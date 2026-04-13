'వి లివ్ ఇన్ బాంబూ' - వెదురు కళకు ఆధునికత జోడించి అద్భుత కళాకృతులు
చౌటుప్పల్లోని మల్కాపురంలో టెక్స్టైల్ పార్క్ - ఇంటీరియర్ వస్తువులు వెదురుతో తయారీ - వెదురుతో పాటు సున్నం కలిపి ఇల్లు నిర్మాణం - ఎక్కువ కాలం పాటు మన్నికగా ఉత్పత్తులు
Published : April 13, 2026 at 2:43 PM IST
Bamboo House At Choutuppal : ఏసీ పెట్టుకోకూడదు కానీ గదులు చల్లగా ఉండాలి. ఇంటీరియర్ కోసం మరీ ఎక్కువగా ఖర్చు చేయకూడదు కానీ ప్రత్యేకంగా కనిపించాలి. ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే మరే ఇంట్లోనూ కనిపించని వైవిధ్యమైన అలంకరణ వస్తువులు ఉండాలి. ఈ మధ్య కాలంలో ఇలా అనుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇల్లు కట్టుకోవడం నుంచి ఇంట్లో వాడే వస్తువుల వరకూ అన్నింట్లోనూ వెరైటీ కోరుకుంటున్నారు. ఈ అభిరుచికి తగ్గట్టుగానే మార్కెట్లో ఎన్నో రకాలు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ వస్తువుల లెక్క మాత్రం వేరు. ఒక్కసారి చూస్తే మనసు పారేసుకోకుండా ఉండలేరు. అంతగా నచ్చేస్తాయి. వీటిలో అంత స్పెషాల్టీ ఏముంది అంటే అన్నీ వెదురుతో తయారు చేసినవే.
వెదురు గొప్పదనం పరిచయం చేసేందుకు : పేదవాడి కలపగా పిలుచుకునే ఈ వెదురును దాదాపు అంతా మరిచిపోయారు. ఒకప్పుడు అడపాదడపా వాడినప్పటికీ, ఇప్పుడు అసలు వినియోగమే లేదు. అందుకే మరోసారి ప్రపంచానికి వెదురు గొప్పదనం పరిచయం చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు హైదరాబాద్కు చెందిన శ్రవణ్ కుమార్. కాస్తంత ఆధునికత జోడించి నేటి తరం కూడా మెచ్చే విధంగా రకరకాల కళాకృతులను వెదురుతోనే తయారు చేయిస్తున్నారు. చూసే కొద్దీ చూడాలనిపించేలా ఉన్నాయి అవన్నీ. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్లో సివిల్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశారు శ్రవణ్ కుమార్. ఆ తర్వాత ఎంబీఏ కూడా చదివారు. మరి ఈ కోర్సుల్లో వెదురు గురించి ఏముంటుంది? సివిల్ ఇంజినీరింగ్ చేసి వెదురుతో తయారు చేసే ఉత్పత్తులు తయారు చేయాలన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ? ఈ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే విందాం.
