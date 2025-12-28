ETV Bharat / opinion

కాలుష్య కాసారంగా 'కృష్ణా' - 113 గ్రామాలకు నిలిచిన తాగునీటి సరఫరా

కృష్ణా నదిలో పెరుగుతున్న నీటి కాలుష్యం - తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు జీవనాధారం కృష్ణానది - రోజురోజుకూ కాలుష్యం అవుతున్న కృష్ణా జలాలు - కాలుష్యంతో 113 గ్రామాలకు నిలిచిన తాగునీటి సరఫరా

Water Pollution Increasing in Krishna River
Water Pollution Increasing in Krishna River (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 28, 2025 at 7:50 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Water Pollution Increasing in Krishna River : మహారాష్ట్రలోని పశ్చిమ కనుమల్లో మహాబలేశ్వర్‌కు సమీపంలో జన్మించిన కృష్ణానది బిరబిరా పరుగులు తీసుకుంటూ కృష్ణా జిల్లా హంసలదీవి దగ్గర సముద్రంలోకి కలుస్తుంది. ఈ ప్రయాణంలో లక్షలాది ఎకరాలకు నీరందిస్తుంది. వేలాదిమంది దాహం తీరుస్తుంది. చెప్పాలంటే తెలుగు రాష్ట్రాలకు జీవనాధారం. ఎందుకంటే, తెలంగాణ,ఏపీ రాష్ట్రాల్లో సాగు, తాగునీటి కోసం అధికంగా ఆధారపడేది కృష్ణా జలాలపైనే. ఐతే, నిత్యం నీరు పారే ఈ జీవనది మానవ తప్పిదాల కారణంగా కాలుష్య కాసారంగా మారుతోంది. ఉమ్మడి నల్గొండతో పాటు ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాలో కృష్ణానది కాలుష్యానికి గురికావడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

ముఖ్యంగా సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్‌నగర్ నియోజకవర్గం మఠంపల్లి మండలం మట్టపల్లి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం వద్ద నదీజలాలు చూస్తే పరిస్థితి తీవ్రత ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే కృష్ణానది రూపురేఖలే మారిపోయిన దృశ్యాలు మానవ తప్పిదాలకు తార్కాణంగా నిలుస్తున్నాయి ఇక్కడ.

కృష్ణానదిలో పారిశ్రామిక వ్యర్థాలతో పెరిగిన కాలుష్యం - 113 గ్రామాలకు నిలిచిన తాగునీరు (ETV)

సూర్యాపేటలో కృష్ణా జలాలు కలుషితం : మట్టపల్లి ఎగువ ప్రాంతం నుంచి చింతలపాలెం, చింత్రియాల పడవరేవు వరకు కృష్ణాజలాలు పూర్తిగా కలుషితమయ్యాయి. దీంతో పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఎగునున్న మట్టపల్లి, కిష్టాపురం దిగువన బుగ్గమాధారం, వజినేపల్లి నుంచి హుజూర్‌నగర్ నియోజకవర్గంలోని 7 మండలాలు 113 గ్రామాల్లో మిషన్ భగీరథ ద్వారా అందించే తాగునీటి సరఫరాను 25 రోజులుగా నిలిపేశారు. మిషన్ భగీరథ ఈఈ, డీఈఈలు మట్టపల్లిలోని ఇన్‌టేక్‌వెల్‌ను పరిశీలించి నది నుంచి వస్తున్న దుర్వాసన, మాలిన్యాలు వీటివల్ల నీటి శుద్ధి వ్యవస్థపై పడే ప్రభావాల గురించి తెలుసుకున్నారు.

అలాగే నీటి నమూనాలు ప్రయోగశాలకు పంపారు. నీటి నాణ్యతపై సంపూర్ణ నివేదిక వచ్చే వరకు తాగునీటి సరఫరా నిలిపివేశారు. నల్గొండతో పాటు ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాలోనూ ఇదే పరిస్థితి. దాచేపల్లి, రేగులగడ్డ, వేమవరం నదీతీరం వద్ద మురుగు నీరు నదీలోకి వదులుతున్నారు. ఫలితంగా అమరావతి అమరేశ్వరాలయం వద్ద కృష్ణానది కాలుష్యంగా మారింది.

ఆలయం ఒడ్డున కృష్ణా నది కాలుష్య దృశ్యాలు : హుజూర్‌నగర్‌ నియోజకవర్గం మఠంపల్లి మండలంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన మట్టపల్లి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ఒడ్డున కృష్ణానదీ తీరం కాలుష్య భరితంగా మారిన దృశ్యాలు కలవరపాటుకు గురిచేస్తున్నాయి. రసాయనాలతో కూడిన తెప్పలు చేరి నీటి పైన ఒక లేయర్‌గా ఏర్పడ్డాయి. నదీజలాలు పూర్తిగా రంగు మారి గ్రామ పరిసరాల్లో దుర్గంధం వెదజల్లుతున్నాయి. నది ఒడ్డున ఒక్క నిమిషమైన నిల్చుని ఊపిరి పీల్చుకోవడమే కష్టంగా మారింది. మట్టపల్లి ఎగువ ప్రాంతం నుంచి చింతలపాలెం, చింత్రియాల పడవరేవు వరకు ఇదే పరిస్థితి. అయితే, గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అర్ధరాత్రి సమయంలో పరిశ్రమల వ్యర్థాలు, రసాయనాలు నదీజలాల్లో కలిపి ఉంటారని గ్రామస్థులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విషయంపై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు.

