక్టర్ ఫిక్సిట్, ఫెవిక్విక్, ఎమ్-సీల్ లాంటి ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసే పిడిలైట్ ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పటికే 2 సార్లు ధరలు పెంచింది. అయినా ఇబ్బందులు ఉన్నాయని అంటోంది. ఇన్పుట్ కాస్ట్ సుమారు 40-50% మేర పెరిగిందని వివరిస్తోంది. మరోసారి ధరలు పెంచక తప్పకపోవచ్చని సంకేతాలిచ్చింది. పారాచూట్, సఫోలా ఉత్పత్తులను తయారు చేసే మారికో సంస్థ ఇప్పటికే 6-7% మేర ధరలు పెంచింది. పరిస్థితులు బట్టి ఈ కంపెనీ కూడా మరోసారి ధరలు పెంచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఇకపై నెలవారీ బడ్జెట్లో అదనంగా ఖర్చు : ఈ సంస్థలన్నీ చెబుతున్న లెక్కలు చూస్తుంటే నెలవారీ బడ్జెట్కు కనీసం 600 నుంచి వెయ్యి రూపాయల వరకూ అదనంగా ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. ధరలు పెంచుతున్నాయి అని చెప్పుకుంటున్నాం సరే. మరి అందుకు కారణాలేంటి..? యుద్ధానికి ఈ నిత్యావసర సరుకుల ధరలకు ఉన్న లింక్ ఏంటి? ఇందుకు సంస్థలు చెబుతున్న మొదటి కారణం ముడి సరుకుల ధరలు పెరగడం. గతంతో పోల్చుకుంటే రా మెటీరియల్ ధరలు 15-20% మేర పెరిగాయి.
ఉదాహరణకు సబ్బులు, డిటర్జెంట్స్, బిస్కెట్స్లో అత్యంత కీలక ముడి సరుకు అయిన పామ్ ఆయిల్ ధరలు పెరిగాయి. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల కారణంగా సప్లై చైన్పై ప్రభావం పడింది. రవాణాకు ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. ఫలితంగా పామ్ ఆయిల్ దిగుమతులు సుమారు 19% మేర తగ్గినట్టు అంచనా. ఆ మేరకు ఆయా ఉత్పత్తులపై ఎఫెక్ట్ పడింది. ఇక సంస్థలు చెబుతున్న రెండో కారణం అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు పెరగడం. ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ తయారీకి ముడి చమురే ముడి సరుకు అన్నది ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం.
ప్యాకేజ్డ్ ఉత్పత్తుల్లో కేవలం ప్యాకింగ్ కోసమే సుమారు 15-20% మేర ఖర్చవుతుంది. ఇప్పుడిదే మరింత భారంగా మారుతోంది. ఇదంతా ముడి చమురుతో ముడి పడి ఉన్నదే. అదెలా అంటే ముడి చమురుని రిఫైనరీలకు పంపిస్తారు. అక్కడే దీన్ని కెమికల్స్గా మారుస్తారు. ఆ ప్రక్రియలో రెసిన్స్లా తయారవుతాయి. ఇవి ప్లాస్టిక్ బీడ్స్ మాదిరి ఉంటాయి. ఈ బీడ్స్ను కరిగించి ప్యాకేజ్కు తగ్గ ఆకారంలోకి మార్చుతారు. ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్, రేపర్స్, షాంపూ బాటిల్స్ లాంటివి ఇందుకు ఉదారహణలు.
ఉత్పత్తి ధరపై ప్రభావం : ముడి చమురు ధరలు పెరిగితే ఆ మేరకు వీటి తయారీ ఖర్చు పెరుగుతుంది. అనుగుణంగా ఆ ఉత్పత్తి ధరపై ప్రభావం పడుతుంది. ఇప్పుడు జరుగుతోంది ఇదే. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం ముడి చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు ఆయా ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన ముడి సరుకుల ధరలు కనీసం 40-80% మేర పెరుగుతాయి. అలాంటప్పుడే సంస్థలు ఉత్పత్తుల వెయిట్ తగ్గించడమో లేదా ధరలు పెంచడమో లాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాయి. ప్రస్తుతానికి చాలా వరకు సంస్థలు ఇదే పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం బఫర్ను వినియోగం : ఇక చమురు ధరల పెరగడం వల్ల రవాణాకు కూడా అధికంగా ఖర్చవుతోంది. అంతర్జాతీయ సప్లై చైన్లో ఇబ్బందుల వల్ల ఆ మేరకు ప్రభావం తప్పడం లేదు. ఇక డాలర్తో పోల్చి చూసినప్పుడు రూపాయి విలువ తగ్గుతోంది. ఫలితంగా ముడి సరుకుల దిగుమతికి ఎక్కువ మొత్తంలో చెల్లింపులు చేయాల్సి వస్తోంది. అలా ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతోంది. సబ్బులపై జీఎస్టీని గతేడాది కేంద్రం 18% నుంచి 5%కి తగ్గించింది. అయితే అప్పటి నుంచి ఆయా సంస్థలు ధరలు తగ్గించ లేదు. వచ్చిన ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని బఫర్ కింద పెట్టుకున్నారు. అంటే ఎప్పుడైనా ముడి సరుకుల ధరలు పెరిగినప్పుడు ఆ బఫర్ను వినియోగించుకుంటాయి. యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి అదే చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ బఫర్ కూడా నిండుకుంది. చమురు, పామాయిల్ ధరలు పెరగడం వల్ల ఇప్పటికిప్పుడు ధరలు పెంచడం తప్ప సంస్థలకు మరో మార్గం కనిపించడం లేదు. అదే సమయంలో తమ మార్జిన్స్ దెబ్బ తినకుండా కూడా చూసుకుంటున్నాయి.
ధరలు పెంచాలనే యోచనలోనే సంస్థలు : ఇప్పటికైతే సంస్థలు ధరలు పెంచాలనే యోచనలోనే ఉన్నాయి. ఎప్పుడో అప్పుడు అధికారికంగా ఈ ప్రకటన చేసే అవకాశముంది. సరఫరా గొలుసులో ఇబ్బందులన్నీ తగ్గిపోయి మళ్లీ ముడి చమురు విరివిగా లభిస్తే తప్ప ఇప్పట్లో ధరలు మామూలు స్థితికి వచ్చేలా కనిపించడం లేదు. అదంతా జరగాలంటే హార్మూజ్ జలసంధిలో మునుపటిలా రవాణా ఊపందుకోవాలి. అదే సమయంలో మన కరెన్సీ కూడా బలపడాలి. తద్వారా ఇన్పుట్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది. తద్వారా తయారీ ఖర్చు తగ్గి..ధరలు తగ్గుతాయి. ఇవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి ముడి పడి ఉన్న అంశాలు. ఇదంతా జరిగే వరకూ వినియోగదారులు ఆ భారాన్ని భరించక అయితే తప్పదు.