"ఓయో హోటళ్లకు ప్రాజెక్టు మేనేజర్గా పనిచేశాను. అప్పుడు కోయంబత్తూర్లో ఉండేవాడిని అక్కడ వెదురు ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. దీనితో చిన్న మోడల్ ఇళ్లు, వస్తువులు తయారు చేశా. 2018 నుంచి జాబ్ వదిలేశాక 2021లో ఈ కంపెనీ పెట్టాను. మధ్యలో మూడేళ్లు వెదురుపై రిసెర్చ్ చేశాను. దీనిలో మొత్తం 1600 జాతులున్నాయి. వాటిని ఎలా వినియోగించాలి అనే విషయాలను తెలుసుకోవడానికి అరకు, మహారాష్ట్రలోని పలు ప్రాంతాలతో పాటు ఎక్కడైతే వెదురుతో ఇళ్లు నిర్మిస్తున్నారో ఆయా ప్రాంతాలను సందర్శించాను" - శ్రవణ్ కుమార్, యజమాని
కలపకు ప్రత్యామ్నాయంగా వెదురు : విన్నారు కదా. అలా మొదలైందట ఈ వ్యాపారం. నిజానికి ఈ తరహా కొత్త ఆలోచనలు వచ్చినా ఎలా ముందుకు వెళ్లాలి అనే విషయంలో చాలా సందేహాలు ఉంటాయి. మొదట్లో ఈ సమస్య ఎదుర్కొన్నప్పటికీ వాటన్నింటినీ దాటుకుని నిలబడ్డారు శ్రవణ్ కుమార్. ఫర్నిచర్ కావాలన్నా, ఇల్లు నిర్మించాలన్నా కలప అవసరం. అయితే కలప కోసం పెద్ద ఎత్తున చెట్లను నరికివేయక తప్పదు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం లేదా అని ఆలోచించినప్పుడే వెదురు వాడితే ఎలా ఉంటుందని అనుకున్నారు శ్రవణ్. అలా అనుకున్నంత మాత్రాన అయిపోదు కదా. ఎలా వినియో గించాలి ? ఎలా సేకరించాలి ? ఎలాంటి ప్రయోగాలు చేయాలి ? లాంటి అంశాలపై విస్తృతంగా పరిశోధన చేశారు. చెట్లు నరకకుండా, పర్యావరణానికి నష్టం చేయకుండా కలపకు ప్రత్యామ్నాయంగా వెదురును ఏ రకంగా వాడవచ్చునని తెలుసుకున్నారు. ఆ తరవాత యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం మల్కాపురంలోని టెక్స్ టైల్ పార్కులో వి లివ్ ఇన్ బాంబూ అనే సంస్థ స్థాపించారు.
అత్యంత వేగంగా పెరిగే మొక్క : వెదురును ఎంచుకోవడానికి ఎన్నో కారణాలున్నాయి. దీనికి బలం చాలా ఎక్కువ. అధిక కాలం పాటు మన్నికగా ఉంటుంది. అంతే కాదు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా పెరిగే మొక్క గానూ వెదురుకు పేరుంది. మొత్తం 1600 జాతులుండగా కొన్ని జాతులు రోజుకు మూడు అడుగుల మేర పెరుగుతాయని అంచనా. చెట్ల కన్నా ఎక్కువ మొత్తంలో వాతావరణంలోకి ఆక్సిజన్ విడుదల చేస్తుంది వెదురు. పైగా నేల కోతకు గురి కాకుండా కాపాడుతుంది. చాలా మంది వీటిని పందిళ్లు వేయడానికి ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ మధ్య కాలంలో అక్కడక్కడా వీటిని కుర్చీలు, సోఫాలు తయారు చేయడానికీ వాడుతున్నారు. వెదురు నాలుగేళ్లు భూమి లోపల పెరుగుతుంది. తర్వాత రోజుకు ఒకటి, ఒకటిన్నర అడుగులు చొప్పున భూమిపైన పెరుగుతుంది. టేకు కలప కావాలంటే ఆ చెట్టును 30 ఏళ్లు పెంచాలి. వెదురును కత్తిరిస్తున్నా కొద్దీ పెరుగుతుంది. కనీసం 20 ఏళ్ల పాటు మన్నికగా ఉంటుంది. ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నందున శ్రవణ్ కుమార్ వెదురును కలపకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఎంచుకున్నారు.