ఏపీలోని పల్నాడులో కృష్ణా కాలుష్యం : ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లా తంగెడరేవు, గోవిందపూరం నదితీర ప్రాంతంలో ఇటీవల ఈ తరహాలోనే కాలుష్య జాడలు కనిపించాయి. స్థానిక అధికారులు గుర్తించి వాటిని తొలగించారు. బహుశా అక్కడి నుంచే ఆలయ తీరానికి కాలుష్య తెప్పలు వచ్చి ఉంటాయని గ్రామస్థులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మట్టపల్లి గుడికి వచ్చిన భక్తులు నదిలో స్నానాలు చేయడానికి వీలు లేకుండా పోయిందంటున్నారు. నెల రోజుల నుంచి ఈ పరిస్థితి నెలకొందని వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి కలుషిత నీటిని శుద్ధి చేయాలని కోరుతున్నారు.

నీరు ఉన్నా బోరు నీటి ట్యాంకర్లు గతి : కృష్ణానదీ జలాలు కలుషితమయం కావడంతో బోరు నీటిని ట్యాంకర్ల ద్వారా ఆయా గ్రామాల్లోని ఇళ్లకు సరఫరా చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ తాగునీటికి ఇబ్బంది కలుగుతోందని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇరు రాష్ట్రాల అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.

పరిశ్రమల వ్యర్థాలు వైజాగ్​ వరకు వెళ్లడం లేదు : కృష్ణానదీ కలుషితం అవుతున్న తరుణంలో జలాల పరిరక్షణ, ప్రక్షాళన కోసం తక్షణమే ఇరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపట్టాలని పర్యావరణ వేత్తలు కోరుతున్నారు. రాష్ట్రంలో సరైన మురుగు శుద్ధి కేంద్రాలు లేకపోవడం ఉన్నవి కూడా నిండిపోవడంతో పరిశ్రమల వ్యర్థాలు వైజాగ్ వరకు తీసుకువెళ్లి సముద్రంలో కలపాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. ఇది ఖర్చుతో కూడు కోవడంతో పరిశ్రమల అధికారులు మార్గం మధ్యలోనే ప్రైవేటు వ్యక్తలు ద్వారా నదీజాలల్లో కలుపేస్తున్నారు. ఫలితంగా కృష్ణానది కాలుష్య కాసారంగా మారుతోంది. దీనిపై అధికారులు దృష్టి సారించకపోతే భవిష్యత్తులో తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుందని పర్యావరణవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.

మంత్రి ఆదేశాలతో నీటి పరీక్షలు : నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆదేశాలు మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇరిగేషన్‌ శాఖకు చెందిన అధికారులు, మిషన్ భగీరథ ఈఈ, డీఈఈలు మట్టపల్లిలోని ఇన్‌టెక్‌వెల్‌ పరిశీలించారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు కృష్ణానదిలో రసాయన వ్యర్థాల ప్రభావాన్ని తెలుసుకునేందుకు నేషనల్ ఎన్విరాన్​మెంటల్​ ఇంజినీరింగ్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌-NEER బృందం రంగంలోకి దిగింది. మట్టపల్లి వద్ద నదీ తీరంలోని అతిథి గృహం, మట్టపల్లి లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయం, నదీ ఆవతలి వైపు తంగెడ రేవు వద్ద 3చోట్ల నదీ జలాల నీటి నమూనాలను సేకరించారు.

ఈ నమూనాల శాస్త్రీయ ఫలితాలు రావడానికి మూడు నుంచి నాలుగు వారాలు పట్టే అవకాశం ఉంది. ఘటనపై స్పందించిన ఏపీ పల్నాడు జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా, నది కలుషితం కాకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. సమస్యను కృష్ణానది బోర్డు అధికారులకు చెప్పామని ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

నీటిని తాగకుండా ఇతర అవసరాలకు వాడుకోండి : ప్రస్తుతం సూర్యపేట జిల్లా పరిధిలో మిషన్ భగీరథ నీటిని 98 గ్రామాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. ఇవి కూడా తాగకుండా ఇతర అవసరాలకు మాత్రమే వాడుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. నీటి నమూనాల శాస్త్రీయ ఫలితాలు వెల్లడైన తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారుల చెబుతున్నారు. అయితే కలుషిత నీటిని తాగడం వల్ల స్థానిక ప్రజల ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే అధికారులు వెంటనే సమస్య పరిష్కరించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

కేవలం ఒక్క ఉత్తర్వుతో - కృష్ణా బేసిన్​పై 16 ప్రాజెక్టులు

TAGGED:

KRISHNA RIVER WATER POLLUTION
కృష్ణా నదిలో పెరుగుతున్న కాలుష్యం
KRISHNA RIVER POLLUCTION
KRISHNA WATER SUPPLY STOP
POLLUTION INCREASE KRISHNA RIVER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.