ఎక్కువ కాలం పాటు మన్నిక : వెదురుతో కేవలం వస్తువులు తయారు చేయడంతోనే ఆగిపోలేదు. అంతకు మించి ఇంకే చేయొచ్చు అని ఆలోచించారు శ్రవణ్. అప్పుడే వెదురుతో ఇల్లు ఎందుకు నిర్మించకూడదు అనే ఆలోచన వచ్చింది. కేవలం వెదురుతో ఇల్లు కట్టడం అంటే కాస్త కష్టమే. దీంతో పాటు మరి కొన్ని వస్తువులూ కలిపితేనే ఎక్కువ కాలం పాటు మన్నికగా ఉండే ఇంటిని నిర్మించుకోవచ్చు అని గుర్తించారు. వెదురుతో పాటు సున్నం, గంజాయి చెట్లను ఉపయోగించి ఇల్లు నిర్మించారు. ఈ గంజాయి చెట్లకు లైసెన్స్ తీసుకున్నారు. ఇక అవసరమైన మిగతా ముడిసరుకును ఉత్తరాఖండ్ నుంచి తెప్పించారు. నేపాల్ నుంచి నిపుణులను రప్పించారు. ఇంటి గోడలను సున్నం, మట్టి, గంజాయి కలిపిన మిశ్రమంతో నాలుగు అంగుళాల మందంతో నిర్మించారు. పైకప్పును వెదురు, గడ్డితో తయారు చేశారు. ఈ ఇంటికి సంబంధించిన మరిన్ని ప్రత్యేకతలను స్వయంగా శ్రవణ్ కుమార్ వివరించారు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
"వెదురు, గంజాయి, సున్నంతో కలిపి ఈ ఇంటిని నిర్మించాం. తెలంగాణలో మొదటి సారి దీనిని నిర్మించాం. గోడలను సున్నంతో చేయడంతో రాయిలా తయారయ్యాయి. దీనిలోపల వెలపల ఉష్ణోగ్రతలను పరిశీలస్తే 5 డిగ్రీల వరకు తేడా గమనించవచ్చు. వీటి మన్నిక ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. ఇంటిని చల్లబరిచేందుకు ఏసీ అవసరం ఉండదు. దీనిలోపలకు గాలి వెలుతురు వస్తాయి. దీనిలో అన్నీ ప్రకృతి సహజసిద్ధ పదార్ధాలనే వినియోగించాం" - శ్రవణ్ కుమార్, యజమాని
అంతరించి పోయే దుస్థితికి వెదురు కళ : కొన్నేళ్ల క్రితం వెదురుతో రకరకాల వస్తువులు తయారు చేసే వారు. ఇలా కొంత మంది ఈ వృత్తిని ఆధారంగా చేసుకుని జీవనం సాగించేవారు. రానురాను వెదురు వాడకం తగ్గిపోయింది. ఫలితంగా వారంతా వేరే వృత్తుల్లోకి మారారు. చెప్పాలంటే వెదురు కళ క్రమంగా అంతరించి పోయే దుస్థితికి వచ్చేసింది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగానే కొంత మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు శ్రవణ్ కుమార్. ప్రతి ఇంట్లో వెదురు కళాకృతులు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో వాటిని మరోసారి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
ఇంటీరియర్ కోసం వినియోగం : వెదురు ఎక్కువ కాలం పాటు మన్నికగా ఉండడం వల్ల ఇప్పుడిప్పుడే కాస్త డిమాండ్ పెరుగుతోంది. చాలా మంది వెదురు వస్తువులు కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల ప్రత్యేకంగా మేళాలు కూడా నిర్వహించడం వల్ల ఈ ఉత్పత్తుల గురించి ఎక్కువ మందికి తెలుస్తోంది. అంతే కాదు మునుపటి కన్నా మెరుగ్గా మార్కెటింగ్ జరుగుతోంది. కొంత మంది ఆర్డర్లు ఇచ్చి మరీ సోఫాలు, కుర్చీలు తయారు చేయించుకుంటున్నారు. ఇంకొందరు ఇంటీరియర్ కోసం వీటిని ఆర్డర్ చేస్తున్నారు.
త్వరలో వెదురు ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ : వెదురు సాగు చేసే వారు చాలా తక్కువ. అందుకు కారణం సరైన డిమాండ్ లేకపోవడం. క్రమంగా వెదురు ఉత్పత్తుల గిరాకీ పెరిగితే తగ్గట్టుగా ధరలు వస్తే రైతులు ఈసాగు వైపు మళ్లే అవకాశాలు ఉంటాయి. అదే సమయంలో వెదురు కళను నమ్ముకుని జీవిస్తున్న వారికీ ఉపాధి దొరుకుతుంది. అటు వ్యాపారులకూ ఆదాయం లభిస్తుంది. ఇప్పటికిప్పుడు ఈ మార్పు చూడడం కష్టమే అయినా కచ్చితంగా త్వరలోనే వెదురు ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరుగుతుందన్నది శ్రవణ్ కుమార్ నమ్మకం. అదే విశ్వాసంతో వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తృతం చేయాలని చూస్తున్నారు. తగ్గట్టుగానే మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే వెదురు కళారూపాలకు డిమాండ్ ఓ మోస్తరుగా ఉన్నప్పటికీ రానున్న రోజుల్లో ఇది పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న కుటీరాలు నిర్మించుకునేందుకు అంతా వెదురు వైపు మళ్లుతుండొచ్చు. ఆ రోజులు త్వరలోనే చూస్తామేమో !
